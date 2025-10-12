Mlada ustvarjalka Pia Kladnik je pred kratkim izdala svojo novo pesem Vrtnica brez trnja. "Pesem govori o temi življenja, ki nas uči, katerim ljudem moraš pokazati trnje. Ni vsak vreden občudovanja cveta vrtnice," nam je v rubriki Hitrih 5 zaupala mlada pevka in umetnica, ki pri svojem ustvarjanju prepleta laboratorijsko medicino in glasbo. "Ljudje mi velikokrat rečejo, da je to nenavadna kombinacija, sama pa sem spoznala že kar nekaj slovenskih glasbenikov, ki imajo medicinsko izobrazbo," nam je povedala, "vedno sem želela povezati obe svoji strasti."

O čem govori vaša najnovejša pesem Vrtnica brez trnja?

Pesem Vrtnica brez trnja je intimna balada o čisti, nežni ljubezni, ki presega strah, čas in tišino. Pesem je nastajala tako, kot raste vrtnica. Vse se je začelo v trenutku, ko sem sama sprejela svoj pravi jaz. Nato je vrtnica rasla iz čustev in občutkov, ki sem jih skrbno želela vtkati v melodijo in besedilo, ki sem ga napisala sama. Pesem govori o temi življenja, ki nas uči, katerim ljudem moraš pokazati trnje. Ni vsak vreden občudovanja cveta vrtnice. Verjamem, da lahko vsak najde prave ljudi. Tiste, ki ti vsak dan lahko podarijo navdih, s katerimi rasteš in praznuješ svoje male zmage.

"V videospotu se vračam na Grad Dvor v Preddvoru, kjer je ujetih toliko čudovitih spominov na moj, zdaj tradicionalen božični koncert, na edinstvena druženja in dogodke, ki smo jih ustvarili skupaj do zdaj. Zdaj pa je v srcu tega gradu zaklenjena tudi moja pesem," nam je povedala mlada ustvarjalka. Foto: Matic Lipar, Lipardesign

To so ljudje, ki cenijo tvojo pristnost in ob katerih ta zasije. Najdejo pa se tudi duše, ki so tako globoko povezane, da včasih ne potrebujejo besed. Dovolj so iskrice v očeh, nasmeh in topel objem. To je res največja vrednost. V svetu, v katerem živimo, želimo včasih ugajati brez razloga in ne da bi se tega zavedali. Igramo popolne vloge, ki pa so daleč od naše pristnosti. Hvaležni smo lahko ljudem, ki to prepoznajo in nam vrnejo naš pravi jaz. Ko spoznamo, da je za tiste prave ljudi dovolj to, da smo, kar smo, je to zares osvobajajoče.

Spoznaš, da lahko trnje skriješ in pokažeš svoj cvet. Ti ljudje bodo z njim ravnali spoštljivo in nežno. Cvet naj predstavlja čisto srce, dušo in navdih. Lep je občutek, ko spoznaš, da v očeh nekoga žariš. Postavi ti ogledalo, v katerem vidiš najlepšo različico sebe, in če imaš pogum, lahko to tudi postaneš. Takšna povezanost dveh duš je leta nedotakljiva. Tudi če te kdaj ujamejo dvomi, se lahko v trenutku razblinijo kot milni mehurčki.

Prisluhnite:

Skladbi ste za videopodobo namenili posebno lokacijo. Zakaj in kaj ste v njej prepoznali?

V videospotu se vračam na Grad Dvor v Preddvoru, kjer je ujetih toliko čudovitih spominov na moj, zdaj tradicionalen božični koncert, na edinstvena druženja in dogodke, ki smo jih ustvarili skupaj do zdaj. Zdaj pa je v srcu tega gradu zaklenjena tudi moja pesem. Že ko sem prve verze pesmi pisala na list papirja, sem vedela, da pesem spada na grad. Tam je tista čarovnija, ki prebudi prava čustva, ki prebudi moj pravi jaz. Zdi se mi, kot da mi grajski zidovi šepetajo najlepše ljubezenske pesmi. Posebno se mi zdi tudi, da je v skoraj vsaki izmed teh soban klavir. Glasba preprosto živi in diha v tem gradu.

"Vedno sem želela povezati obe svoji strasti. Med študijem sem spoznala veliko zanimivih stvari, ki dokazujejo, da gresta medicina in glasba lahko z roko v roki." Foto: Matic Lipar, Lipardesign

Kaj vam pomeni glasbeno izražanje in to, da svoj svet drugim predstavljate skozi glasbo?

