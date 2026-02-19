Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Četrtek,
19. 2. 2026,
12.17

Volitve 2026 NSi SLS Fokus

Četrtek, 19. 2. 2026, 12.17

58 minut

Desnosredinski trojček pripravljen na spremembo oblasti

NSi, Fokus, SLS | Stranke NSi, SLS in Fokus Marka Lotriča so januarja podpisale sporazum o sodelovanju na volitvah. | Foto STA

Stranke NSi, SLS in Fokus Marka Lotriča so januarja podpisale sporazum o sodelovanju na volitvah.

Foto: STA

V NSi, SLS in Fokusu Marka Lotriča so v volilno kampanjo pred državnozborskimi volitvami vstopili s sloganom Skupaj v akcijo in odprtjem kavarne, v kateri se bodo srečevali z volivci. Po besedah predsednika NSi Jerneja Vrtovca je skupna lista desnosredinskega trojčka pripravljena, da se 22. marca spremeni oblast.

Stranke so na današnji novinarski konferenci ob začetku kampanje predstavile kavarno na Miklošičevi cesti v Ljubljani. Kot je dejal Vrtovec, je kavarna blizu avtobusne in železniške postaje, saj je njihova skupna lista blizu ljudem, ki v Ljubljano prihajajo s podeželja in ostalih koncev države.

Dodal je, da se desnosredinski trojček ponaša z močno kandidatno listo, ki jo sestavljajo najboljši posamezniki, strokovnjaki na svojih področjih. "Imamo teren vseh treh strank, ki diha kot eno, in imamo tisto energijo, ki je nihče drug v tej Sloveniji nima," je zatrdil Vrtovec. Prepričan je, da bodo volitve prinesle pomlad.

Bregant: Štel bo vsak glas

Tudi predsednica SLS Tina Bregant meni, da skupna lista državljanom prinaša toliko dobrega, da bodo, skupaj z lastovicami, "prinesli pravo pomlad v našo deželo". Poudarila je, da bo štel vsak glas.

Predsednik Fokusa Marko Lotrič pa je izpostavil, da se predvsem obrtniki, podjetniki in gospodarstveniki, s katerimi so spregovorili na terenu, veselijo prihajajočih volitev. "Zakaj? Zato, da bomo zopet lahko živeli v normalni državi. Zato, da se bo delo splačalo, da bosta znanje in trud ponovno nagrajena. Zato da bodo mladi ostali doma in tuji talenti našli priložnost tudi v Sloveniji. Zato da Slovenija zraste," je poudaril Lotrič.

Stranke NSi, SLS in Fokus Marka Lotriča so januarja podpisale sporazum o sodelovanju na volitvah. Kandidirale bodo v vseh 88 volilnih okrajih, na skupni listi pa bo 49 kandidatov NSi, 24 kandidatov SLS in 15 kandidatov Lotričevega Fokusa. Stranke se skupaj na volitve podajajo prvič.

