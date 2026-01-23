Real Madrid po veliki zmagi v resnih težavah, Arbeloa išče rešitve

Vse tekme 21. kroga španskega prvenstva se bodo začele z minuto molka v spomin na žrtve železniških nesreč, ki so v zadnjem tednu pretresle državo. Boj za naslov je v Španiji znova povsem izenačen, Real Madrid za vodilno Barcelono zaostaja le še za točko, a galaktike v soboto čaka velik izziv; gostovanje pri tretjem Villarrealu. Jan Oblak bo v nedeljo z Atleticom gostil Mallorco, Barcelona pa se bo doma pomerila z Real Oviedom. Krog v petkovem večeru odpirata Levante in Elche.

Po bolečih zaušnicah v prvi polovici januarja je za nogometaši Real Madrida končno uspešen teden. Brez večjih težav so na domači zelenici ugnali Levante, veselje pa jim je prejšnji konec tedna prinesel tudi Real Sociedad, ki je pred svojimi navijači presenetil Barcelono in poskrbel, da razlika med vodilnima ekipama španskega prvenstva zopet znaša zgolj točko.

Med tednom je bil kraljevi klub na delu še v ligi prvakov, kjer se je znesel nad Monacom (6:1), sobota pa za Alvara Arbeloo in njegove varovance prinaša nov zahteven izziv. Galaktiki gostujejo pri Villarrealu, ki je na tretjem mestu prvenstvene lestvice poravnan z Atleticom kot najbližji zasledovalec vodilnega dvojca.

Ponavljajo se težave v obrambi

Real Madrid bi s tretjo zaporedno zmago vsaj začasno skočil na vrh lestvice, a gostuje pri izjemno motiviranem nasprotniku. Rumena podmornica je prejšnji konec tedna utrpela poraz na gostovanju pri Real Betisu, s tekmo manj tako za drugim mestom zdaj zaostaja za sedem točk. Zmaga bi sanje o boju za naslov ohranila pri življenju, poraz bi najbrž že pomenil, da sta velikana za četo španskega trenerja Marcelina predaleč.

Villarreal lahko optimizem črpa iz težav, ki pestijo Madridčane. Pri kraljevem klubu se ponavlja dobro poznana zgodba; v ključnem obdobju sezone se vrstijo poškodbe, ki redčijo obrambno vrsto. Pri Realu so že potrdili, da tekmo izpuščajo Eder Militao, Antonio Rudiger in Trent Alexander Arnold, pod vprašajem pa je tudi nastop Raula Asencia. Daleč od prave tekmovalne forme je tudi izkušeni David Alaba.

Edini stoodstotno pripravljeni osrednji branilec v kadru Arbeloe tako ostaja Dean Huijsen, Madridčani pa tokrat ne morejo računati niti na Aureliena Tchouamenija, ki je sicer že večkrat krpal vrzeli v obrambi, a bo sobotno tekmo izpustil zaradi izpolnjene kvote rumenih kartonov. Po vsej verjetnosti se bodo Madridčani tako zatekli tudi k mladinskim vrstam.

Oblak po velikem jubileju

Barcelona in Atletico Madrid bosta na delu v nedeljo. Jan Oblak bo po velikem jubileju v ligi prvakov, kjer je svoj stoti nastop obeležil z remijem proti Galatasarayu, v španski prestolnici gostil Mallorco (14.00). Na prenovljeni stadion Camp Nou prihaja zadnjeuvrščeni Real Oviedo.

Špansko prvenstvo, 21. krog:

Petek, 23. januar:

Sobota, 24. januar:

Nedelja, 25. januar:

Ponedeljek, 26. januar: