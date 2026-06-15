Neuspeh v evroligi in domačem prvenstvu odnesel trenerja

V sporočilu za javnost so zapisali, da je Ergin Ataman zapustil klub po sestanku z lastnikom Dimitrisom Janakopulosom, čeprav je imel pogodbo do junija 2027.

Ataman je letos večkrat poudaril, da se bo odpovedal zadnjemu letu pogodbe, če ne bo osvojil naslova v evroligi ali grškem prvenstvu. V evroligi ni nastopil na zaključnem turnirju v lastni dvorani v Atenah, saj ga je v četrtfinalu izločila Valencia, v domači ligi pa ga je s 3:2 premagal večni tekmec Olympiakos iz Pireja.

Šestdesetletni Ataman je v Atene prišel junija 2023. V prvi sezoni je osvojil evroligo in grško prvenstvo, 2025 in 2026 pa je bil grški pokalni zmagovalec.

Ataman je pred tem vodil Efes Pilsen, Galatasaray, Bešiktaš, Fortitudo, Ulker, Montepaschi, Karsiyako in Türk Telekom, trenutno pa je selektor turške reprezentance.