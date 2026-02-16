Henkel letos obeležuje 150 let inovacij – mejnik, ki ga v globalnem gospodarstvu dosežejo le redki. A jubilej ni le poklon preteklosti, temveč jasen signal, kako pomembno je podjetje tudi danes: kot eden vodilnih igralcev v potrošniških kategorijah in industrijskih rešitvah, z blagovnimi znamkami, ki jih poznamo iz vsakdana, ter z ambicijo, da rast gradi odgovorno in dolgoročno.

V tej zgodbi ima posebno mesto Slovenija. Mariborska proizvodna lokacija je že vrsto let del Henklove evropske in globalne mreže, od koder v več kot 30 držav odhajajo izdelki prepoznavnih znamk Schwarzkopf, Palette in Syoss. Hkrati se tu prepletajo tradicija, inženirsko znanje in sodobne tehnologije – od naložb v razvojno-proizvodne kompetence do trajnostnih izboljšav, ki so v zadnjih letih postale merilo konkurenčnosti.

V pogovoru z vodstvom Henkla v Sloveniji smo ob jubileju odprli vprašanja, ki danes najbolj zanimajo tako gospodarstvo kot potrošnike: kaj pomeni oznaka "Made in Slovenia" na globalnih trgih, kako se podjetje odziva na nove trende nege in barvanja las, kako trajnost postaja del proizvodne realnosti – ter kakšno vlogo bo Slovenija igrala v Henklovi prihodnji rasti in inovacijah.

Foto: Henkel Pogovarjali smo se z Markom Mintasom, predsednikom uprave Henkel Adria ter country managerjem za Hrvaško in Slovenijo, ki je po vodenju poslovanja Henkla v Ukrajini prevzel regijsko odgovornost za potrošniške dejavnosti podjetja. V prihodnje bo vodil tudi novonastalo organizacijo Henkel Consumer Brands, ki združuje ključne potrošniške poslovne enote.

Podjetje Henkel letos praznuje 150 let inovacij. Kaj ta pomembni mejnik pomeni za podjetje danes – in še posebej za Henkel v Sloveniji?

Letošnji jubilej ni le praznovanje naše zgodovine, temveč dokaz, da naša moč izvira iz stalnega razvoja, poguma za sprejemanje sprememb in dolgoročne vizije. Za Henkel v Sloveniji ta mejnik pomeni potrditev, da je naša proizvodna lokacija v Mariboru ključni del globalne zgodbe — ne le kot proizvodni obrat, ampak tudi kot center znanja, kakovosti in zaupanja. Ni veliko podjetij, ki praznujejo 150-letnico. Ponosni smo, da smo evropsko podjetje, in prepričani smo, da nas čakajo še mnoga uspešna leta.

Henkel v Mariboru proizvaja globalno prepoznavne blagovne znamke, kot so Schwarzkopf, Palette in Syoss, ter jih izvaža v več kot 30 držav. Kaj pomeni oznaka "Made in Slovenia" pri krepitvi prepoznavnosti Slovenije v globalnem gospodarstvu?

Ko v Mariboru proizvajamo blagovne znamke, kot so Schwarzkopf, Palette in Syoss, ter jih izvažamo v več kot 30 držav, svetu pošiljamo jasno sporočilo o kakovosti slovenskega dela. V našem primeru oznaka "Made in Slovenia" pomeni vrhunsko tehnološko odličnost, zanesljivost in trajnostno proizvodnjo. S tem krepimo ugled Slovenije kot industrijsko razvite države, ki je sposobna konkurirati na najzahtevnejših globalnih trgih. To ni le Henklov uspeh, ampak uspeh celotnega slovenskega gospodarstva.

Kako mariborska lokacija združuje tradicijo, strokovno znanje in sodobne tehnologije pri svojem vsakodnevnem delu?

