Nadaljuje se zaostren boj za vrh, Lovrić pred zahtevno nalogo

V enajstem krogu italijanskega prvenstva bo vodilni Napoli v nedeljo gostoval pri Bologni, ki za njim zaostaja le štiri točke. AC Milan bo že v soboto gostoval pri Parmi Tjaša Begića, Inter pa v nedeljo čaka zahteven test proti Laziu. Udinese s Sandijem Lovrićem pa čaka težko gostovanje v italijanski prestolnici pri Romi.