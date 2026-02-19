Po skakalnem delu v nordijski kombinaciji vodita Nemca, naša deveta

Po skakalnem delu ekipne tekme nordijskih kombinatorcev vodita Nemca Johannes Rydzek in Vinzenz Geiger. Sledita Norvežana Andreas Skoglund in Jens Luraas Oftebro, tretja sta Japonca Akito Watabe in Ryota Yamamoto. Slovenca Vid Vrhovnik in Gašper Brecl sta po prvem delu tekme deveta. Drugi del s tekom na 2 x 7,5 kilometra se bo začel ob 14. uri.

Nemca imata po skoku na veliki skakalnici v Predazzu 246,5 točke. Norvežana sta zbrala 237 točk in bosta tekaški del v Teseru začela z zaostankom 13 sekund. Japonska nordijska kombinatorca pa sta si prislužila 231 točk in bosta tekaški del začela z 21 sekundami zaostanka.

Vrhovnik je skočil 120,5 metra, Brecl pa 109,5 metra. Trenutno ima slovenska ekipa 197,8 točke ter zaostanek minuto in pet sekund.

Zlato olimpijsko medaljo v nordijski kombinaciji na veliki skakalnici in teku na 10 kilometrov kot tudi na srednji skakalnici in teku na 10 kilometrov je na igrah v Italiji osvojil Norvežan Jens Luraas Oftebro.

Za nemške nordijske kombinatorce je danes zadnja priložnost, da se izognejo olimpijskemu polomu. Če Rydzek in Geiger ne bosta prišla na stopničke, bodo to prve zimske olimpijske igre po letu 1998, da se bodo Nemci vrnili domov brez medalje v tem športu.