V Mariboru imamo izjemno kombinacijo desetletij izkušenj, vrhunske inženirske strokovnosti, trajnostnega poslovanja in najnovejših tehnologij. Hkrati smo močno povezani z lokalnim okoljem: sodelujemo z izobraževalnimi institucijami, podpiramo regionalni razvoj in ustvarjamo kakovostna delovna mesta. Naša tovarna tako ni zgolj proizvodni obrat, temveč aktiven del mariborske skupnosti.

Leta 2024 smo odprli Evropski center odličnosti za barve za lase, kar je bila ena naših največjih posameznih investicij. S tem smo postali eden največjih delodajalcev v regiji, tesno sodelujemo z lokalnimi dobavitelji in institucijami. Verjamemo v vračanje okolju, v katerem delujemo, saj močna regija pomeni močno in stabilno podjetje.

Henkel je znan po močnih blagovnih znamkah, kot so Schwarzkopf, Syoss in Palette. Kakšen je njihov uspeh na slovenskem in širšem evropskem trgu?

Naše blagovne znamke so sinonim za kakovost in zaupanje tako v Sloveniji kot po vsej Evropi. V regiji Adria dosegamo izjemne rezultate, saj se naše blagovne znamke odlično prilagajajo različnim cenovnim segmentom in potrebam — od profesionalnih rezultatov s Syoss do tradicije in zanesljivosti barv za lase Palette. Naš tržni položaj ostaja močan, ker ne prodajamo zgolj izdelkov, temveč nudimo rešitve za nego las, ki jih ljudje poznajo in jim zaupajo že generacije.

Poleg omenjenih blagovnih znamk je Henkel jasno vodilno podjetje tudi v drugih potrošniških kategorijah. Naše ikonične znamke, kot so Persil, Perwoll ali Pril, so glavni nosilci inovacij in ustvarjajo močno dodano vrednost za vse deležnike. Prav tako so naše blagovne znamke v področju lepilnih tehnologij (npr. Loctite, Ceresit, Pritt) ključni inovatorji in močni performerji — simboli zaupanja, kakovosti in inovacij.

Kako opažate, da se spreminjajo pričakovanja potrošnikov glede nege las in barvanja las, in kako se Henkel odziva na te trende?

Današnji potrošniki pričakujejo več: učinkovitost, varnost, trajnost in personalizacijo. Želijo vedeti, kaj izdelek vsebuje, kako je bil izdelan in kakšen vpliv ima na okolje. V podjetju Henkel na to odgovarjamo z nenehnimi inovacijami. V naših testnih salonih in središčih za soustvarjanje vključujemo povratne informacije potrošnikov že v zgodnjih fazah razvoja, da zagotovimo, da so izdelki varni, učinkoviti in trajnostni, hkrati pa zagotavljajo rezultate, ki jih potrošniki želijo.

Pred kratkim smo predstavili novo inovacijo premium barve za lase Schwarzkopf Creme Supreme, ki vsebuje ekskluzivni bonding pre-serum. Intenzivno negovalni pre-serum s Schwarzkopfovim Bonding HaptIQ sistemom lase popolnoma pripravi na proces barvanja. Ustvari nove mikro vezi in izenači obremenjena mesta za okrepljene lase in čudovito enakomerno barvo. To so inovacije, ki prinašajo razliko.

Prav tako smo lansirali linijo Schwarzkopf Gliss Scalp Balance, ki vključuje inovativne izdelke za nego las, osredotočene ne le na lase, temveč tudi na lasišče. Zdravi lasje se začnejo z zdravim lasiščem, naša nova linija Gliss Scalp Balance s pantenolom in biotinom podpira naravno ravnovesje lasišča. Potrošniki te inovacije lahko najdejo v vodilnih trgovinah v Sloveniji.

Otvoritveni dogodek Evropskega centra odličnosti za barve za lase, Henkel Consumer Brands Foto: Henkel

Trajnost je osrednji steber strategije podjetja Henkel. Kako se to odraža v proizvodnji v Sloveniji?

