Avtor:
M. T.

Torek,
17. 2. 2026,
18.28

Osveženo pred

49 minut

Umrl je ustanovitelj kolesarskega velikana Giant King Liu

King Liu, ustanovitelj podjetja Giant, leta 2016.

King Liu, ustanovitelj podjetja Giant, leta 2016.

Foto: Profimedia

V 94. letu starosti je umrl King Liu, ustanovitelj tajvanske družbe Giant, ki danes velja za največjega proizvajalca koles na svetu.

"Umrl ni le naš ustanovitelj, temveč pravi vodja, ki je podjetje vedno usmerjal na pravo pot," so ob smrti Liuja sporočili v družbi Giant Group. King Liu je po njihovih navedbah umrl v ponedeljek, 16. februarja, v jutranjih urah. 

King Liu je podjetje Giant ustanovil leta 1972 in ga vodil kar 40 let, do leta 2017, ko je vodenje družbe predal Bonnie Tu, po njeni lanski upokojitvi pa je predsednik uprave Gianta postal Liujev sin Young Liu.

Kolesarjenje zanj ni bilo le posel, temveč način življenja

Kot so še sporočili iz podjetja Giant, kolesarstvo za Kinga Liuja sicer ni bilo le posel, temveč način življenja. To je dokazoval tudi z dejanji: leta 2007 je začel s projektom Vozi kot kralj, s katerim je prebivalce Tajvana ozaveščal o kolesarski kulturi, leta 2009, v starosti 75 let, pa je prekolesaril skoraj 1.700 kilometrov dolgo pot med Šanghajem in Pekingom na Kitajskem.

Moški na cestnem kolesu znamke Giant.

Giant je sprva proizvajal kolesa za druge znamke, leta 1981 pa je na trgu nastopil tudi z lastno znamko Giant, ki je postala ena najbolj prepoznavnih v svetu kolesarstva. Kolesa znamke Giant na dirkah World Tour od leta 2022 med drugim vozijo profesionalni kolesarji ekipe Jayco–AlUla, za katero nastopa tudi slovenski kolesar Luka Mezgec

Giant ima pod svojim okriljem tudi znamko Liv – gre za kolesa, prilagojena specifikam kolesark – in linijo kolesarskih komponent višjega kakovostnega razreda CADEX.

