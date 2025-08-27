Danes bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem bo več oblačnosti. Tam popoldne ni izključena kakšna ploha. Zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 30 stopinj Celzija. Tudi v četrtek bo v Sloveniji še zmerno do pretežno oblačno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 31, na severozahodu okoli 23 stopinj Celzija. V noči na petek pa sledi vremenski preobrat. "V noči na petek in v petek bo prihajala hladna fronta z izrazitejšimi padavinami, nevihtami in tudi kakšnimi nalivi. Ti bodo lahko močnejši zlasti na zahodu. Težišče padavin bo na zahodu, občasno pa bo lahko kaj zaneslo tudi v osrednjo Slovenijo in popoldne mogoče tudi dlje proti vzhodu, a to je še malo pod vprašajem," je za Siol povedal Arsov dežurni meteorolog Andrej Velkavrh.

Kot dodaja meteorolog Andrej Velkavrh, na vzhodu v petek ne bo skoraj nič ali pa bo padavin le malo več kot nič. Glede na današnjo vremensko sliko ni videti, da bo na vzhodu veliko padavin. Do petka zvečer oz. do noči bo po Velkavrhovih besedah vremenska fronta že prešla Slovenijo. "V soboto bo dopoldne v glavnem suho, popoldne pa se bodo lahko pojavile še krajevne plohe in kakšna nevihta," dodaja Arsov dežurni meteorolog.

Do četrtka bo vreme sončno, vetrovno in suho, le na zahodu, zlasti v Posočju, se lahko pojavijo kakšne plohe. Do četrtka bo tudi toplo, v petek dopoldne pa bo na zahodu malce hladneje, do 24 stopinj Celzija, ker bodo padavine tam pogostejše. Na severovzhodu pa zna biti po oceni dežurnega meteorologa še precej toplo, saj bo dopoldne še suho, ogreje se lahko vse do 28 ali 29 stopinj Celzija.

Jutri bo v zahodni in osrednji Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, v vzhodnih krajih pa še večinoma sončno. Predvsem v Posočju se bodo pojavljale krajevne plohe. Južni do jugozahodni veter se bo čez dan nekoliko okrepil, ob morju pa se bo zvečer krepil jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 26 do 31, na severozahodu okoli 23 stopinj Celzija, je zapisano na straneh agencije za okolje.

"Ohladitev ne bo tako izrazita"

"Ohladitev ne bo tako izrazita. Sobotne temperature, ko bo povsod v Sloveniji prevladovala hladnejša zračna masa, bodo nekje do 24 ali 25 stopinj Celzija. V nedeljo pa bo spet 26 ali celo 27 stopinj Celzija," je povedal Velkavrh.

Ohladitev, ki jo utegne povzročiti petkovo vremensko dogajanje, ne bo tako izrazita, pojasnjuje meteorolog Andrej Velkavrh. Foto: Bojan Puhek

Kot dodaja meteorolog, bo imel orkan Erin le posreden vpliv na vreme v Sloveniji, neposredno pa nanj ne bo vplival. "Posredno bo vplival tako, da bo premešal vremenske tokove nad Evropo. S takim ciklonom potegne čez Atlantik tople in vlažne zračne mase, ki, ko dosežejo naše kraje, niso več tropske, saj se že nekoliko ohladijo. Prinaša pa dodatno vlago, ki proži dodatne padavine in malo poveča stopnjo konvekcije (to je nevihtnega oz. plohastega dogajanja nad Evropo)," je dodal Velkavrh.

Kot je povedal, lahko s temi zračnimi tokovi nekaj tega dogajanja pride tudi do Slovenije. "A to ni več vreme, ki ga povzroča ta ciklon. To je samo zaradi tega, ker več takih zračnih mas pride čez Atlantik," še pojasnjuje prognostik.

Kje v Sloveniji naj bi padlo največ padavin?

"V zahodnem delu Slovenije, predvsem Julijske Alpe in Snežnik, bodo deležni med 50 in sto milimetrov padavin. Lahko pa bo polovica teh padavin ponekod padla tudi samo v šestih do 12 urah. Za to bomo opozorila izdajali jutri, ko se stvar dovolj dobro razčisti," še dodaja dežurni meteorolog na Arsu.

V osrednji Sloveniji utegne v petek pasti od deset do 30 milimetrov, na vzhodu pa od nič do deset milimetrov padavin.

Nad Slovenijo se bo v sredo, predvsem pa v četrtek, okrepil jugozahodni veter, ki bo s seboj prinesel tudi nekaj puščavskega prahu.

