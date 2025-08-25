Ostanki orkana Erin bodo zadeli Evropo. Burno bo tudi v Sloveniji.

Zahodno Evropo, Združeno kraljestvo in Irsko bodo v prihodnjih dneh prizadele zelo nestabilne vremenske razmere, saj se ostanki orkana Erin, ki je v Atlantiku dosegel 5. kategorijo, premikajo proti evropski celini. Potem ko je Erin oslabel v močan posttropski ciklon, še vedno ohranja svojo moč in vzbuja zaskrbljenost zaradi morebitnega izbruha hujšega vremena v Evropi, piše Severe Weather. Ekstratropski ciklon Erin bo tako pomembno vplival na vreme v Evropi, tudi v Sloveniji. Meteorologi zato priporočajo spremljanje obvestil in napovedi.

V sredo in četrtek bo jugozahodni vetrovni profil k nam prinašal zelo topel zrak, zato bodo temperature občutno višje od običajnih za ta čas. V Italiji pa bodo že možna močnejša neurja, napovedujejo na Neurje.si.

Močni nalivi, sunki vetra, toča

V petek in soboto bo s prihodom fronte nastala nova ciklogeneza. Pri nas se bo povečala verjetnost za nevihte, ki lahko lokalno prinesejo močne nalive, sunke vetra in tudi točo.

Obdobje konec tedna bo tako vremensko precej pestro, zato na Neurje.si priporočajo, da spremljate nadaljnja obvestila in napovedi.

Na zahodni obali Evrope deset- do dvanajstmetrski valovi

Združeno kraljestvo bo danes najverjetneje zabeležilo temperature do 30 stopinj Celzija, nato pa bodo ta del Evrope v noči na torek in v torek zajeli dež, močan veter in nenaden hladen sunek, najprej na Irskem in Severnem Irskem, nato pa še v večjem delu Združenega kraljestva.

Visoki valovi že ogrožajo zahodne obale, predvsem obale Združenega Kraljestva. Po napovedih bodo valovi visoki od deset do dvanajst metrov, v sredo in četrtek pa se bodo razširili proti obalam Francije, Španije in Škotske.

Meteorologi poudarjajo, da cikloni tropskega izvora pogosto nosijo bolj energične in nestabilne zračne mase kot tipični atlantski cikloni, kar pomeni, da bodo razmere nevihtne. Najmočneje jih bodo občutili na zahodni obali Irske, Severne Irske in Škotske. Nato se bo sistem premikal proti vzhodu in jugu celine. Po napovedih se bo od sredine tedna nad Evropo okrepil visokogorski curčni tok, ki bi v kombinaciji s toplim in vlažnim tropskim zrakom lahko ustvaril pogoje za večdnevne nevihte nad Sredozemljem in Alpami.

Neurje v Franciji, Nemčiji, severni Italiji, Alpah

Posebej zaskrbljujoče je dejstvo, da temperature Sredozemskega morja ostajajo nenavadno visoke za konec avgusta, kar še povečuje možnost pojava hudih neurij, lokalnih poplav in hudih neviht. Do četrtka in petka naj bi oslabljen, a še vedno zelo velik sistem Erin prizadel Francijo, Nemčijo, severno Italijo in Alpe. V Združenem kraljestvu in na Irskem se v tem obdobju pričakujejo močne padavine – od 50 do 80 milimetrov dežja v zahodnih delih in sunki vetra od 70 do 90 kilometrov na uro.

V južni Evropi – zlasti v severni Italiji in alpski regiji – bodo nevarne vremenske razmere zaradi kombinacije vlažnega zraka in močnega curka možne od srede do sobote. Predvidene so poplave in nevihte. Evropski meteorologi in Severe Weather opozarjajo, da bi se lahko v drugem delu tedna razvil velik in dolgotrajen val nevihtnega vremena s poudarkom na severnem Sredozemlju in zahodnem delu celine. Priporočata se večja previdnost in spremljanje lokalnih napovedi, saj se bodo vremenske razmere hitro spreminjale.