"Če bi to skladbo slišal skladatelj, bi rekel, da je to pisal zanjo"

Klarinetistka Kika Szomi Kralj spada med tiste mlade glasbenice, ki z izjemno muzikalnostjo in presenetljivo zrelostjo prepričajo že ob prvem poslušanju. Njena interpretacija je izrazito čustvena, tehnično natančna in prežeta z občutkom, ki ga običajno srečamo šele pri izkušenih glasbenikih. Prav ta redka kombinacija jo je v zadnjih letih postavila med najperspektivnejše mlade klarinetistke v Sloveniji. Ob intenzivnem glasbenem razvoju ter izjemni predanosti študiju se je uvrstila med finaliste projekta Mladi upi 2025 Zavarovalnice Triglav.

Kika Szomi Kralj svojo glasbeno pot gradi premišljeno, pogumno in z jasno vizijo. To potrjujejo tako njeni nastopi na domačih in mednarodnih odrih kot tudi impresivna zbirka nagrad, ki jih je prejela še pred vstopom v profesionalni svet.

Foto: Mateja Jordović Potočnik

Svojo glasbeno pot je začela že v predšolskem obdobju, ko jo je mama vpisala v glasbeno pripravnico. Sprva je razmišljala o violini, vendar jo je povsem prevzel zvok klarineta: "Navdušil me je njegov nežen, žameten zvok," se spominja. Odločitev se je kmalu izkazala za pravo; že na svojem prvem državnem tekmovanju TEMSIG je zmagala in med vožnjo domov sprejela življenjsko odločitev: "To bo moj poklic, to želim početi vse življenje."

Danes je študentka prvega letnika Akademije za glasbo v Ljubljani, kjer se lahko prvič popolnoma posveti glasbi. Njeni dnevi so strogo strukturirani: dvakrat na dan uri in uri vaje, razdeljene med tehnično izpopolnjevanje in študij zahtevnega programskega repertoarja. Prav ta sistematičnost in delovna etika sta ključna razloga za njen izjemni umetniški razvoj. "Za vsakim uspehom so ure in ure samostojnega dela. Ni bližnjic, so samo vaja, koncentracija in vztrajnost," pove o svojem vsakdanu.

Že med šolanjem na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana je osvojila številna domača in mednarodna priznanja. Marca 2025 je kot srednješolka zmagala na državnem tekmovanju klarinetistov v kategoriji študentov – dosežek, ki ga osvoji le redkokdo. Med najodmevnejše mednarodne uspehe spadajo zmage na tekmovanjih Požarevac, SVIREL in Ohrid Pearls, pa tudi dva naziva laureata na uglednem tekmovanju Davorin Jenko v Beogradu. Na tekmovanju Woodwind and Brass v Varaždinu je večkrat osvojila najvišja mesta, med drugim tudi prvo nagrado s stotimi točkami žirije. Med posebne mejnike šteje tudi absolutno prvo nagrado na tekmovanju EMONA 2018 ter drugo nagrado na tekmovanju Città di Carlino, ki dodatno potrjujeta njen mednarodni potencial.

Foto: Mateja Jordović Potočnik

Na domačih odrih se je uveljavila kot ena najobetavnejših mladih slovenskih klarinetistk. Na TEMSIG je osvojila vrsto visokih priznanj – od prve zlate plakete leta 2016 do prve nagrade leta 2019 –, leta 2025 pa dosegla še enega največjih mejnikov: zmago v kategoriji študentov klarineta. "Takrat sem prvič zares razumela, da moraš obvladati tudi tremo, perfekcionizem in dvome. To ni bila zmaga samo v glasbi, ampak zmaga nad sabo," pravi.

Ob tekmovanjih redno nastopa kot solistka. Med pomembnejše nastope spadajo koncerti s Komornim godalnim orkestrom Slovenske filharmonije, z orkestrom klarinetov v Kazinski dvorani ter Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija, kjer je bila izbrana na zahtevni avdiciji med 54 prijavljenimi. Neizbrisen pečat je pustil tudi njen nastop z Youth Orchestra Alpe Adria v znameniti dvorani Musikverein na Dunaju, ki ga opisuje kot eno najlepših izkušenj v svojem dosedanjem glasbenem življenju.

Pomemben del njenega razvoja je tudi sodelovanje z mentorjem, klarinetistom Jožetom Kotarjem: "Kika je ena najperspektivnejših mladih glasbenic svoje generacije, z izjemno tehniko, prefinjeno muzikalnostjo in izrazno močjo, ki daleč presega njena leta." Dodaja, da je delavna, odgovorna in izjemno samostojna, z jasno željo po stalnem napredku.

"Kiko najbolj opiše stavek nekega mednarodnega žiranta, ki je pred časom rekel: Če bi to skladbo slišal skladatelj, bi rekel, da je to pisal zanjo in prav za takšno izvedbo." Kotar govori o skladbi, ki je bila napisana pred več kot 70 leti in je ena izmed tistih, ki so na repertoarju vseh svetovnih klarinetistov.

Foto: Mateja Jordović Potočnik

Pot klarinetista je finančno zahtevna, saj profesionalni instrumenti, dodatni Es-klarinet, ustniki, listi, servisi, notno gradivo, mojstrski tečaji in tekmovanja zahtevajo sredstva, ki pogosto presegajo zmožnosti mladih umetnikov. Kika Szomi Kralj si želi študij nadaljevati tudi v tujini, pri mednarodno priznanih profesorjih, kjer bi poglobila svoje znanje in repertoar. Sredstva iz projekta Mladi upi 2025 bi ji omogočila nakup potrebne opreme, udeležbo na vrhunskih tečajih ter priprave na avdicije, ki so ključne za vstop v profesionalni svet.

Zavod Vse bo v redu, ki deluje pod okriljem Zavarovalnice Triglav, že 13. leto zapored s projektom Mladi upi podpira nadarjene mlade posameznike in posameznice na njihovi poti do vrhunskih dosežkov. S pomočjo razpisov, ki potekajo vse od leta 2013, je bilo doslej finančno podprtih že 155 mladih talentov s področij športa, umetnosti, znanosti in parašporta. Podpora jim je omogočila, da je bila njihova pot do visoko zastavljenih ciljev nekoliko lažja in bolj usmerjena. Projekt ni namenjen le razvoju potencialov, temveč tudi spodbudi širše javnosti, da prepozna pomen vlaganja v mlade.

Glasovanje za Mladega upa po izboru javnosti poteka od 10. 12. 2025 ob 16.00 do 21. 12. 2025 do 16.00.