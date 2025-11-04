Najvišja kazen tokrat za Koper

Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije je najvišjo kazen po 14. krogu Prve lige Telemach naložil Kopru, ki bo moral zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev prispevati 1150 evrov.

Tudi Olimpija, Maribor, Celje in Primorje bodo morali zaradi neprimernega in nešportnega obnašanja odšteti po nekaj sto evrov v blagajno NZS.

Tako Olimpija kot Maribor sta prejela po 700 evrov kazni, Celje prav tako 700 evrov, od tega 300, ker igralci niso imeli akreditacij, Primorje pa bo ob 400 evrov.