Ko je Domen Prevc v sezoni 2016/17 prvič resno opozoril nase v skupnem seštevku svetovnega pokala, je bil še izrazito mlad, nadarjen in hkrati nepredvidljiv. Po šampionski sezoni starejšega brata Petra je tudi sam nosil pričakovanja, ki jih takrat ni bilo lahko obvladovati. Osem let pozneje je slika povsem drugačna. Sezona 2025/26 razkriva skakalca, ki ni le tehnično dovršen, temveč predvsem zrel – toliko, da se Slovenija znova upravičeno spogleduje z velikim kristalnim globusom v svetovnem pokalu.

Domen Prevc je izvrstno vstopil v novo sezono smučarskih skokov. V uvodu je kar štirikrat zapored skočil do zmage in sedemkrat stal na stopničkah na desetih tekmah, kar je jasen pokazatelj stabilnosti, ki je v boju za skupno zmago ključna.

Po zadnji zmagi v Klingenthalu je bil njegov odziv zgovoren, a umirjen. "Zelo sem vesel, da sem na tekmi uspel narediti dva dobra skoka. Še posebej pa me veseli, da sem znova zmagal v Klingenthalu," je dejal po vnovičnem uspehu, ki je še povečal njegovo prednost v skupnem seštevku.

Prednost pred tekmeci v svetovnem pokalu raste

V boju za veliki kristalni globus ima Domen Prevc po desetih tekmah 159 točk prednosti pred Ryoyujem Kobayashijem, tretji pa je še en Slovenec, Anže Lanišek, ki zaostaja 211 točk. Takšna razlika sicer še ne odloča sezone, a jasno kaže, kdo trenutno narekuje ritem svetovnega pokala.

Poseben simbolni pomen ima tudi rumena majica vodilnega. Lanišek jo je v tej sezoni nosil premierno od Slovencev, medtem ko 26-letnemu Domnu Prevcu ta občutek ni tuj – v vodstvu svetovnega pokala je bil že v sezoni 2016/17. Razlika je v tem, da jo tokrat nosi z bistveno več psihološkega miru.

"Želim si, da bi ta niz zmagovalne forme trajal čim dlje," je dodal Prevc, a hkrati poudaril, da se zaveda dolžine sezone.

Od nepredvidljivega talenta do konstantnosti

Če je bil z 254,5 metra svetovni rekorder v mlajših letih sposoben bliskovitih zmag, a tudi hitrih padcev, je danes slika povsem drugačna. Njegovi nastopi so tehnično bistveno bolj čisti, odzivi po skokih umirjeni, nihanj pa je bistveno manj.

Prevc se je z letošnjimi dosežki uvrstil ob bok največjim imenom svetovnega pokala, tako po nizih zaporednih zmag kot po številu zaporednih uvrstitev na stopničke. Ob bok največjim imenom svetovnega pokala, ki so osvajala prestižne kristalne globuse.

Primerjava z bratom Petrom: zaporedne zmage in lov na rekord Najstarejši otrok v družini Prevc, Peter, je še vedno številka 1 v družini, kar se tiče smučarskih skokov, pa čeprav ima njegova sestra Nika eno zmago več in tudi en veliki kristalni globus več. Vendarle je bil prav Peter tisti, ki je mlajša brata in Niko potegnil v ta šport. S svojimi uspehi. Najdaljši nizi zaporednih zmag v svetovnem pokalu Mesto Skakalec Država Zmage zapored Sezona 1. Janne Ahonen Finska 6 2004/05 1. Matti Hautamäki Finska 6 2004/05 1. Thomas Morgenstern Avstrija 6 2007/08 1. Gregor Schlierenzauer Avstrija 6 2008/09 1. Ryōyū Kobayashi Japonska 6 2018/19 6. Andreas Goldberger Avstrija 5 1994/95 6. Adam Małysz Poljska 5 2000/01 6. Sven Hannawald Nemčija 5 2001/02 6. Halvor Egner Granerud Norveška 5 2020/21 10. Peter Prevc Slovenija 4 2015/16 10. Domen Prevc Slovenija 4 2025/26 … … … … … Domen se je prav v Klingenthalu izenačil z bratom po številu zaporednih zmag. Oba sta se zaustavila pri številki 4, a ima Domen priložnost, da že na naslednji postojanki nadgradi svoj niz – do absolutnega rekorda šestih zaporednih zmag, do katerih je skočila peterica, mu manjkata še dve zaporedni zmagi. Če gledamo skupno število zmag v svetovnem pokalu, je zdaj Domen v primerjavi z bratom Petrom v zaostanku 11 zmag. Peter je kariero zaključil pri 24 posamičnih zmagah, Primož Peterka pri 15, Domen pa je trenutno na tretjem mestu pri številki 13.