V Mariboru trajnost ni zgolj slogan, ampak vsakodnevna praksa, ki jo uresničujemo tudi v okviru strategije trajnostnega razvoja 2030+. Leta 2024 smo v proizvodnji dosegli ogljično nevtralnost, več kot 11 % elektrike pridobimo iz lastne sončne elektrarne, uporaba toplotnih črpalk pa je drastično zmanjšala porabo plina. Spremembe delamo tudi na področju embalaže, ki je vedno bolj reciklabilna, s čimer zmanjšujemo uporabo neobdelane plastike. Naš cilj je, da rastemo odgovorno – do okolja, zaposlenih in skupnosti.

Poleg proizvodnje je trajnost tudi osrednji steber naših blagovnih znamk. Če pogledamo naše izdelke in embalažo, lahko opazimo, da smo med vodilnimi na področju trajnosti. Veliko naših blagovnih znamk že uporablja 100 % reciklirano plast ali popolnoma trajnostne materiale. Na primer, potrošniki v Sloveniji lahko opazijo, da je Silan izdelan iz 100 % reciklirane plastike, in vsebuje 97 % biorazgradljivih materialov. Gel za prhanje FA pa je izdelan iz 100 % recikliranega stekleničnega telesa in vsebuje 94 % naravno pridobljenih sestavin. In še mnogi drugi.

To moramo še bolj poudarjati pri končnih potrošnikih, saj gre za pomembne naložbe v trajnost. Kot pravi naš namen: "Pionirji po srcu za dobro prihodnjih generacij."

Henkel veliko vlaga v ljudi in inženirske talente. Kaj pomeni priznanje, kot je "Inženirka leta", za spodbujanje naslednje generacije tehničnih vodij?

Ponosni smo, da smo eden ključnih podpornikov natečaja Inženirka leta, saj verjamemo v STEM poklice in enake možnosti za vsakogar, da gradi in razvija svojo kariero. Gre za čudovit natečaj, ki se odlično ujema z vrednotami našega podjetja. Natečaj ustvarja nove vzornike, ti pa navdihujejo prihodnje generacije. Naša sodelavka Emina Mešić je bila leta 2024 ena finalistk — zelo smo ponosni na njen uspeh in dejstvo, da je skupaj z ostalimi finalistkami vzor, ki mlade ženske spodbuja k izbiri tehničnih poklicev. V podjetju Henkel spodbujamo kulturo raznolikosti, nenehnega učenja in opolnomočenja, saj verjamemo, da bodo inženirji tisti, ki bodo oblikovali prihodnost naše industrije.

Pogled v prihodnost: kakšno vlogo bo Slovenija igrala v zgodbi podjetja Henkel v prihodnjih letih?

V prihodnjih letih bo Slovenija igrala pomembno vlogo kot evropsko središče za inovacije in proizvodnjo barv za lase ter bo ostala eden ključnih stebrov Henklove proizvodne in razvojne mreže v Evropi. Kot globalno podjetje moramo ostati agilni ter nenehno optimizirati učinkovitost z namenom zagotavljanja vrhunske poslovne odličnosti.

Nekateri projekti v preteklosti so vplivali tudi na Maribor, na primer optimizacija globalne proizvodne in logistične mreže, ki se je začela leta 2024 z namenom centralizacije vseh regionalnih aktivnosti načrtovanja za Henkel Consumer Brands na eni lokaciji. Ekipa za načrtovanje materialov iz naše lokacije v Mariboru je prejela možnost premestitve v Barcelono, kjer bi lahko nadaljevala svojo kariero v podjetju Henkel, in nekateri so to priložnost tudi izkoristili.

Dragoceno strokovno znanje in bogate izkušnje naših zaposlenih ostajajo temelj Evropskega centra odličnosti za barve za lase v Mariboru. Nadaljevali bomo z digitalno preobrazbo, inovacijami in rastjo. Naše ikonične blagovne znamke so med potrošniki zelo priljubljene, kar potrjujejo različne tržne raziskave in nakupne navade. Smo vodilno podjetje in močan poslovni partner, naša vloga pa je, da skupaj z vsemi deležniki utiramo pot naprej ter slovenskim potrošnikom ponujamo inovacije in kakovost.