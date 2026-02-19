Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Četrtek,
19. 2. 2026,
12.00

Osveženo pred

1 ura, 5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
smrt minister

Četrtek, 19. 2. 2026, 12.00

1 ura, 5 minut

Umrl nekdanji zunanji minister Boris Frlec

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Boris Frlec | Po odstopu s položaja zunanjega ministra leta 2000 iz osebnih razlogov je bil Boris Frlec prvi slovenski veleposlanik na Nizozemskem. | Foto STA

Po odstopu s položaja zunanjega ministra leta 2000 iz osebnih razlogov je bil Boris Frlec prvi slovenski veleposlanik na Nizozemskem.

Foto: STA

V 91. letu starosti je umrl nekdanji veleposlanik in zunanji minister Boris Frlec, so danes potrdili na zunanjem ministrstvu. Minister je bil od leta 1997 do leta 2000 v obdobju intenzivnega približevanja Slovenije Evropski uniji in zvezi Nato. Lani je kot prvi prejel priznanje za življenjsko delo v diplomaciji.

Rodil se je 10. februarja 1936. Leta 1965 je postal doktor kemijskih znanosti in bil nato raziskovalec na Institutu Jožef Stefan v Ljubljani ter leta 1975 njegov direktor.

Diplomat je bil že v času nekdanje Jugoslavije in bil leta 1989 imenovan za veleposlanika v Nemčiji, po osamosvojitvi Slovenije pa je bil tudi njen prvi veleposlanik v tej državi.

Po odstopu s položaja zunanjega ministra leta 2000 iz osebnih razlogov je bil prvi slovenski veleposlanik na Nizozemskem. Ko je Slovenija leta 2005 za eno leto prevzela predsedovanje Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi, je bil projektni vodja. Leto kasneje se je upokojil, a ostal dejaven, med drugim je bil član strateškega sveta za zunanjo politiko.

Ljiljana Karadžić, Radovan Karadžić
Novice Umrla je žena enega najhujših vojnih zločincev Radovana Karadžića
Kolo
Novice Žalostna novica iz sveta kolesarstva: poslovila se je prava legenda
Jesse Jackson
Novice Umrl nekdanji predsedniški kandidat Jesse Jackson
smrt minister
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.