Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je gostovala v podkastu Popolitiki, v katerem politiki govorijo o popkulturi in tudi svojem delu. Med drugim je z voditeljem spregovorila o vodenju državnega zbora ter svojih načrtih za prihodnost.

Voditelju podkasta Popolitiki je prva predsednica državnega zbora v samostojni Sloveniji Urška Klakočar Zupančič priznala, da posebne odgovornosti na tem položaju kot prva ženska ne čuti, a dodala, da je državnemu zboru dala "vonj, barvo in okus". Preden je stopila na politični parket, je Klakočar Zupančič kot pravnica 15 let službovala v sodstvu.

"To je treba prepustiti življenju ali vesolju"

Pogovor v podkastu je prinesel tudi vprašanje o prihodnosti in o tem, kaj meni, da bo delala po koncu mandata: "To je treba malo prepustiti življenju ali vesolju. Ni treba vedno vsega načrtovati, ni treba vedno imeti vsega pod nadzorom. Z zaupanjem hodim po poti, po kateri hodim, in ne razmišljam o tem, na kateri stol se bom usedla. Ali se sploh bom usedla po koncu mandata," je povedala Urška Klakočar Zupančič.

"Zdaj razmišljam o tem, da je še kar nekaj projektov, ki sem jih začela tako kot predsednica DZ kot tudi poslanka in jih želim pripeljati do konca. Veliko sem se angažirala na socialnih, pravnih in kulturnih zadevah in te zadeve so mi blizu. To me dosti bolj zaposluje. Ker sem bila v sodnih vodah, to pogrešam v tem političnem svetu, kjer se ves čas ukvarjam z odnosi. Nekdo te ima rad, nekdo te nima, nekdo te žali, nekomu si všeč, drugi te zafrkava ... To se dogaja neprestano. Ko se lahko poglobim v neko bolj strokovno vsebino, je to pravi balzam," je priznala trenutna predsednica DZ in dodala, da jo morda v prihodnosti odnese tudi v katere izmed teh voda.

O kandidaturi za predsednico republike ni nikoli razmišljala

Voditelj je Klakočar Zupančič vprašal tudi, ali je glede na veliko priljubljenost v anketah kdaj razmišljala tudi o kandidaturi za predsednico republike, na kar je predsednica DZ odgovorila: "Ne, nisem razmišljala o tem. Pravzaprav resnično ne razmišljam o nekih funkcijah. Tudi ko sem stopila v politiko, se nisem imela namena usesti na neki stolček in opravljati neko funkcijo. Tudi zame je bil ta izziv oz. mesto, na katerega sem bila izvoljena, nekaj novega, nekaj, česar nisem pričakovala. Se pa tega absolutno nisem ustrašila, morda si edino nisem želela biti dan za dnem v okolju, ki je lahko tudi neprijetno," je povedala Klakočar Zupančič in dodala, da se je obdala z ljudmi, ki ji dajejo dobro energijo za premagovanje ovir, ki stojijo na njeni poti.

Klakočar Zupančič: V parlamentarni dvorani te zelo hitro obkladajo z neprimernimi imeni

Opisala je tudi glavne razlike med obema vlogama – vlogo pravnice in predsednice državnega zbora (političarke): "Včasih sta si dvorani podobni, sploh takrat, ko se začnejo ljudje bolj konkretno prepirati. Kar zadeva poslušanje in upoštevanje predsednika senata, sodnika posameznika in predsednika DZ, pa so razlike kar velike. Sodnik ima dosti večjo avtoriteto. V svojem sodniškem delu nikoli nisem zaznala, da stranke ne bi imele zadostnega spoštovanja do sodišča, medtem ko te poslanci v parlamentarni dvorani zelo hitro obkladajo z neprimernimi imeni," je o primerjavi med parlamentarno in sodno dvorano še povedala Klakočar Zupančič.

Povedala je še, da je njena najljubša glasbena skupina Nightwish, ki pa je še ni poslušala v živo. Je pa nedavno v družbi partnerja, glasbenika in kitarista Bora Zuljana (člana skupine Šank Rock) obiskala koncert skupine Toto v Stuttgartu. Spregovorila je tudi o najljubšem trenutku s koncerta: "Je najljubši trenutek, a je tak bolj intimen in ga bom zadržala kar zase," je še povedala.

