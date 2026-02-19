Petek, 13., v Mengšu premierno (p)odprli zakon in občinstvo se mu je smejalo do solz!

V Hiši Smeha, v nabito polni dvorani, se je premierno odprl zakon in občinstvo ga je že po prvih minutah vzelo za svojega. Zvezda je rojena!

V petek, 13. februarja, je v Kulturnem domu Mengeš premiero doživela nova komedija Špas teatra Odprti zakon in če sklepamo po zanimanju ter odzivu publike ter številnih prisotnih znanih obrazih slovenske estrade, je rojena nova velika uspešnica najbolj nasmejanega slovenskega gledališča. Bučen aplavz, smeh, ki se je razlegal po dvorani med eksplozivnimi replikami in vzkliki publike ob zaključku so potrdili: zakon je (lahko) odprt – če se dobro dogovoriš! In publika ga je takoj vzela za svojega.

Da je zanimanje za Špasovo novo predstavo, kultno komedijo avtorja Daria Foja, ki letos 24. marca praznuje stoto obletnico rojstva, IZJEMNO, dokazujejo kar štiri hitro razprodane predpremiere, razprodana premiera in še ponovitev na valentinovo v Mengšu!

Nova odlična komedija nagrajene režiserke Tijane Zinajić odhaja na turnejo po Sloveniji in zanimanje občinstva je na pozitivno presenečenje ustvarjalcev ogromno. Očitno je, da se pravi ljubitelji gledališča in žlahtne komedije spomnijo veličine in privlačnosti pravih, z dinamičnimi replikami, strastjo ter naelektrenostjo prežetih pr(a)vih komedij.

Igralca Vesna Pernarčič in Matej Puc sta od obiskovalcev prejela fantastične odzive. Foto: Marko Delbello Ocepek

Komedija o odnosih, ki si upa odpreti (vsa) vrata Odprti zakon je sodobna, inteligentna in iskriva komedija o partnerstvu, zaupanju, zakonu, skušnjavah in iluzijah svobode. O tem, kaj se zgodi, ko se dolgoletni zakon znajde pred idejo, da bi "malce razširil obzorja". Je odprt zakon res rešitev za rutino? Ali pa je to Pandorina skrinjica, ki odpre nova vprašanja in sproži plaz nepričakovanih zapletov?

Odprti zakon je eksplozivna, pametna in provokativna komedija, ki z ostrim humorjem razgali sodobne partnerske odnose, dvojna merila in moški ego – v izvedbi Vesne Pernarčič in Mateja Puca, ki navdušuje, zabava in zadane v živo. Foto: Marko Delbello Ocepek Predstava duhovito, zabavno in natančno secira dinamiko med moškim in žensko, razgalja drobne laži, tihe zamere in velike male želje vsakega od njiju – vse tisto, kar v odnosih pogosto ostaja neizrečeno. Ob tem pa gledalca vodi skozi niz briljantnih dialogov, preobratov in situacij, v katerih se zlahka prepoznamo prav vsi.

Odprti zakon ni le komedija o zakonu. Je komedija o ljubezni, pogumu, da si priznamo, kaj si v resnici želimo, in tudi o posledicah, ki jih hrepenenja prinesejo.

Komedija Odprti zakon preizkuša, izziva in – zadane v srce!

Odprti zakon je mnogo več kot lahkotna situacijska komedija. Je premišljena in energično duhovita satira o moško-ženskih odnosih, ljubosumju, manipulaciji in definiciji svobode. Avtorja Dario Fo in Franca Rame sta z besedilom ustvarila delo, ki je večno in skozi humor odpira vprašanja enakopravnosti, dinamike moči in čustvene odvisnosti – teme, ki so danes morda še bolj aktualne kot ob nastanku besedila leta 1983.

Zakonca Matej Puc in Vesna Pernarčič se ljubita, odljubita, se vmes izgubita, a nekaj spet dobita. Foto: Marko Delbello Ocepek Špas teater je z novo uprizoritvijo kultne komedije ponovno dokazal, da zna klasiko približati sodobnemu občinstvu – brez izgube ostrine in brez kompromisov pri tempu ter igralski energiji.

Za odlično, ne povsem klasično režijo in živobarven prikaz zakonske dinamike je poskrbela nagrajena režiserka Tijana Zinajić (prejemnica Župančičeve nagrade 2022, vesne za celovečerni film Prasica, slabšalni izraz za žensko 2021, za katero je prejela tudi vesno občinstva, nagrado žlahtni režiser na 28. festivalu Dnevi komedije v Celju, igrala je v filmu Pod njenim oknom, režirala številne druge gledališke predstave) – v Špas teatru je to že njena četrta režija.

Za odlično, ne povsem klasično režijo in živobarven prikaz zakonske dinamike je poskrbela nagrajena režiserka Tijana Zinajić Foto: Marko Delbello Ocepek

Dario Fo – Nobelovec, ki letos praznuje sto let rojstva

Komedija Odprti zakon (izvirno Coppia aperta, quasi spalancata ali Odprti zakon) je eno najbolj znanih del italijanskega dramatika, režiserja in igralca Daria Foja, ki bi letos 24. marca praznoval sto let. Fo je leta 1997 prejel Nobelovo nagrado za književnost za svoj izjemen satirični opus, v katerem se je z ostrim humorjem loteval družbenih, političnih in intimnih odnosov. Besedilo je napisal skupaj s svojo dolgoletno umetniško in življenjsko sopotnico Franco Rame, igralko in avtorico, s katero sta ustvarila več kot 70 odrskih del.

