Umrla je žena enega najhujših vojnih zločincev Radovana Karadžića

Ljiljana Karadžić je diplomirala na medicinski fakulteti v Sarajevu. Po poklicu je bila zdravnica, med vojno in tudi po njej je vodila Rdeči križ Republike Srbske.

Umrla je starosti 81 let v bolnišnici v vzhodnem Sarajevu. Vzrok smrti zaenkrat še ni znan.

Vrsto let je bila pod ameriškimi sankcijami kot ena od oseb, ki so pomagale pri skrivanju nekdanjega vojnega voditelja bosanskih Srbov Radovana Karadžića.

Kadaržića so po dolgih letih skrivanja leta 2008 aretirali v Beogradu in kasneje izročili Mednarodnemu kazenskemu sodišču za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije (ICTY). Leta 2019 je bil v Haagu obsojen na dosmrtni zapor. Spoznan je bil za krivega najhujših vojnih zločinov, vključno z genocidom v Srebrenici in obleganjem Sarajeva. Kazen prestaja v zaporu na britanskem otoku Wight.