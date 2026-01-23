Zgodba dijakinje: "Dober občutek je, da ljudem ni vseeno zate"

"Kritje oskrbnin v dijaškem domu, ki ga je izvedlo Botrstvo, mi je prineslo ogromno olajšanje, saj se zdaj lažje osredotočam na šolo in zdravje," pove dijakinja, ki želi ostati anonimna. Pred pomočjo je bila njena vsakodnevna realnost precej drugačna: "Sama skrbim za svoje finance in brez Botrstva bi oskrbnino morala plačevati iz štipendije, ki jo potrebujem tudi za druge življenjske stroške." Trenutek, ko je izvedela, da ji bodo krili oskrbnino, je bil zanjo prelomen: "Bila sem izjemno presenečena in neskončno hvaležna."

Ob tem poudari, da pomoč ni le finančna – prinesla ji je tudi nov zagon:



"Imam občutek, da me res podpirajo in verjamejo v moj uspeh. Dober občutek je, da ljudem ni vseeno zate. Zame so se odprla nova vrata, ko sem mislila, da se moje življenje podira zaradi vseh finančnih težav. Dobila sem drugo priložnost, da lažje uresničim svoje cilje, hkrati pa tudi motivacijo, da postanem v življenju nekdo, ki pomaga drugim v težkih situacijah."

Botrstvo v oporo dijakom v stiski

Foto: HOFER

Zgodba dijakinje je le ena izmed številnih, s katerimi se vsakodnevno srečujejo v programu Botrstvo v Sloveniji. Opozarjajo, da so številni mladi postavljeni pred težke odločitve – ne zaradi pomanjkanja znanja ali ambicij, temveč zaradi stroškov, ki jih njihove družine ne zmorejo pokrivati.

"Izobrazba je ena najpomembnejših naložb v prihodnost vsakega mladega človeka in za nekatere tudi edina priložnost, da se iztrgajo iz kroga večgeneracijske revščine in si ustvarijo boljšo prihodnost," poudarja Tina Lamovšek, vodja projektov Botrstva v Sloveniji. Kot dodaja, so stroški bivanja v dijaških domovih pogosto tista ovira, ki mladim prepreči, da bi lahko obiskovali srednješolski program, ki jih resnično zanima.

Ko majhen piškotek pomeni veliko pomoč

Foto: HOFER

Prav zato ima tudi letošnja pomoč, zbrana z dobrodelnimi Nasmeškotki, zelo konkreten pomen. HOFER je sredstva za dijake zbiral s prodajo dobrodelnih piškotkov Nasmeškotkov, prodajo vstopnic za lutkovne predstave Pravljica o čarobnem piškotku in s personaliziranimi voščilnicami, ki so jih obiskovalci njihove spletne strani ustvarili s pomočjo umetne inteligence. Za vsako poslano voščilnico je HOFER namenil dodaten evro v Dijaški sklad programa Botrstvo, do skupno 2.500 evrov. Cilj so presegli.

Foto: HOFER

HOFER je tako skupaj s kupci zbral 24.063 evrov, ki jih je v celoti namenil Dijaškemu skladu Botrstva v Sloveniji in s tem omogočil kritje dodatnih 161 oskrbnin v dijaških domovih. Z Nasmeškotki so od leta 2017 zbrali več kot 165 tisoč evrov in pomagali pokriti že 843 oskrbnin v dijaških domovih, skupna podpora Botrstvu od leta 2014 pa presega milijon evrov.

Foto: HOFER

A to niso le številke. Za številne dijake za temi številkami stoji predvsem občutek, da v najtežjih trenutkih niso sami in da obstajajo ljudje – tudi popolni neznanci – ki verjamejo, da si vsak mlad človek zasluži priložnost.

Nasmeškotki so dobrodelni piškotki, ki jih je HOFER že deveto leto zapored kupcem ponudil v vseh svojih 93 trgovinah po Sloveniji. Z nakupom Nasmeškotkov so kupci razveselili svoje najdražje in hkrati pomagali dijakom, ki potrebujejo podporo. "Iz srca smo hvaležni svojim kupcem za izjemen odziv in srčnost, saj z nakupi Nasmeškotkov prispevajo k lepšemu jutri mladih iz manj spodbudnih okolij," je povedal Bor Trček, vodja za trajnost in zagotavljanje kakovosti izdelkov pri podjetju HOFER.

Naročnik oglasnega sporočila je Hofer.