Slovenska širina: Anže Lanišek kot pomemben faktor

Pomemben del zgodbe je tudi Anže Lanišek. Njegovo tretje mesto v skupnem seštevku pomeni, da Slovenija nima le enega aduta. To ustvarja zdravo notranjo konkurenco, hkrati pa razbremenjuje pritisk, ki je bil v preteklosti pogosto skoncentriran na eno ime.

Za reprezentanco je to znak stabilnosti sistema, za Domna Prevca pa dodatna potrditev, da ni treba nositi celotne zgodbe le njemu.

Prelomnica v savni: ko je fokus postal jasen

Zrelost ni prišla čez noč. Izkušnje se nalagajo z leti, glava postaja bolj zrela in na koncu slednja igra v smučarskih skokih zelo pomembno vlogo, kar nenehno izpostavljajo prav vsi skakalci.

Eden ključnih trenutkov, ki jih sam izpostavlja kot prelomne, se je zgodil – nekoliko nenavadno – v savni med lansko novoletno turnejo. Prav tam je imel Domen poglobljen pogovor s trenerjem avstrijske reprezentance Andreasom Widhölzlom. Pogovor, ki ni bil tehničen, temveč življenjski.

Takrat je dokončno sprejel spoznanje, da se mora ukvarjati izključno s stvarmi, na katere ima vpliv. Ne z vetrom, ne s sodniki, ne s tekmeci, ne z zunanjimi pričakovanji. Le s sabo. "Osredotočil sem se nase. Izklopil sem vse moteče dejavnike, ki so okoli mene. Pogovarjala sva se, kaj oni počnejo, kaj delajo drugače. Na koncu ugotoviš, da ni tople vode. Skok moraš narediti, kot je treba. Če se zaciklaš v opremo in druge stvari, hitro pozabiš na tehniko. In brez dobre tehnike ni dolgih skokov," je govoril pred odhodom na zadnje svetovno nordijsko prvenstvo v Trondheim.

Na prvenstvo, na katerem je nato osvojil posamično zlato medaljo na veliki napravi. Po prihodu v domovino pa se je še enkrat dotaknil dogodka v savni. Ko smo ga novinarji takrat vprašali, ali ga je Widhölzl v šali že povabil v savno v nadaljevanju zime, da bi mu razkril recept za zlato medaljo, se je Domen le nasmejal. "Ne, v Oslu me ni povabil. Je pa rekel, da je bilo točno tako, kot mi je povedal že takrat v Garmisch-Partenkirchnu."

Veliki kristalni globus – tretjič slovenski?

Slovenija ima v smučarskih skokih poseben odnos z velikim kristalnim globusom. V moški konkurenci je Primož Peterka sredi 90. let postavil temelje in odprl vrata. Kar dvakrat zapored je v sezonah 1996/97 in 1997/98 osvojil veliki kristalni globus. Peter Prevc je v sezoni 2015/16 dosegel skorajda popolnost in s svojo prevlado zaznamoval eno najmočnejših sezon v zgodovini športa. Zdaj se vse bolj resno zdi, da je Domen Prevc naslednji v tej liniji. Če mu uspe veliki met, bi bil tretji iz družine Prevc s tovrstno lovoriko – najmlajša sestra je denimo nasledila Niko Vodan in v zadnjih dveh sezonah obakrat osvojila veliki kristalni globus.

Najdaljši nizi zaporednih uvrstitev na stopničke v svetovnem pokalu

Mesto Skakalec Država Zaporedne stopničke Sezona 1. Janne Ahonen Finska 13 2004/05 2. Peter Prevc Slovenija 12 2015/16 2. Halvor Egner Granerud Norveška 12 2022/23 4. Dawid Kubacki Poljska 10 2019/20 4. Dawid Kubacki Poljska 10 2022/23 4. Stefan Kraft Avstrija 10 2023/24

A je veliki kristalni globus še daleč in sezona dolga, česar se najmlajši od bratov Prevc dobro zaveda. Pa vendarle prvi del olimpijske zime kaže, da Slovenija nima več le upanja, temveč realnega kandidata. Tokrat ne na podlagi talenta ali evforije, temveč zaradi konstantnosti, mentalne stabilnosti in širine ekipe.