M. P., STA

Ponedeljek,
24. 11. 2025,
16.50

12 minut

Mick Schumacher dobil sedež v seriji indycar

Mick Schumacher | Mick Schumacher | Foto Guliverimage

Mick Schumacher

Foto: Guliverimage

Nemški dirkač Mick Schumacher, sin sedemkratnega svetovnega prvaka v formuli 1 Michaela Schumacherja, je dobil novo priložnost z enosedežniki. V sezoni 2026 bo 26-letnik dirkal v ameriškem prvenstvu indycar.

Mick Schumacher je takole pred leti v Monaku raztreščil svojega Haasa. | Foto: Reuters Mick Schumacher je takole pred leti v Monaku raztreščil svojega Haasa. Foto: Reuters Nemec Mick Schumacher bo v prihodnji sezoni nastopal v ameriški seriji indycar za moštvo Rahal Letterman Lanigan. Sin Michaela Schumacherja ima nekaj izkušenj tudi iz formule 1, saj je v sezonah 2021 in 2022 nastopal za ekipo Haas, a se ni proslavil. Na 43 dirkah je osvojil samo 12 točk. Pozneje je bil rezervni voznik Mercedesove ekipe. Nazadnje je vozil v vzdržljivostnem prvenstvu za ekipo Alpine, a se je to sodelovanje po letošnji sezoni končalo.

"Počaščeni smo, da lahko Micka pozdravimo v naši ekipi. Navdušil nas je s hitrostjo, zmožnostjo prilagajanja in tehničnim znanjem," je dejal eden od lastnikov moštva Bobby Rahal. Drugi solastnik ekipe je znani televizijski voditelj in komik David Letterman. Schumacher je oktobra že opravil teste za to ekipo. "Poznam formulo 1 in vzdržljivostna tekmovanja, prepričan sem, da imam dovolj znanja, da bom lahko ekipi veliko pomagal. Že na testiranjih smo se dobro ujeli, mislim, da lahko skupaj veliko dosežemo," pa je ob sklenitvi sodelovanja dejal Mick Schumacher.

