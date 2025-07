Kako se mladi spoznavajo na spletu

V sodobnem svetu, kjer mladi prepletajo virtualno in fizično resničnost, moramo starši razumeti, da so čustva, ki jih naši otroci doživljajo na spletu, enako resnična kot tista, ki jih doživljajo v vsakodnevnem življenju. Ali starši vemo dovolj o dogajanju na spletu, se znamo pogovarjati z otroki? Več izveste v podkastu Uživajmo pametno.

Po podatkih Statističnega urada Slovenije kar 99 odstotkov mladih med 16. in 24. letom starosti uporablja internet. Čeprav je splet velik del njihovega sveta, starši in skrbniki pogosto ne vemo, kakšno je njihovo spletno življenje. Ali vedo, kako potekajo spletne zmenkarije? Znajo poskrbeti za varno in pametno uporabo interneta? Kaj storiti, ko se stvari zapletejo? O teh vprašanjih sta v pogovoru razpravljala Nik Škrlec in Neža Jagodic, profesorica pedagogike in strokovnjakinja s TOM telefona za otroke in mladostnike.

"Lahko bi rekla, da imam veliko izkušenj z utripom med mladimi ta hip. Na nas se obračajo z raznovrstnimi stiskami, tako da imamo nek vpogled v to, kaj se z njimi dogaja, kaj se sprašujejo, o čem razmišljajo, kaj jih skrbi, o čem se želijo pogovarjati ter o čem se ne morejo pogovarjati z drugimi odraslimi in se za to obrnejo na TOM telefon za otroke in mladostnike," pove sogovornica o svojem delu.

Spletno življenje mladih: ko ni meje med virtualno in fizično resničnostjo

Za mlade je internet platforma, na kateri iščejo potrditev, raziskujejo svojo identiteto in spoznavajo spolnost. Zaradi anonimnosti in lažje dostopnosti pa lahko na spletu pokažejo tisti del sebe, ki ga v vsakdanjem življenju morda ne bi.

Splet predstavlja ključno orodje za vzpostavitev stikov med mladimi. S hitrim sporočanjem in spletnimi aplikacijami vzpostavljajo stike s svojimi vrstniki, delijo misli in izražajo svojo kreativnost. Spletna interakcija ni le oddaljena in neosebna komunikacija, temveč prostor, kjer se spletajo globoke vezi, izražajo čustva ter razvijata identiteta in intimnost.

Spletne odnose mladi dojemajo kot pristne in pomembne, zato jih moramo tudi odrasli jemati resno. Čeprav se zdi, da je njihova aktivnost zgolj virtualna, so čustva, povezana s tem, resnična. Starši pogosto ne razumemo, da se na spletu odvijajo enako intenzivni odnosi kot v realnem svetu, kar pomeni, da moramo biti pozorni tudi na to, kako se otroci počutijo na spletu. Če otroka ne pustimo ponoči na ulico, zakaj mu dovolimo, da je brez nadzora na spletu, kjer so nevarnosti prav tako prisotne?

Seksting vse bolj razširjen med mladimi uporabniki pametnih naprav

Neža poudarja, da otroci, ki več časa preživijo pred zasloni, pogosteje vzpostavljajo stike prek spleta. Med največje nevarnosti sodi tako imenovani seksting, izmenjava intimnih sporočil, fotografij in posnetkov, pri kateri, kot kažejo raziskave, sodelujejo tako dekleta kot fantje. To je med mladimi zelo pogosto početje, sogovornica pa pove, da gre za normalno vedenje mladih. Poudari pa, da jih je treba naučiti, kdaj je takšno početje tvegano.

"Varen seksting ne obstaja," pove in nadaljuje, da se mu je vedno bolje izogibati. "Ko pošljemo svojo sliko, izgubimo nadzor nad njo. Hitro lahko pride do zlorabe zaupanja, tudi če smo z nekom v razmerju." Problem nastane, ker otrok izgubi nadzor nad poslanimi slikami, saj jih nekdo drug lahko uporabi na neprimeren način. Zato je ključno, da starši otroka naučimo reči ne in mu svetujemo, naj ne pošilja svojih osebnih posnetkov, še posebej ne tistim, ki jih ne pozna.

V pogovoru Nik Škrlec in Neža Jagodic razkrijeta, kaj vse se lahko zgodi z intimnim posnetkom, ki ga mladi delijo prek sporočil, in katere so tiste varovalke, ki jih je ob tem treba upoštevati.

Kako se lahko vključimo starši oz. skrbniki?

Starši oz. skrbniki imamo pomembno vlogo pri zaščiti otrok na spletu. Pomembno je, da se z njimi pogovarjamo in jih pripravimo na morebitne nevarnosti, hkrati pa se zavedamo, da ne smemo vsega prepovedati, temveč otroke naučiti kritičnega razmišljanja, da začutijo, kdaj jim je ob čem neprijetno in zaupajo temu občutku. Ključnega pomena je ustvariti zaupanje, da otrok ve, da se lahko vedno obrne na starše, ne glede na to, kaj se zgodi.

Splet ni nekaj, česar bi se morali bati. Svoje otroke moramo znati opremiti z orodji in znanjem za varno navigacijo v tem svetu. Pomembno je, da starši otroke spodbujamo k čuječnosti v trenutkih, ki jih doživljajo v živo, in jim razložimo, da lahko na spletu vse počaka.

Neža Jagodic s TOM telefona nam je v podkastu Uživajmo pametno povedala: "Spletni stiki mladim odpirajo novo dimenzijo romantičnih odnosov, a hkrati prinašajo večjo odgovornost – tako mladim kot tudi njihovim staršem in skrbnikom. Odrasli se moramo zavedati, da danes mladi doživljajo iskrena in močna čustva enako intenzivno na spletu in v živo. Zato jih moramo slišati, jih razumeti in njihove stiske jemati resno. Pogovor je odgovor."

Nik in Neža sta se na koncu pogovora strinjala, da je komunikacija najpomembnejša. Ne pozabimo, da so čustva, ki jih mladi doživljajo na spletu, resnična. Zato moramo biti starši pozorni in pomagati usmerjati otroke po spletu na varen način. Redni in odprti pogovori z otrokom o njegovih spletnih aktivnostih omogočajo, da starši bolje razumemo njegov svet, otrok pa dobi občutek varnosti in podpore.

Starši moramo spremljati in svetovati, ne zgolj prepovedovati. Na ta način bodo otroci bolje pripravljeni na izzive, ki jih prinaša spletno okolje, ter znali reči ne morebitnim nevarnostim. Splet ni le nevaren prostor, lahko je tudi orodje za rast, učenje in povezovanje, če se ga le uporablja varno in premišljeno.

Pogovor je odgovor – naj bo to naš moto pri vzgoji digitalno pismenih in varnih otrok.