Glasba je univerzalni jezik vsega sveta. Vedno s hvaležnostjo poveže prave ljudi, ki smo ji predani, da lahko glasbo kot najlepše darilo polagamo na srce vsem ljudem, ki ji srce odprejo. Najlepše pa je, ko v besedilo svoje avtorske pesmi lahko skrijem delček sebe. Pri ustvarjanju avtorske glasbe nikoli ne vem, ali mi bo uspelo predati sporočilo, ki ga želim, ali bom našla prave note za besede svojega navdiha, ali bom zmogla prisluhniti svojim čustvom in jih preliti v pesem ter, navsezadnje, ali se bo moja pesem dotaknila ljudi.

Osebno se mi zdi največje priznanje glasbeniku, ko nekdo pristopi do tebe in ti prizna, da mu je tvoja pesem pomagala v težkih trenutkih in mu zdravila srčno rano. Glasba je vedno tako dobrotljiva. Objame nas v trenutkih največjega veselja in nas tolaži v trenutkih največje žalosti. Največ mi pomeni, ko se to zgodi ob moji avtorski glasbi. Lepo je imeti dar, da lahko svoja čustva vedno pretopim v glasbo in jih delim z ljudmi, ki se z mojimi čustvi lahko poistovetijo. Sklene se čarobni krog vzajemnosti energije, čustev in užitkov. Najmočnejši krog se sklene na koncertih, ko vsi skupaj lahko pojemo brezčasne pesmi in uživamo v trenutku. To me znova in znova prevzema.

Kako povezujete svoj študij laboratorijske biomedicine in glasbeno ustvarjanje?

Ljudje mi velikokrat rečejo, da je to nenavadna kombinacija, sama pa sem spoznala že kar nekaj slovenskih glasbenikov, ki imajo medicinsko izobrazbo. Vedno sem želela povezati obe svoji strasti. Med študijem sem spoznala veliko zanimivih stvari, ki dokazujejo, da gresta medicina in glasba lahko z roko v roki. Vsi hormoni dobrega počutja (serotonin, dopamin, oksitocin in endorfin) se sproščajo ob poslušanju glasbe. Poleg tega so študije pokazale, da glasba za 20 odstotkov zmanjša bolečino in pomaga pri zdravljenju duševnih bolezni. Ugotovili pa naj bi tudi, da se nam, ko pojemo, v slini za 150 odstotkov poveča količina protitelesa IgA, ki nas varuje pred virusi in bakterijami dihalnih bolezni.

"Želim si čim več ustvarjanja, tako lastne glasbe kot lastnih koncertov. Uživam v iskanju lastnega sloga. Hvaležna sem za vsa glasbena sodelovanja, ki so se že zgodila, veliko pa se jih še bo." Foto: Matic Lipar, Lipardesign

Ravnokar se ukvarjam s pisanjem projektne naloge z naslovom DNK eksperimentalna glasba. Velikokrat slišimo, da je glasba del nas, ko nam neka pesem ogromno pomeni. Meni pa je zanimivo vprašanje, ali imamo glasbo zapisano v DNK. Ima vsak človek v DNK svoj glasbeni zapis? Zelo zanimiva raziskava, s katero se v tujini ukvarja že veliko znanstvenikov.

Česa si želite v glasbeni prihodnosti?

Želim si čim več ustvarjanja, tako lastne glasbe kot lastnih koncertov. Uživam v iskanju lastnega sloga. Hvaležna sem za vsa glasbena sodelovanja, ki so se že zgodila, veliko pa se jih še bo. Ideje za novo pesem so že v glavi in kmalu bomo začeli ustvarjati. Pripravljam se na veliko projektov. Zanimajo me tudi sodelovanja na glasbenih festivalih. Sodelujem s Petrom Slatnarjem, s katerim predstavljava njegovo knjigo z naslovom Krvavški vitez. Zelo se veselim tudi, da se 26. 12. 2025 vračam na prečudoviti Grad Dvor v Preddvoru, kjer bomo tako kot lani izvedli čaroben koncert z naslovom Praznična čarovnija.

Vabljeni, da spremljate moja družbena omrežja, kjer objavljam vse podrobnosti o dogodkih, kjer se srečamo. Za dolgoročno glasbeno prihodnost pa lahko rečem, da si želim še več koncertov na idiličnih lokacijah. Svoje koncerte vedno rada izvedem na lokacijah, ki v sebi nosijo zgodbo. Na lokacijah, kjer se čas na koncertu ustavi, ljudje pa se lahko sprostijo in uživajo v trenutku. Hvaležna sem, da sem imela priložnost nastopiti na Gradu Dvor, v Hotelu Rozka na Krvavcu, Gostilni Pod Krvavcem, Ruski dači, Hiši na travniku …

