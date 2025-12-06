Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Aljaž P. Kunej

Sobota,
6. 12. 2025,
17.18

Osveženo pred

1 ura, 6 minut

Elda Viler skladba glasba Ana Dežman Hitrih 5 pevka

Sobota, 6. 12. 2025, 17.18

1 ura, 6 minut

Hitrih 5

Ana Dežman: Uživam v čisto vsaki glasbeni zvrsti in bi brez ene kar pogrešala drugo

Avtor:
Aljaž P. Kunej

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17
Ana Dežman, pevka | "Pesem je v bistvu prava pohodniška zgodba za vse zaljubljene pare. V njej se seveda najdem tudi jaz, lahko rečem, da mi je zelo blizu ta igriva, lirična vsebina, ko se dva človeka skozi kreg, konflikte in nesporazume še bolj povežeta, spoznata in ljubita." | Foto Urška Einhauer

"Pesem je v bistvu prava pohodniška zgodba za vse zaljubljene pare. V njej se seveda najdem tudi jaz, lahko rečem, da mi je zelo blizu ta igriva, lirična vsebina, ko se dva človeka skozi kreg, konflikte in nesporazume še bolj povežeta, spoznata in ljubita."

Foto: Urška Einhauer

Pevka Ana Dežman je pred kratkim predstavila svojo novo pesem Rožnik. Trenutno je z mamo, legendo slovenske popevke Eldo Viler, na njeni poslovilni turneji po Sloveniji, o čemer je spregovorila tudi v naši rubriki Hitrih 5. V svojem novem delu nas je ustvarjalka popeljala na Rožnik, priljubljen izletniški hribček v Ljubljani, ki ga obiskujejo številni ljubitelji hoje in narave. Tej naravni idili v središču mesta in sobotnim sprehodom je namenila doživeto in čudovito ljubezensko pesem.

O čem govori vaša najnovejša skladba Rožnik?

Pesem je prava pohodniška zgodba za vse zaljubljene pare, postavljena na Rožnik, priljubljen izletniški hribček v Ljubljani, ki ga obiskujejo mnogi ljubitelji hoje in lepe narave. Rožniku in sobotnim sprehodom sem namenila čudovito ljubezensko pesem, za katero je besedilo napisal Srečko Čož. Skladba govori o sprehodu s simpatijo, o lepotah na poti, o postanku, zaljubljenem klepetu ob kavi na vrhu Rožnika ter o povratku navzdol, ko kakšna beseda oblikuje dvomljivo misel, zaiskri se v ljubezni in na trmasti način pride do uveljavljanja osebne svobode. A nesporazum je odveč in že naslednji dan je vse nepotrebno besedičenje pozabljeno; načrti za naslednji sobotni sprehajalni Rožnik spet poželjivo stečejo.

Ana Dežman, pevka | Foto: arhiv izvajalca Foto: arhiv izvajalca

Ana Dežman je slovenska operna pevka ter pevka jazz in zabavne glasbe. Umetnica se je javnosti v preteklosti predstavila z uspešnimi nastopi na festivalih, kot so Slovenska popevka, Festival narečnih popevk, EMA in Znan obraz ima svoj glas. Je hčerka legendarne slovenske pevke Elde Viler.

Komu je ta igriva, ljubezenska skladba namenjena?

Nikomur ni prav posebej namenjena. Pesem je v bistvu prava pohodniška zgodba za vse zaljubljene pare. V njej se seveda najdem tudi jaz, lahko rečem, da mi je zelo blizu ta igriva, lirična vsebina, ko se dva človeka skozi prepir, konflikte in nesporazume še bolj povežeta, spoznata in ljubita.

Prisluhnite skladbi Rožnik:

Imate najljubšo glasbeno zvrst?

Čisto v vsaki glasbeni zvrsti uživam in bi brez ene kar pogrešala to drugo. V džezu mi je všeč svoboda in spontanost, zmeraj nekaj novega in drugačnega, interpretacija te glasbe je zame balzam za dušo. V operi me prevzame sama glasba in umetniška uprizoritev, igra ter teater, velik orkester, dramatičnost in liričnost na drugi strani, in seveda, izkoristek glasu, ki je na telesni podpori maksimalen. Tu je pomembna disciplina, delavnost in senzibilnost za izvajanje glasbene predloge.

V sodobni popularni glasbi pa je odlično to, da lahko vse svoje strasti in stile, ki jih imaš rad, povežeš v neko kreacijo oziroma glasbeno delo, ki pride s sodobno produkcijo hitreje in bolj neposredno do ljudi. Lahko tudi ne, vendar meni je to izziv in v velik užitek ter zadovoljstvo, da sem prisotna s svojimi idejami pri ustvarjanju pop glasbe, da lahko ustvarim in povem to, kar najbolj čutim trenutno.

Ana Dežman, pevka | Foto: arhiv izvajalca Foto: arhiv izvajalca

S svojo mamo, legendarno pevko Eldo Viler, se odpravljate na njeno poslovilno turnejo po Sloveniji. Kako je z njo sodelovati in stati na odru?

Mama ima vedno veliko za povedati na svojih koncertih, rada pove o svojih doživetjih, povezanih z glasbo, o čisto vsakdanjih življenjskih stvareh in publika ji rada prisluhne. Na odru se prelevi in jaz ji sledim, pevsko pomagam in se ji rada prilagodim, čeprav je včasih naporno. Vem in zavedam se, da trenutki z njo na odru, ko si podajava pesem, ne bodo trajali večno, in jih sedaj zelo cenim. Skupaj nastopava, odkar sva prvič nastopili pri mojih 16 letih, po očetovi smrti … V petju in skozi glasbeno razumevanje sva se zelo povezali, tudi kot mati in hči.

"Na odru se prelevi in jaz ji sledim, pevsko pomagam in se ji rada prilagodim, čeprav je včasih naporno. Vem in zavedam se, da trenutki z njo na odru, ko si podajava pesem, ne bodo trajali večno in jih sedaj zelo cenim," pove Ana Dežman. | Foto: Mediaspeed "Na odru se prelevi in jaz ji sledim, pevsko pomagam in se ji rada prilagodim, čeprav je včasih naporno. Vem in zavedam se, da trenutki z njo na odru, ko si podajava pesem, ne bodo trajali večno in jih sedaj zelo cenim," pove Ana Dežman. Foto: Mediaspeed

Kaj pričakujete v svoji glasbeni prihodnosti?

Menim, da si z lastnim trudom, miselnostjo, načrti in dejanji ter zvestobo sebi, oblikujemo svojo prihodnost. Tako nameravam in želim naprej ustvarjati v glasbi in to deliti s svojimi poslušalci. Čim več dobre glasbe in še kakšno operno vlogo, kjerkoli, da ne bom zvenela preskromno (smeh op. a.).

Več obrazov iz rubrike Hitrih 5:

