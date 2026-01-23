Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ž. L.

Petek,
23. 1. 2026,
17.00

Osveženo pred

1 ura, 15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Jan Oblak Jan Oblak Atletico Madrid Real Madrid Barcelona La Liga špansko prvenstvo tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva

Petek, 23. 1. 2026, 17.00

1 ura, 15 minut

Špansko prvenstvo, 21. krog

Real Madrid po veliki zmagi v resnih težavah, Arbeloa išče rešitve

Avtor:
Ž. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Kylian Mbappe, Vinicius Junior (Real Madrid) | Real Madrid se je med tednom v ligi prvakov znesel nad Monacom (6:1). | Foto Guliverimage

Real Madrid se je med tednom v ligi prvakov znesel nad Monacom (6:1).

Foto: Guliverimage

Vse tekme 21. kroga španskega prvenstva se bodo začele z minuto molka v spomin na žrtve železniških nesreč, ki so v zadnjem tednu pretresle državo. Boj za naslov je v Španiji znova povsem izenačen, Real Madrid za vodilno Barcelono zaostaja le še za točko, a galaktike v soboto čaka velik izziv; gostovanje pri tretjem Villarrealu. Jan Oblak bo v nedeljo z Atleticom gostil Mallorco, Barcelona pa se bo doma pomerila z Real Oviedom. Krog v petkovem večeru odpirata Levante in Elche.

Po bolečih zaušnicah v prvi polovici januarja je za nogometaši Real Madrida končno uspešen teden. Brez večjih težav so na domači zelenici ugnali Levante, veselje pa jim je prejšnji konec tedna prinesel tudi Real Sociedad, ki je pred svojimi navijači presenetil Barcelono in poskrbel, da razlika med vodilnima ekipama španskega prvenstva zopet znaša zgolj točko.

Med tednom je bil kraljevi klub na delu še v ligi prvakov, kjer se je znesel nad Monacom (6:1), sobota pa za Alvara Arbeloo in njegove varovance prinaša nov zahteven izziv. Galaktiki gostujejo pri Villarrealu, ki je na tretjem mestu prvenstvene lestvice poravnan z Atleticom kot najbližji zasledovalec vodilnega dvojca.

Ponavljajo se težave v obrambi

Real Madrid bi s tretjo zaporedno zmago vsaj začasno skočil na vrh lestvice, a gostuje pri izjemno motiviranem nasprotniku. Rumena podmornica je prejšnji konec tedna utrpela poraz na gostovanju pri Real Betisu, s tekmo manj tako za drugim mestom zdaj zaostaja za sedem točk. Zmaga bi sanje o boju za naslov ohranila pri življenju, poraz bi najbrž že pomenil, da sta velikana za četo španskega trenerja Marcelina predaleč.

Villarreal lahko optimizem črpa iz težav, ki pestijo Madridčane. Pri kraljevem klubu se ponavlja dobro poznana zgodba; v ključnem obdobju sezone se vrstijo poškodbe, ki redčijo obrambno vrsto. Pri Realu so že potrdili, da tekmo izpuščajo Eder Militao, Antonio Rudiger in Trent Alexander Arnold, pod vprašajem pa je tudi nastop Raula Asencia. Daleč od prave tekmovalne forme je tudi izkušeni David Alaba.

Edini stoodstotno pripravljeni osrednji branilec v kadru Arbeloe tako ostaja Dean Huijsen, Madridčani pa tokrat ne morejo računati niti na Aureliena Tchouamenija, ki je sicer že večkrat krpal vrzeli v obrambi, a bo sobotno tekmo izpustil zaradi izpolnjene kvote rumenih kartonov. Po vsej verjetnosti se bodo Madridčani tako zatekli tudi k mladinskim vrstam.

Oblak po velikem jubileju

Barcelona in Atletico Madrid bosta na delu v nedeljo. Jan Oblak bo po velikem jubileju v ligi prvakov, kjer je svoj stoti nastop obeležil z remijem proti Galatasarayu, v španski prestolnici gostil Mallorco (14.00). Na prenovljeni stadion Camp Nou prihaja zadnjeuvrščeni Real Oviedo.

Špansko prvenstvo, 21. krog:

Petek, 23. januar:

Sobota, 24. januar:

Nedelja, 25. januar:

Ponedeljek, 26. januar:

Najboljši strelci:

19 – Mbappe (Real)

14 – Muriqi (Mallorca)

11 – Torres (Barcelona)

– Lewandowski (Barcelona)

– Budimir (Osasuna), Cucho Hernandez (Betis), Moleiro (Villarreal)

– Alvarez (Atletico), Iglesias (Celta Vigo), Raphinha (Barcelona), Vanat (Girona), Yamal (Barcelona)

– De Frutos (Rayo), Duro (Valencia), Eyong (Levante), Griezmann (Atletico), Milla (Espanyol), Mir (Elche), Oyarzabal (Real Sociedad), Sorloth (Atletico Madrid)

Jan Oblak
Sportal Slovenija se klanja Janu Oblaku, to je zgodovinski podvig in pol!
Barcelona, Olmo, Fermin
Sportal Barcelona do nujnih treh točk, jubilant Oblak z remijem, varna le Arsenal in Bayern
Pedri, Barcelona
Sportal Barcelona en mesec brez Pedrija
 
Jan Oblak Jan Oblak Atletico Madrid Real Madrid Barcelona La Liga špansko prvenstvo tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.