Šokirani v McLarnu: Jasno je, da smo naredili veliko napako

"Jasno je, da smo naredili veliko napako," je pošteno priznal direktor McLarnove ekipe formule 1 Zak Brown. Zaradi taktične napake so na VN Katarja ostali brez dvojne zmage. Lando Norris ima tako pred zadnjo dirko sezone samo še 12 točk prednosti pred Maxom Verstappnom in 16 pred Oscarjem Piastrijem. Prvak bo odločen v nedeljo.

Max Verstappen lahko v nedeljo osvoji peti naslov svetovnega prvaka. Foto: Reuters Max Verstappen (Red Bull) je s tretjo zmago v Katarju in 70. v karieri odločitev o letošnjem svetovnem prvaku formule 1 prestavil v Abu Dabi. Prvič po letu 2010 bodo na zadnji dirki v igri za tako želeno lovoriko trije dirkači. V najboljšem položaju sicer ostaja Lando Norris (McLaren), a se je po nedeljskem četrtem mestu njegova prednost s 24 zmanjšala na 12 točk. Drugi je zdaj Verstappen, Oscar Piastri (McLaren) pa na tretjem mestu zaostaja 16 točk. Za zmago bo v nedeljo na voljo 25 točk, za drugo mesto 18, za tretje 15, za četrto 12, za peto 10 … Lahko se celo zgodi, da bosta na koncu imela dva dirkača enako število točk, potem bi odločalo število zmag. Zdaj jih imajo vsi trije po sedem.

Skupni seštevek pred VN Abu Dabija (23/24):



1. Lando Norris (McLaren) 408 točk

2. Max Verstappen (Red Bull) 396

3. Oscar Piastri (McLaren) 392

4. George Russell (Mercedes) 309

5. Charles Leclerc (Ferrari) 230

6. Lewis Hamilton (Ferrari) 152

Piastri: Še bolj boleč dan kot v Vegasu

Kisel nasmeh ob drugem mestu Oscarja Piastrija. Hannah Schmitz je s še eno taktično genijalnostjo do zmage pomagala Maxu Verstappnu. Foto: Reuters Taktična napaka McLarna, ko v sedmem krogu edini za varnostnim avtomobilom niso šli na postanek v bokse in so s tem zapravili dvojno zmago, jih boli še precej bolj kot dvojna diskvalifikacija teden dni prej v Las Vegasu. Vsaj za Piastrija, ki je mimo kariraste zastave pripeljal kot drugi: "Naredili smo napako, potem ko sem imel zelo dober konec tedna. Bil sem zelo hiter. Mislim, da sem izgubil zmago. V Vegasu sem izgubil četrto mesto. Seveda je za ekipo to še en boleč vikend, a zame osebno je še bolj boleč kot v Vegasu." Dan prej je bil Avstralec najboljši na sprinterski dirki in na kvalifikacijah.

Norris: Rad bi šel samo spat

Lando Norris je dvakrat zapored ostal brez drugega mesta. In tako brez 24 točk. Foto: Reuters "Rad bi šel samo spat. Zdaj ne morem ničesar spremeniti," je bil prav tako strt Norris, ki bi v Katarju že lahko slavil svoj prvi naslov prvaka. "Pristop bo tak kot na vsaki dirki. Jaz bom skušal zmagati, drugi me bodo skušali premagati," se je nemudoma ozrl proti Abu Dabiju. Angležu v nedeljo zadostuje že tretje mesto. Če bo uvrščen med četrtim in šestim mestom, pa Verstappen ne sme zmagati. "Za nami ni najboljši dan, ampak vem, kakšne rezultate sem imel na prejšnjih dirkah. Bili so odlični. Sem v dobrem položaju."

"Jasno je, da smo naredili veliko napako. Mislim, da je bil Oscar ta konec tedna vrhunski. Zapravili smo njegovo zmago. To je dejstvo. Ne moremo reči nič drugače. In zapravili smo Landove stopničke. Zelo slabo," je po 23. dirki sezone prve misli strnil direktor McLarna Zak Brown. "Ne moremo nič drugega, kot da se iz tega nekaj naučimo. Na drugi dirki zapored smo dobili lekcijo. Zdaj moramo v Abu Dabiju pokazati zelo veliko. Še vedno vodimo na prvenstvu, a takšnih napak ne sme biti več." Vodja ekipe Andrea Stella je napovedal, da bodo napako analizirali, a da o njej javno ne bodo več razpravljali.