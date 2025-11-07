Petek, 7. 11. 2025, 17.25
Italijansko prvenstvo, 11. krog
Nadaljuje se zaostren boj za vrh, Lovrić pred zahtevno nalogo
V enajstem krogu italijanskega prvenstva bo vodilni Napoli v nedeljo gostoval pri Bologni, ki za njim zaostaja le štiri točke. AC Milan bo že v soboto gostoval pri Parmi Tjaša Begića, Inter pa v nedeljo čaka zahteven test proti Laziu. Udinese s Sandijem Lovrićem pa čaka težko gostovanje v italijanski prestolnici pri Romi.
Italijansko prvenstvo, 11. krog:
Petek, 7. november:
Sobota, 8. november:
Nedelja, 9. november:
Lestvica:
Najboljši strelci:
5 – Calhanoglu (Inter), Orsolini (Bologna)
4 – Anguissa (Napoli), Bonazzoli (Cremonese), Castro (Bologna), De Bruyne (Napoli), Paz (Como), Pulisic (Milan), Simeone (Torino)
3 – Bonny (Inter), Cancellieri (Lazio), Davis (Udinese), Leao (Milan), Martinez (Inter), Pinamonti (Sassuolo), Soule (Roma), Thuram (Inter), Vlahović (Juventus), Zaniolo (Udinese)
...