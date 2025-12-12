Domen Prevc v kvalifikacijah le za Nemcem Raimundom

V Klingenthalu v Nemčiji so danes s kvalifikacijami za sobotno tekmo na veliki napravi opravili še najboljši smučarski skakalci na svetu. Domen Prevc je bil najboljši slovenski predstavnik na drugem mestu, z 2,9 točke je zaostal le za Nemcem Philippom Raimundom, tretji dosežek pa je imel Japonec Rjoju Kobajaši. Na tekmo so se uvrstili vsi slovenski orli, Timi Zajc je bil v kvalifikacijah deveti, Anže Lanišek 13., Rok Oblak 37. in Lovro Kos 47.

Glavni trener moške reprezentance Robert Hrgota je v primerjavi s tekmama v Wisli opravil eno menjavo, slovenska zasedba pa je v Klinghenthalu spet enaka, kot je bila na uvodu sezone v Skandinaviji. Žigo Jančarja je po uspešnem treningu zamenjal Lovro Kos, ob njem pa so danes uvrstitev na sobotno tekmo (15.45) ujeli še Rok Oblak, Timi Zajc, ter Anže Lanišek in Domen Prevc, ki je med tednom v glasovanju za športnika leta zaostal le za izjemnim Tadejem Pogačarjem. Slovenska skakalna reprezentanca pa je osvojila naziv najboljše ekipe v posamičnih športih.

Na delu je ponovno tudi Stefan Kraft, ki se je po rojstvu hčerke vrača v svetovni pokal. V kvalifikacijah je zabeležil peti izid.

Klingenthal, kvalifikacije:

Prevc, Zajc in Lanišek odlični na treningu Na treningu pred kvalifikacijami so se odlično odrezali Domen Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek. Prevc (139,5 m) in Zajc (140 m) sta bila najboljša, Lanišek (135,5 m) je imel četrti dosežek treninga, predenj se je poleg reprezentančnih kolegov uvrstil le še Avstrijec Manuel Fettner. Rok Oblak in Lovro Kos sta bila skromnejša. Na prvem treningu je bil najboljši Avstrijec Stefan Hörl, pred Nemcem Philippom Rauimundom, Prevc (133,5) pa je zabeležil tretji najboljši izid. Zajc (139 m) je bil peti, Lanišek (130,5) pa 11.

