Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
4. 11. 2025,
13.57

Osveženo pred

27 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
FC Koper disciplinski sodnik NZS 1. SNL

Torek, 4. 11. 2025, 13.57

27 minut

Disciplinski sodnik NZS

Najvišja kazen tokrat za Koper

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
FC Koper, navijači | Strast koprskih navijačev je tokrat klubsko blagajno olajšala za 1150 evrov. | Foto Aleš Fevžer

Strast koprskih navijačev je tokrat klubsko blagajno olajšala za 1150 evrov.

Foto: Aleš Fevžer

Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije je najvišjo kazen po 14. krogu Prve lige Telemach naložil Kopru, ki bo moral zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev prispevati 1150 evrov.

Tudi Olimpija, Maribor, Celje in Primorje bodo morali zaradi neprimernega in nešportnega obnašanja odšteti po nekaj sto evrov v blagajno NZS.

Tako Olimpija kot Maribor sta prejela po 700 evrov kazni, Celje prav tako 700 evrov, od tega 300, ker igralci niso imeli akreditacij, Primorje pa bo ob 400 evrov.

Domžale - Mura
Sportal V Domžalah šest golov in delitev točk, Koper poglobil krizo Olimpije
FC Koper disciplinski sodnik NZS 1. SNL
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.