Odprti zakon je ena njunih najpogosteje uprizarjanih komedij po svetu in velja za kultno besedilo o partnerskih odnosih, ki tudi desetletja po nastanku ostaja provokativno aktualno.

Gre za humorno, a neusmiljeno natančno anatomijo zakona, v katerem se ideja o odpiranju drugim partnerjem izkaže za precej bolj zapleteno, kot se zdi na prvi pogled. Foto: Marko Delbello Ocepek

Briljantna Vesna Pernarčič in Matej Puc

Na odru blestita izjemna dramska igralca Vesna Pernarčič in Matej Puc, ki sta z izbrušeno igralsko prezenco, medsebojno kemijo, sproščenostjo in natančnim občutkom za (zahtevni) tempo komedije ustvarila dinamičen in gledališko izjemno privlačen večer.

Vesna Pernarčič in Matej Puc se v ODPRTEM ZAKONU znajdeta pred preveč odprtimi vprašanji! Foto: Marko Delbello Ocepek Občinstvo je po premieri enotno komentiralo, da gre za genialno strnjenko ona-on odnosov v zakonu, igralca pa sta požela številne pohvale za prepričljivo, duhovito in tudi čustveno interpretacijo likov, ki se znajdeta na razpotju svoje skupne poti.

Vesna Pernarčič, prejemnica več strokovnih priznanj in ena najbolj prepoznavnih igralk svoje generacije, je z izostrenim občutkom za komedijo in graditev lika ustvarila žen(sk)o, ki ni le žrtev ali borka, temveč simpatična, kompleksna, ranljiva in privlačna oseba. Matej Puc je s svojo prezenco, odrskim temperamentom in izjemnim komičnim "timingom" oblikoval všečen moški lik z vsemi napakami in dvojnimi merili, ki se znajde v lastni pasti ideje o svobodi.

Njuna medsebojna kemija na odru ustvarja super dinamičen dialog, ki občinstvo drži v napetosti, hkrati pa v neprestanem smehu – njuni pogovori so tako zelo domači, znani in gledano od zunaj tudi noro zabavni!

Ustvarjalci predstave: Tijana Zinajić, Matej Puc, Vesna Pernarčič, Darjan Mihajlović Cerar, Matic Hrovat in Deja Crnović. Foto: Marko Delbello Ocepek

Foto: Marko Delbello Ocepek

"Odprti zakon je predvsem zgodba o tem, kako hitro lahko teorija svobode trči ob realnost čustev. In kako zelo zapleteni ter hkrati smešni znamo biti ljudje, ko gre za ljubezen," se strinjajo glavna junaka satirične komedije in režiserka Tijana Zinajić.

Odzivi publike po premieri so bili enotni: o predstavi so povedali, da je "genialna strnjenka medsebojnih odnosov v zakonu" in "igralsko-zakonski dvoboj na najvišjem nivoju." Foto: Marko Delbello Ocepek

Petek 13. je prinesel SREČO – znani obrazi vsi z navdušenimi odzivi

Premiere so se udeležili številni znani obrazi slovenskega kulturnega in medijskega prostora: Sebastian Cavazza in Ajda Smrekar, Jurij Drevenšek in Nina Rozman, Melani Mekicar, Jože Robežnik, Marko Miladinović, Vesna Slapar, Boštjan Meglič, Jože Potrebuješ, David Sluga, Miha Hercog, Violeta Tomič, Aleksander Štucl, Mič Sojer, Katja Mlakar in mnogi drugi. Predstavo so spremljali z očitnim navdušenjem, glasnim smehom in dolgim aplavzom. Po predstavi so si bili enotni: "Špas teater je zadel v polno!", "Odprti zakon je predstava, ki bo še dolgo polnila dvorane po vsej Sloveniji."

Špas teater ostaja zvest temu, kar zna najbolje – IZZVATI IN NASMEJATI!

Špas teater z novo predstavo nadaljuje tradicijo sodobnih komedij, ki z všečno dramaturgijo, prepoznavnimi temami in vrhunskimi igralskimi mojstri nagovarjajo široko občinstvo.

"Tudi tokrat smo ustvarili predstavo, ki ni le na moč zabavna, temveč gledalcu nastavi ogledalo – in to z nasmehom. Čeprav v predstavi govorimo o partnerstvu, krizah in skušnjavah, je njen ton duhovit, zabaven, zato se bo občinstvo vračalo domov nasmejano in občutkom, da so pravkar gledali – življenje samo," je premiero komentirala direktorica Špas teatra Urška Alič in dodala: "Iskrene čestitke Vesni, Mateju, Tijani in vsej ekipi – ustvarili so čudovito čustveno in večno komedijo!"

Foto: Špas teater

Naročnik oglasnega sporočila je KULTURNO DRUŠTVO ŠPAS TEATER