Ž. L.

Torek,
27. 1. 2026,
15.00

1 ura, 24 minut

Nemško prvenstvo, zaostali tekmi 16. kroga

Nemško prvenstvo, zaostali tekmi 16. kroga

Na sporedu zaostali tekmi, a v ospredju sta Harry Kane in njegova prihodnost

Ž. L.

Harry Kane

V torkovem večeru bosta v nemškem prvenstvu odigrani zaostali tekmi 16. kroga. Prvotna termina obračunov Werder Bremen – Hoffenheim in St. Pauli – Leipzig sta bila odpovedana zaradi obilnega sneženja in poledice. Rdeči biki se lahko z zmago v Hamburgu vrnejo na tretje mesto, a bo za to potreben tudi spodrsljaj Hoffenheima, ki v zadnjem obdobju igra v odlični formi. Osrednja tema nogometnih debat v Nemčiji je sicer prihodnost prvega strelca lige Harryja Kanea.

Anton Stach, Jarrad Branthwaite
Sportal Leeds brez Bijola remiziral z Evertonom, Rdeči vragi s Šeškom šokirali Arsenal

Barcelona išče naslednika Lewandowskega

Član uprave münchenskega Bayerna Max Eberl je v ponedeljek razburkal evropsko nogometno javnost, ko je na dogodku bundeslige javno potrdil, da so pogovori o podpisu nove pogodbe z angleškim golgeterjem že stekli.

Harry Kane je v dresu Bayerna na 126 tekmah dosegel že 119 zadetkov.

Harry Kane je na 126 tekmah v dresu Bayerna vpisal že neverjetnih 119 zadetkov, trenutna pogodba s klubom pa se mu izteče ob koncu sezone 2026/27. Odkupna klavzula, ki mu omogoča, da bi Bavarsko zapustil že to poletje, znaša okrog 65 milijonov evrov, vse to pa naj bi bilo zelo mamljivo za Barcelono. Katalonski ponos išče naslednika Roberta Lewandowskega, še enega nekdanjega asa Bayernovega napada.

Kot kaže za zdaj, 32-letni Anglež nima nobene želje po odhodu iz Nemčije. "Pogovarjamo se, seveda. Prej ali slej bo prišlo do odločitve," je dejal Eberl. V Münchnu so prepričani, da je Kane v Allianz Areni zelo srečen, španski prvaki pa bodo morali novega Lewandowskega očitno iskati drugje. 

Nemško prvenstvo, zaostali tekmi 16. kroga:

Torek, 27. januar:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

21 – Kane (Bayern)

11 – Undav (Stuttgart)

10 – Olise (Bayern)

– Diaz (Bayern), Tabaković (Borussia M.)

– Burkardt (Eintracht) 

– Amoura (Wolfsburg), El Mala (Köln)

– Amiri (Mainz), Asllani (Hoffenheim), Baumgartner (Leipzig), Beier (Borussia D.), Diomande (Leipzig), Gnabry (Bayern), Grifo (Freiburg), Guirassy (Borussia D.), Kramarić (Hoffenheim), Lemperle (Hoffenheim), Romulo Cardoso (Leipzig), Schick (Bayer), Stage (Werder), Uzun (Eintracht)

Yamal Lamine
Sportal Oblak z Atleticom skočil na tretje mesto, Barcelona pa na vrh
Udinese
Sportal Lovrićev Udinese premagal Verono, Juventus nadigral Napoli, Milan do točke na Olimpicu
 
Barcelona Harry Kane Bayern München RB Leipzig tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva nemško prvenstvo Bundesliga
