Neprepričljiva Olimpija lovi pot iz krize, Koper v zadnjih letih gospodar Fazanerije

Na dan, ko Celjani v Sloveniji še vedno prejemajo čestitke za evropsko zmago nad Legio (2:1), se bo nadaljeval prvoligaški ples. Klubi se bodo pomerili za točke še zadnjič pred reprezentančnim premorom, začelo pa se bo že danes v Murski Soboti in Ljubljani. Najprej bo prerojena Mura gostila Koper, ki pod vodstvom Zorana Zeljkovića ne izgublja, ranjena Olimpija pa bo lovila pot iz rezultatske krize proti Primorju. "Martinova" sobota prinaša spopada v Kidričevem (Aluminij – Domžale) in Domžalah (Radomlje – Maribor), v nedeljo pa se bodo evropski junaki Alberta Riere v vrhuncu 15. kroga pomerili z Bravom.

Petek, 7. november:

Slavic po Rieri usoden še za Zeljkovića?

V Murski Soboti se bo danes začelo zares ob 17.30. Vratar Kopra Metod Jurhar bo odigral prvo tekmo, odkar je prejel priznanje za najboljšega igralca meseca oktobra v 1. SNL. Navijači Kopra bi si želeli, da bi omenjeno nagrado prejel še kateri izmed njegovih soigralcev, ki igra v polju. To bi namreč pomenilo, da bi Koprčani blesteli tudi v igri in jih ne bi toliko reševal vratar. Za zdaj pa ni tako. Kanarčki resda dosegajo želene rezultate, a tudi močno trpijo proti tekmecem. Tako je bilo proti Mariboru, Radomljam in Olimpiji. Bo kaj drugače v Murski Soboti?

Koper je v zadnjem obdobju izrazito neugoden gost v Murski Soboti. Na zadnjih petih gostovanjih je ostal vselej neporažen, osvojil pa kar 11 točk. Foto: Jure Banfi

Mura je na zadnji tekmi na Fazaneriji premagala nikogar drugega kot vodilne Celjane (2:1). Čarno-bejli so tako dokazali, da so zmožni v 1. SNL premagati vsakogar. Strelsko sta se prebudila Dario Vizinger in Luka Bobičanec. Trener Darjan Slavic je na dobri poti, da Muro popelje v mirnejše prvoligaške vode. Postal je prvi strateg, ki je v tej sezoni v Sloveniji ugnal Alberta Riero. Danes se mu je ponuja priložnost, da bi to storil tudi v primeru Zorana Zeljkovića, ki po vrnitvi v Sloveniji s Koprčani še ni izgubil srečanja, ampak ga je približal vrhu.

Neprepričljiva Olimpija pogreša točke in zadetke

Zvečer se bo prvoligaško nogometno dogajanje v Sloveniji preselilo v Stožice. Čez dober teden bo največji nogometni objekt v državi pokal po šivih, saj so vstopnice za kvalifikacijsko tekmo med Slovenijo in Kosovom (15. november) že davno pošle, danes pa bo obisk srečanja pričakovano bistveno manjši. Vseeno se pričakuje vsaj štirimestna številka, nenazadnje ima Olimpija v tej sezoni drugi najboljši obisk domačih tekem, kjer se v povprečju v Stožicah na dvoboj zbere okrog 2.500 gledalcev. Večji domači obisk ima le Maribor.

Olimpija za vodilnim Celjem zaostaja kar 17 točk, za tretjeuvrščenim Bravom, to mesto zagotovo pelje v Evropo, pa šest točk. Zato bodo skušali narediti vse, kar je njihovi moči, da bi tokrat zmaga ostala doma. Foto: Filip Barbalić

Zmaji pod taktirko Argentinca Federica Bessoneja ne dosegajo želenih rezultatov. Točk ni veliko, podobno velja tudi za zadetke. Zeleno-beli so na zadnjih štirih prvenstvenih tekmah osvojili zgolj dve točki in povsem izgubili stik z vrhom, v polno pa zadeli le dvakrat. Prihaja idealna priložnost, da bi Olimpija izboljšala učinek, saj s Primorjem v zadnjem obdobju vsaj na domačih tekmah ni imela težav. Odpravila ga je dvakrat, skupna gol razlika pa znaša 7:0.

Tudi Ajdovci v zadnjem obdobju niso razvajali navijačev. Anđelkovićevi izbranci so neprepričljivi, na zadnjih šestih tekmah so doživeli kar pet porazov in na lestvici padli na alarmantno deveto mesto.

Domžale po maščevanje za boleč poraz

Martinova sobota se bo, kar zadeva dogajanje v 1. SNL, začela ob 15. uri na Štajerskem. Aluminij bo v Kidričevem gostil Domžale. Šumari predstavljajo eno najlepših presenečenj te sezone. Povratniki v ligo so se utaborili na sredini lestvice, v zadnjem krogu pa v gosteh namučili vodilno Celje (1:2). Če so imeli tako prejšnji teden opravka z najboljšim slovenskim klubom, jim zdaj naproti prihaja, vsaj na papirju, najslabši prvoligaš.

