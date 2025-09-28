Max Verstappen slavil ob debiju na slovitem dirkališču Nordschleife

Štirikratni svetovni prvak v formuli 1 je ta teden debitiral na vzdržljivostnih dirkah nemške serije na slovitem dirkališču Nordschleife v Nürburgringu in takoj slavil zanesljivo zmago, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Verstappen je licenco za dirkanje na stezi Nordschleife prejel šele pred dvema tednoma.

Verstappen je bil z ekipo Emil Frey Racing v Ferrariju 296 v kvalifikacijah po težavah s prometom in počasnejšimi vozili drugi, na dirki pa je takoj po startu v prvem ovinku prevzel vodstvo in si nemudoma nabral veliko prednost pred zasledovalci.

Po dobrih dveh urah je s prednostjo dobre minute predal vozilo moštvenemu kolegu, Britancu Chrisu Lulhamu, ki je zadržal okoli 20 sekund naskoka do cilja po štirih urah dirkanja.

Kot vsi šoferji je moral tudi 27-letni Verstappen opraviti tako praktični kot teoretični test za dirkanje na stezi Nordschleife. Prvič je tam dirkal pred dvema tednoma v razredu GT4 z obteženim vozilom in testno preizkušnjo končal na sedmem mestu, piše dpa.

Verstappnov debi v seriji NLS je požel ogromno pozornosti dirkaške javnosti in nakazuje željo Nizozemca, da se v prihodnje preizkusi v čim več različnih serijah. Kot poroča dpa, je v zadnjih dneh izrazil željo, da bi se preizkusil tudi na najbolj znani 24-urni dirki v Nürburgringu, nekoč pa si želi dirkati tudi na 24 urah Le Mansa.

Verstappen v zasebnem življenju veliko dirka tudi na spletu, večinoma z dirkalniki razreda GT3 in podobnimi vozili.

Nizozemski zvezdnik bo pozornost zdaj usmeril nazaj v F1, prihodnji konec tedna ga čaka velika nagrada Singapurja. Dobil je zadnji dve dirki in se vodilnemu v skupnem seštevku, Avstralcu Oscarju Piastriju (McLaren) približal na 69 točk. Do konca sezone bo še sedem dirk.

Nordschleife oziroma "zeleni pekel" velja za eno najbolj legendarnih, a hkrati tudi najbolj nevarnih stez v vsej zgodovini dirkaškega športa. Skozi zgodovino so tam življenje izgubili številni vozniki. Za las se je smrti tam izognil tudi večkratni svetovni prvak v F1 Niki Lauda. Avstrijec je grozljivo nesrečo tam doživel leta 1976 ter se nato več dni s hudimi opeklinami boril za življenje v bolnišnici v Ludwigshafnu.

Gre sicer za 20,8 km dolgo stezo, speljano po tamkajšnjem gozdu, ki je od osemdesetih let prejšnjega stoletja po številnih spremembah primarno predvidena za dirkanje v vzdržljivostnih razredih ter s turnimi avtomobili. Zadnja dirka F1 je tam potekala prav leta 1976.