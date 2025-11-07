Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Italijansko prvenstvo, 11. krog

Nadaljuje se zaostren boj za vrh, Lovrić pred zahtevno nalogo

Udinese Juventus Sandi Lovrić | Sandi Lovrić bo z Udinesejem gostoval pri Romi. | Foto Guliverimage

Sandi Lovrić bo z Udinesejem gostoval pri Romi.

Foto: Guliverimage

V enajstem krogu italijanskega prvenstva bo vodilni Napoli v nedeljo gostoval pri Bologni, ki za njim zaostaja le štiri točke. AC Milan bo že v soboto gostoval pri Parmi Tjaša Begića, Inter pa v nedeljo čaka zahteven test proti Laziu. Udinese s Sandijem Lovrićem pa čaka težko gostovanje v italijanski prestolnici pri Romi.

Italijansko prvenstvo, 11. krog:

Petek, 7. november:

Sobota, 8. november:

Nedelja, 9. november:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

5 – Calhanoglu (Inter), Orsolini (Bologna)
– Anguissa (Napoli), Bonazzoli (Cremonese), Castro (Bologna), De Bruyne (Napoli), Paz (Como), Pulisic (Milan), Simeone (Torino)
– Bonny (Inter), Cancellieri (Lazio), Davis (Udinese), Leao (Milan), Martinez (Inter), Pinamonti (Sassuolo), Soule (Roma), Thuram (Inter), Vlahović (Juventus), Zaniolo (Udinese)
...

 
