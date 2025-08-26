Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Torek,
26. 8. 2025,
18.28

Osveženo pred

1 ura, 8 minut

Veter bo v prihodnjih dneh prinesel tudi nekaj puščavskega prahu

Na. R.

Foto: Guliverimage

Foto: Guliverimage

Nad Slovenijo se bo v sredo, predvsem pa v četrtek okrepil jugozahodni veter, ki bo s seboj prinesel tudi nekaj puščavskega prahu. Zatem pa nas bo dosegla vremenska motnja.

V petek in soboto se tako obeta nestanovitno vreme s pogostimi padavinami in nevihtami, napovedujejo na agenciji za okolje (Arso).

Kot so na Arsu zapisali na Facebooku, bo vremenska motnja Slovenijo od zahoda dosegla v noči na petek. Po napovedih vremenoslovcev lahko v petek v zahodnem delu države večinoma pričakujemo od 20 do 60 milimetrov padavin, ob krajevnih nalivih tudi več, v osrednji Sloveniji od deset do 30 milimetrov, na vzhodu pa od nič do deset milimetrov padavin.

V soboto bo skupna količina padavin manjša, okoli deset milimetrov. Padavine bodo tudi bolj enakomerno porazdeljene po Sloveniji, čeprav bo šlo večinoma za krajevne plohe in nevihte. Te bodo predvidoma do večera že ponehale.

Nedelja, zadnji dan meteorološkega poletja, bo prijazna in večinoma sončna, so po poročanju STA še zapisali pri agenciji.

