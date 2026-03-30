Na Hrvaškem odmeva eden največjih športnih škandalov tega stoletja, ki se bere kot kriminalka. Preiskovalci sumijo, da je bilo iz Hrvaške smučarske zveze z domnevno fiktivnimi posli prek tujih podjetij izčrpanih skoraj 30 milijonov evrov. Glavni osumljenec je Vedran Pavlek, iz dneva v dan pa je znanih več podrobnosti, kako naj bi potekal umazani posel. Jutarnji list poroča, da se je razvezal jezik Nenadu Eroru. Pavlekov sodelavec je opisal, kako mu je prinašal umazani denar, ena izmed zgodb pa se je dogajala v Portorožu.

Več o tem, kako naj bi Vedran Pavlek ustanovil kriminalno združbo in se okoristil s številnimi milijoni evrov, dvignjenih iz hrvaške krovne smučarske zveze (HSS), in kako je bil zanje izdan Interpolov nalog za prijetje, si lahko preberete tukaj.

Z računa HSS je bilo neutemeljeno izplačanih skoraj 30 milijonov evrov, glavni osumljenec Pavlek, sicer nekdanji hrvaški alpski smučar, pozneje pa predsednik tamkajšnje smučarske zveze, pa je trenutno v hotelu Bosphorus v Istanbulu. Turške oblasti so ga ustavile v Istanbulu in preiskale njegove osebne stvari, zasegli naj bi mu tudi mobilni telefon. Za njegovo aretacijo je treba izdati mednarodni nalog za prijetje.

Denar mu je prinesel v Portorož

Vedran Pavlek je bil vrsto let prvi človek hrvaškega alpskega smučanja. Foto: Guliverimage Medtem v javnost prihajajo pričevanja njegovih nekdanjih sodelavcev, vpletenih v škandal ogromnih razsežnosti. Nekdanji predstavnik zveze za stike z javnostjo Nenad Eror, ki so ga 31. januarja ob vstopu na Hrvaško zalotili s pošiljko umazanega denarja, je spregovoril o tem, kako je potekala predaja denarja. Takrat je imel pri sebi 116 tisoč evrov, a tudi zajeten seznam ljudi z navedenimi zneski, ki naj bi sodelovali pri nečednih poslih.

Eror je denar, ki je prišel z računa HSS, redno prinašal iz Italije na Hrvaško. To naj bi se začelo leta 2021, za vsem skupaj pa je stal Pavlek. Tako je 31. januarja v Italiji od neznanih pralcev denarja prejel paket z denarjem, nato pa ga je poklical Pavlek in mu naročil, naj se na poti do Hrvaške ustavi v Portorožu. Takrat je hrvaški Tone Vogrinec, kot so nekoč oklicali vplivnega hrvaškega smučarskega vsestranskega delavca, namreč začasno bival v enem izmed hotelov v mestu rož na slovenski Obali. Eror je tako iz Italije pripotoval najprej v Portorož.

"Prišel sem v njegovo sobo in mu izročil paket. Pavlek ga je odprl. Del denarja je ločil in ga dal v predal, del denarja pa razdelil v več ovojnic, na katere je napisal imena. Preostanek je zapakiral in mi dal tako ovojnice kot paket ter mi rekel, naj pot nadaljujem proti Zagrebu, denar pa izročim Damirju Raosu (nekdanji generalni sekretar hrvaške zveze, op. p.)," je po poročanju Jutarnjega lista povedal Eror. Tistega dne so ga ob vstopu na Hrvaško ustavili hrvaški cariniki in mu zasegli denar.

Nenad Eror je denar dobil na enem izmed dveh parkirišč v bližini Benetk. Foto: Reuters

Kako pa je prejemal denar? Po njegovih besedah se je to dogajalo na enem od dveh parkirišč v bližini Benetk. "K meni so pristopili moški, ki jih nisem poznal. Govorili so italijansko, mi izročili paket in odšli," je dejal nekdanji tiskovni predstavnik hrvaške smučarske krovne zveze.

Po obtožbah hrvaškega urada preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (USKOK) je Eror do januarja letos na Hrvaško nakazal skoraj 11 milijonov evrov. Večina denarja je končala pri Pavleku, ta pa je iz njega ustvaril tako imenovani črni sklad, s katerim mu je bil omogočen popoln nadzor nad plačili znotraj kriminalne združbe. Urad za preprečevanje pranja denarja je decembra 2024 začel odkrivati ​​sumljive transakcije in o njih obvestil pristojno državno tožilstvo. Takrat so se začele prve preiskave smučarske krovne zveze, avgusta lani pa sta USKOK in policija z ustreznimi sodnimi odredbami začela tajno spremljati obtožence.