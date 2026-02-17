Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Torek,
17. 2. 2026,
11.45

Torek, 17. 2. 2026, 11.45

Umrl ameriški aktivist in politik Jesse Jackson

Avtorji:
Sa. B., STA

Jesse Jackson | Jesse Jackson je bil v 60. letih tesen sodelavec Martina Luthra Kinga mlajšega, takrat se je začela tudi njegova pot dolgoletnega aktivista za pravice temnopoltih. | Foto Reuters

Jesse Jackson je bil v 60. letih tesen sodelavec Martina Luthra Kinga mlajšega, takrat se je začela tudi njegova pot dolgoletnega aktivista za pravice temnopoltih.

Foto: Reuters

V 85. letu starosti je umrl ameriški politik in aktivist za državljanske pravice Jesse Jackson, je sporočila njegova družina. Med drugim je ustanovil dve organizaciji za socialno pravičnost in aktivizem, kot kritik konservativne politike pa se je dvakrat neuspešno potegoval za položaj kandidata demokratske stranke za predsednika ZDA.

"Njegovo neomajno prepričanje v pravičnost, enakost in ljubezen je navdihnilo milijone ljudi, zato vas prosimo, da počastite njegov spomin tako, da nadaljujete boj za vrednote, po katerih je živel," je še zapisala Jacksonova družina, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tesen sodelavec Martina Luthra Kinga mlajšega

Jesse Jackson je bil v 60. letih tesen sodelavec Martina Luthra Kinga mlajšega, takrat se je začela tudi njegova pot dolgoletnega aktivista za pravice temnopoltih. V svoji karieri je prisostvoval več pomembnim trenutkom v dolgotrajnem boju za rasno pravičnost v ZDA. Ustanovil je dve organizaciji za socialno pravičnost in aktivizem, Operation PUSH leta 1971 in National Rainbow Coalition leta 1983.

Pozornost Američanov je pritegnil zlasti v času, ko se je dvakrat potegoval za položaj kandidata demokratske stranke za predsednika ZDA, prvič leta 1984 in nato leta 1988. Kljub neuspehu so vprašanja rasne enakopravnosti z njegovimi javnimi nastopi zasedla pomembno mesto v programu demokratov, še navaja AFP.

Jacksonov zadnji vidnejši javni nastop je bil leta 2021, ko je stal ob družini umorjenega temnopoltega Georgea Floyda na novinarski konferenci, potem ko je porota v Minneapolisu obsodila Floydovega morilca.

