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Avtor:
STA

Ponedeljek,
15. 6. 2026,
18.52

Osveženo pred

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Natisni članek
Panathinaikos Evroliga Evroliga Ergin ataman

Ponedeljek, 15. 6. 2026, 18.52

1 ura, 20 minut

Ataman zapušča Panathinaikos

Neuspeh v evroligi in domačem prvenstvu odnesel trenerja

Avtor:
STA

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finale evroliga Ergin Ataman Panathinaikos | Foto Reuters

Foto: Reuters

Turški košarkarski strokovnjak Ergin Ataman ni več trener grškega Panathinaikosa.

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V sporočilu za javnost so zapisali, da je Ergin Ataman zapustil klub po sestanku z lastnikom Dimitrisom Janakopulosom, čeprav je imel pogodbo do junija 2027.

Ataman je letos večkrat poudaril, da se bo odpovedal zadnjemu letu pogodbe, če ne bo osvojil naslova v evroligi ali grškem prvenstvu. V evroligi ni nastopil na zaključnem turnirju v lastni dvorani v Atenah, saj ga je v četrtfinalu izločila Valencia, v domači ligi pa ga je s 3:2 premagal večni tekmec Olympiakos iz Pireja.

Šestdesetletni Ataman je v Atene prišel junija 2023. V prvi sezoni je osvojil evroligo in grško prvenstvo, 2025 in 2026 pa je bil grški pokalni zmagovalec.

Ataman je pred tem vodil Efes Pilsen, Galatasaray, Bešiktaš, Fortitudo, Ulker, Montepaschi, Karsiyako in Türk Telekom, trenutno pa je selektor turške reprezentance.

Panathinaikos Evroliga Evroliga Ergin ataman
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