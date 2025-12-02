Pred zadnjo dirko letošnjega svetovnega prvenstva formule 1 je Red Bull Racing potrdil pričakovano novico. Ob Maxu Verstappnu bo v sezoni 2026 z njihovim dirkalnikom vozil še Isack Hadjar, ki je v svoji debitantski sezoni navdušil z ekipo Racing Bulls. Za to pa bosta naslednje leto dirkala Liam Lawson in Arvid Lindblad. Juki Cunoda po sezoni razočaranj tako ostaja brez sedeža v kraljivi avtomotošporta.