To bo 17. dvoboj med Aluminijem in Domžalami v Kidričevem. Statistika je zaveznica gostov, ki so se veselili že kar 11 zmag, Aluminij pa je na drugi strani zmagal le dvakrat. Foto: Jure Banfi

Vseeno pa so Domžalčani pod vodstvom Antona Žlogarja močno povzdignili formo in učinkovitost. Približali so se sosedom na lestvici, v primeru novih uspehov pa bi lahko tudi zapustili dno lestvice in zadnje mesto prepustili komu drugemu. V zadnjem krogu so v festivalu zadetkov remizirali z Muro (3:3), zdaj pa se bodo skušali maščevati Kidričanom za boleč poraz v šestem krogu, ko so varovanci Jure Arsića dosegli tri točke (0:2) z dvema zadetkoma v sodnikovem podaljšku. Domžale so tradicionalno uspešne v Kidričevem. Zadnji poraz so doživele pred štirimi leti!

Maribor ni v gosteh še nikoli izgubil proti Radomljanom

Druga sobotna tekma se bo začela ob 17.30 v Domžalah. Radomljani se bodo spopadli z Mariborom, najbližjim zasledovalcem vodilnega Celja. Vijolice pod vodstvom Feđe Dudića za pokalnimi zmagovalci zaostajajo devet točk, po šokantnem izpadu v pokalu proti Brinju pa je njihov cilj, da se vmešajo v boj za državni naslov. Za to bodo potrebovali stalnost zmag, hkrati pa upati, da bi morda zahteven ritem Celja, ki nastopa tudi v Evropi, ponudil dodatno priložnost za znižanje prednosti Rierove čete.

Radomlje sicer niso doma še nikoli premagale Maribora! Na 12 tekmah so vijolice zmagale sedemkrat, petkrat pa je bil remi. Gol razlika je 33:8 za Maribor. Nasploh so Radomljani stranka po okusu Maribora, na vseh 25 tekmah v prvi ligi so zmagali le enkrat. Maribor je v aktivnem nizu štirih zaporednih zmag, gol razlika znaša 14:1. Foto: Filip Barbalić

Mlinarji pričakujejo dvoboj z Mariborom v dobrem ozračju. Zadnja zmaga v Ajdovščini jim je utrdila samozavest. Na tej tekmi je zadel v polno tudi 17-letni Luka Kušić, eden najmlajših varovancev Makedonca Jugoslava Trenčovskega, ki bo imel v soboto skrb manj, saj pri gostih zaradi kazni rumenih kartonov ne bo najbolj vročega strelca Benjamina Tetteha. Zaradi kazni bo manjkal tudi litovski branilec Pijus Širvys. Navijači Maribora se sprašujejo, kdo bi lahko v napadu zamenjal Tetteha, z desetimi zadetki drugega strelca 1. SNL v tej sezoni. Orpheja Mbine na zadnji tekmi v Ljubljani ni bilo niti v kadru. V soboto bi lahko v 1. SNL debitiral 21-letni Ekvadorec Oscar Zambrano. Je zvezni igralec, nazadnje – pred dopinško kaznijo – je nastopal za Hull City, po tržni oceni Transfermarkta pa je najdražji igralec 1. SNL. Vreden je okrogla dva milijona evrov. Lahko bi tudi nastopil 34-letni Jean Michaël Seri iz Slonokoščene obale, ki se lahko pohvali s pestro in razkošno kariero v najmočnejših ligah na svetu.

Vrhunec kroga se obeta v Celju

Celjani so še enkrat več navdušili v Evropi. V četrtek so obrnili rezultat proti varšavski Legii (od 0:1 do 2:1) in dokazali, da zmorejo zmagovati tudi na tekmah, ko se Franko Kovačević ne vpiše med strelce. Rierova četa želi iti na novembrski počitek dobre volje in v nedeljo, zadnjim dejanjem 1. SNL pred reprezentančnim premorom, premagati še Bravo. V tej sezoni mu je že podala učno uro sredi Ljubljane, bilo je kar 5:0.

Ko je Bravo na zadnjem gostovanju v Celju zmagal s 3:2, je bil Matej Poplatnik še napadalec ljubljanskega kluba. Foto: Jure Banfi

V veliko opozorilo pa je zadnje gostovanje mladega ljubljanskega kluba v knežjem mestu, ki je v začetku februarja zmagal s 3:2. Zanimivo je, da je takrat zmagoviti gol za Bravo v 76. minuti dosegel Matej Poplatnik, ki zdaj brani barve Celja.

1. SNL, 15. krog:

Petek, 7. november:

Sobota, 8. november:

Nedelja, 9. november:

Lestvica: