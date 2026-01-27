Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Macronove besede o odcepitvi Evrope od ZDA se uresničujejo

Emmanuel Macron | Evropa mora postati manj ranljiva in mora zgraditi lastne tehnološke težkokategornike, saj ne želi več biti vazal ZDA, meni francoski predsednik Emmanuel Macron. | Foto Reuters

Evropa mora postati manj ranljiva in mora zgraditi lastne tehnološke težkokategornike, saj ne želi več biti vazal ZDA, meni francoski predsednik Emmanuel Macron.

Foto: Reuters

Francoski predsednik Emmanuel Macron je na evropskem vrhu o digitalni suverenosti novembra lani dejal, da Evropa noče biti vazal, ki je tehnološko odvisen od ZDA in Kitajske, in da morajo evropske države čim prej – kjer bo to mogoče – začeti uporabljati evropsko tehnologijo. V Franciji so zdaj naredili pomemben korak v to smer: z letom 2027 bodo v vladnih institucijah namesto ameriških platform Microsoft Teams, Google Meet in Zoom začeli uporabljati domačo videokonferenčno rešitev Visio, je sporočila francoska vlada.

Aplikacija za opravljanje videoklicev Visio je del večjega francoskega načrta, imenovanega Suite Numérique. Ta predvideva vzpostavitev istoimenskega digitalnega ekosistema, ki bo sčasoma v celoti nadomestil ameriške tehnološke platforme, ki jih v Franciji uporablja javni sektor.

Visio je v celoti produkt lokalnega (evropskega) razvoja, strežnike platforme pa gosti oblačna infrastruktura podjetja Outscale, ki je podružnica francoskega tehnološkega velikana Dassault Systèmes. 

Evropa, Evropa iz Vesolja, Zemljevid Evrope
Novice Evropa se pripravlja na scenarij iz nočne more

Časi zanašanja izključno na Američane so mimo

Premik k aplikaciji Visio, ki bo leta 2027 v francoskih vladnih institucijah in javni upravi zamenjala ameriške videokonferenčne platforme, kot so Google Meet, Microsoft Teams in Zoom, je del širše francoske strategije za zasledovanje čim večje tehnološke neodvisnosti, predvsem od  ZDA, in posledično prevzem (popolnega) nadzora nad kritično državno tehnološko infrastrukturo.

Francija je eden od vlečnih konjev gibanja za evropsko digitalno suverenost. Država je med drugim poskusila ustvariti ugodno okolje za tuje naložbe v podatkovne centre v Franciji – predvsem s privlačnimi cenami elektrike, ki jo zagotavljajo francoske jedrske elektrarne –, agresivno pa vzpodbuja tudi razvoj evropske umetne inteligence. | Foto: Shutterstock Francija je eden od vlečnih konjev gibanja za evropsko digitalno suverenost. Država je med drugim poskusila ustvariti ugodno okolje za tuje naložbe v podatkovne centre v Franciji – predvsem s privlačnimi cenami elektrike, ki jo zagotavljajo francoske jedrske elektrarne –, agresivno pa vzpodbuja tudi razvoj evropske umetne inteligence. Foto: Shutterstock

Kot smo poročali, se več evropskih držav že zaveda pomena digitalne suverenosti in pomembnosti postopne tehnološke odcepitve od Združenih držav Amerike.

To gibanje je zelo močan pospešek dobilo z drugo predsedniško administracijo Donalda Trumpa, ki se je, kar zadeva transatlantske odnose, v zadnjih dvanajstih mesecih večkrat izkazala za nepredvidljivo in občasno tudi Evropi odkrito nenaklonjeno zaveznico. 

Mark Rutte
Novice Rutte osupnil Evropo: Ne bo šlo
