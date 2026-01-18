Jure Zdovc izgubil živce, grški sodniki so ga poslali na tribuno

Slovenski košarkarski strokovnjak Jure Zdovc je bil na tekmi vročega grškega prvenstva izključen. Njegov PAOK se je pomeril s Panathinaikosom, 59-letni trener pa je bil ob glasnem protestiranju nad sodniškimi odločitvami že v prvi četrtini dvoboja poslan na tribuno.

Za Jureta Zdovca in njegov klub iz Soluna se leto 2026 ni začelo v skladu z načrti. Po seriji zmag ob koncu lanskega leta, četa slovenskega trenerja jih je nanizala kar šest, je PAOK klonil na prvih treh tekmah v januarju.

V nedeljskem popoldnevu je bil v Solunu boljši Panathinaikos (69:74), čeprav je četrta ekipa grškega prvenstva sploh v prvem polčasu nudila dober odpor. Deteljice so prišle do zmage, s katero ohranjajo stik z vodilnim Olympiacosom.

Morda bi se lahko kaj odvilo tudi drugače, če ne bi PAOK treh četrtin odigral brez Jureta Zdovca ob robu parketa. Slovenec ni skrival svojega nezadovoljstva nad nekaterimi odločitvami grške sodniške trojke, v peti minuti tekme si je prislužil prvo tehnično napako, ob koncu prve četrtine pa je povsem izgubil živce in bil zato izključen.