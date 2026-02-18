Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Sreda,
18. 2. 2026,
17.49

Osveženo pred

47 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,18

Natisni članek

Natisni članek
vojni zločini Radovan Karadžić Ljiljana Karadžić

Sreda, 18. 2. 2026, 17.49

47 minut

Umrla je žena enega najhujših vojnih zločincev Radovana Karadžića

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,18
Ljiljana Karadžić, Radovan Karadžić | Foto Profimedia

Foto: Profimedia

V 82. letu starosti je umrla Ljiljana Karadžić, žena obsojenega vojnega zločinca Radovana Karadžića.

Ljiljana Karadžić je diplomirala na medicinski fakulteti v Sarajevu. Po poklicu je bila zdravnica, med vojno in tudi po njej je vodila Rdeči križ Republike Srbske.

Umrla je starosti 81 let v bolnišnici v vzhodnem Sarajevu. Vzrok smrti zaenkrat še ni znan.

Vrsto let je bila pod ameriškimi sankcijami kot ena od oseb, ki so pomagale pri skrivanju nekdanjega vojnega voditelja bosanskih Srbov Radovana Karadžića.

Kadaržića so po dolgih letih skrivanja leta 2008 aretirali v Beogradu in kasneje izročili Mednarodnemu kazenskemu sodišču za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije (ICTY). Leta 2019 je bil v Haagu obsojen na dosmrtni zapor. Spoznan je bil za krivega najhujših vojnih zločinov, vključno z genocidom v Srebrenici in obleganjem Sarajeva. Kazen prestaja v zaporu na britanskem otoku Wight.

vojni zločini Radovan Karadžić Ljiljana Karadžić
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.