Matej Lebič je mladi glasbeni ustvarjalec iz Trbovelj, ki je prepričan, da lahko glasba ponudi nekaj več, to je občutek, da nikoli nismo sami. S pevcem smo tokrat v rubriki Hitrih 5 spregovorili o njegovi zadnji skladbi Na krilih upanja, se ustavili pri vprašanju, kdo je skrivnostna svetlolaska, ki ga spremlja v videospotu, glasbenik pa nam je razkril tudi, kaj mu je pri njegovem delu najljubše.

O čem govori vaša najnovejša skladba?

Na krilih upanja je pesem o upanju in novih jutrih, polnih presenečenj. Vsak nov dan nam prinese nekaj novega, neko novo izkušnjo. V pesem sem strnil svoje občutke doživljanja morja, obale, ljubezni, neba in zvezd. Pesem govori o občutkih brezskrbnosti in iskrivi ljubezni ob poletnih zahodih in da v vsakem od nas obstaja notranja moč – upanje, ki nas žene naprej in nas lahko dvigne nad težke trenutke v življenju. Upanje simbolizirajo krila, ki nas nosijo in dvigajo naprej, tudi če se kdaj znajdemo na napačni poti. Menim, da živimo v času, ko nas vsakodnevno obdaja veliko skrbi, negotovosti in občutek, da čas prehitro beži mimo nas. Verjamem, da lahko glasba ponudi nekaj več – občutek, da nikoli nismo sami, tudi če se nam kdaj tako zdi.

Prisluhnite:

V videospotu za novo pesem lahko opazimo tudi skrivnostno svetlolasko. Za koga gre?

To je najpogostejše vprašanje, ki mi ga ljudje zastavijo (smeh, op. a.). Ta skrivnostna svetlolaska je pravzaprav moja partnerka Maja. Zame je bilo nekaj posebnega, da sva lahko skupaj stopila v zgodbo pesmi, saj je ona tista, ki mi pri mojem glasbenem ustvarjanju daje največ podpore in topline. V videospotu ne nastopa samo kot oseba, ampak kot simbol ljubezni, zaupanja in navdiha. Njen lik predstavlja svetlobo, ki nas dvigne takrat, ko sami ne najdemo poti. Želel sem pokazati, da za vsakim od nas stoji nekdo, ki mu daje podporo in vero v prihodnost.

"To je najpogostejše vprašanje, ki mi ga ljudje zastavijo (smeh, op. a.). Ta skrivnostna svetlolaska je pravzaprav moja partnerka Maja," o dekletu, ki ga spremlja v spotu pove Lebič. Foto: Rok Kompare

Ste tudi glasbeni pedagog. Kaj vam je najljubše pri vašem delu?

Res je. Poučujem otroke v glasbeni šoli pevke Alye - Pop Music Centru v Celju in Glasbeni šoli Maurer v Zasavju. Svoje znanje in ljubezen do glasbe zelo rad predajam mlajšim generacijam, saj verjamem, da glasba bogati in povezuje ljudi. Poučevanje glasbe je zame več kot služba – je poslanstvo. Najlepše mi je, ko opazujem, kako se otroci in mladi odpirajo in razvijajo skozi glasbo. Včasih kdo pride k meni prepričan, da nima talenta ali da mu ne bo nikoli uspelo, potem pa ga glasba počasi sprosti, da začne verjeti vase.

Seveda brez vaje in trdega dela ni uspeha. Najlepši trenutek je, ko učenec zasije in je srečen, ko mu nekaj uspe. To je trenutek, zaradi katerega se vsak dan veselim svojega dela. Glasba zna v otrocih prebuditi nekaj zelo iskrenega in prav ta iskrica v očeh je tisto, kar me žene naprej. Pri poučevanju pa se rad izogibam strogosti in suhoparnosti. Vsak učenec drugače dojema in razume glasbo, zato je pri vsakem treba prilagoditi tudi pristop poučevanja. Učence poskušam spodbujati k ustvarjalnosti, improvizaciji in raziskovanju.

"Moje srce me skoraj vedno vodi k morju. Tam najdem notranji mir, ki mi ga v vsakodnevnem tempu pogosto primanjkuje." Foto: Rok Kompare

Kam se najraje odpravite na oddih?

Moje srce me skoraj vedno vodi k morju. Tam najdem notranji mir, ki mi ga v vsakodnevnem tempu pogosto primanjkuje. Rad posedim na obali in poslušam valove morja – takrat se res sprostim in odklopim svoje misli. Letos sem svoj poletni dopust preživel v Grčiji in na Hrvaškem. Zelo rad raziskujem tudi našo prelepo v Slovenijo, saj vedno odkrijem kakšen nov čudovit kotiček. Tudi naša Obala je polna prelepih krajev, zato smo tudi del novega videospota posneli v Marezigah, na vinski fontani s čudovitim razgledom na morje. Vedno rad tudi kaj dobrega spijem in pojem – prisegam na lokalno in domačo kulinariko.

"Glasbo vidim kot most, ki povezuje generacije in nas opominja, da je v vsakem od nas nekaj lepega, kar lahko podelimo svetu," nam zaupa Lebič. Foto: Rok Kompare

Kaj načrtujete v svoji bližnji prihodnosti?

Trenutno veliko časa posvečam predstavitvi in promociji skladbe Na krilih upanja, saj si želim, da bi jo slišalo čim več ljudi. Poleg tega že pripravljam nove avtorske pesmi. Želim si, da bi kmalu izdal tudi svoj debitantski glasbeni album, ki bi združeval vse moje dosedanje skladbe. Verjamem, da bo album zaokrožil vse to, kar v zadnjih letih ustvarjam in doživljam. V jesenskem in zimskem času me čaka tudi kar nekaj glasbenih nastopov in koncertov po Sloveniji, ki se jih že zelo veselim.

Rad pa nastopim tudi na kakšni zasebni zabavi ali rojstnem dnevu. Na pedagoškem področju si želim še naprej spodbujati otroke k raziskovanju in ustvarjanju v glasbi. Glasbo vidim kot most, ki povezuje generacije in nas opominja, da je v vsakem od nas nekaj lepega, kar lahko podelimo svetu.

Foto: Rok Kompare

