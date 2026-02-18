Villarreal se je izkopal iz manjše krize

Čeprav je bila ta sreda namenjena tekmam lige prvakov , se bile v nekaterih domačih prvenstvih na sporedu zaostale ali vnaprej odigrane tekme. V španski ligi, kjer je za klubi 24. krogov tekmovanja, sta Villarreal in Levante igrala zaostalo tekmo 16. kroga. Rumena podmornica je zmagala z 1:0, edini gol je dal Georges Mikautadze.

Za Villarreal je bil dvoboj s predzadnjim Levantejem priložnost, da se izkoplje iz manjše rezultatske krize. Na prejšnjih petih tekmah španske la lige je namreč osvojil samo štiri točke, pa zaseda tretje mesto na lestvici. Zaostanek za prvima dvema kluboma se je tako precej povečal. Po zmagi nad Levantejem so zdaj 12 točk za madridskim Realom in 10 za Barcelono.

Špansko prvenstvo, zaostala tekma 16. kroga:

Sreda, 18. februar:

Lestvica: