M. P.

Torek,
2. 12. 2025,
16.10

5 minut

Torek, 2. 12. 2025, 16.10

5 minut

Za Racing Bulls v 2026 Liam Lawson in Arvid Lindblad

Isack Hadjar gre v Red Bull, Juki Cunoda ostaja brez sedeža v F1

M. P.

Isack Hadjar | Isack Hadjar | Foto Reuters

Isack Hadjar

Foto: Reuters

Pred zadnjo dirko letošnjega svetovnega prvenstva formule 1 je Red Bull Racing potrdil pričakovano novico. Ob Maxu Verstappnu bo v sezoni 2026 z njihovim dirkalnikom vozil še Isack Hadjar, ki je v svoji debitantski sezoni navdušil z ekipo Racing Bulls. Za to pa bosta naslednje leto dirkala Liam Lawson in Arvid Lindblad. Juki Cunoda po sezoni razočaranj tako ostaja brez sedeža v kraljivi avtomotošporta.

Dirkaška zasedba za sezono 2026:

McLaren: Lando Norris in Oscar Piastri
Mercedes: George Russell in Andrea Kimi Antonelli
Red Bull: Max Verstappen in Isack Hadjar
Ferrari: Charles Leclerc in Lewis Hamilton
Williams: Carlos Sainz in Alex Albon
Racing Bulls: Liam Lawson in Arvid Lindblad
Aston Martin: Fernando Alonso in Lance Stroll
Haas: Esteban Ocon in Oliver Bearman
Audi: Nico Hülkenberg in Gabriel Bortoleto
Alpine: Pierre Gasly in Franco Colapinto
Cadillac: Sergio Perez in Valtteri Bottas
