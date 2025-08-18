Orkan Erin napreduje in se bo še okrepil: "Smrtno nevarno bo!"

Orkan Erin v Atlantskem oceanu napreduje in pričakuje se, da se bo še okrepil, poroča BBC. Trenutno se pomika proti bahamskemu arhipelagu v Karibih. Nevihta je v soboto zvečer postala redek ciklon pete kategorije z vetrovi do 260 kilometrov na uro, vendar meteorologi pričakujejo, da se bo v naslednjih nekaj dneh povečala. Ameriški Nacionalni center za orkane (NHC) pravi, da se bodo valovi raztezali s hitrostjo 325 kilometrov na uro. Na Deviških otokih in v Portoriku pričakujejo poplave in zemeljske plazove, medtem ko naj prvi orkan atlantske sezone 2025 ne bi dosegel celinskih ZDA.

Erin se je v soboto hitro okrepil, ko se je pomikal proti Karibom. Direktor NHC Mike Brennan je na tiskovni konferenci povedal, da se je po petkovi rasti zaradi tropske nevihte "eksplozivno poglobil in okrepil".

NHC pričakuje, da se bo v naslednjem tednu še naprej obračal stran od ZDA in se vrnil v Atlantik.

Orkan trenutno potuje severno od Portorika in Dominikanske republike z vetrovi do 200 kilometrov na uro.

Orkan Erin Foto: Reuters

"Nevihta bo povzročila smrtno nevarne valovne tokove"

Napoveduje se, da bo v nedeljo skupna količina padavin na Deviških otokih ter otokih Turks in Caicos dosegla 15 centimetrov. Opozorila pred tropskimi nevihtami veljajo za otoke Turks in Caicos, kjer se pričakuje močan veter in močne valovne tokove.

"Nevihta bo povzročila smrtno nevarne valove in tokove vzdolž skoraj celotne vzhodne obale ZDA," je dejal Brennan. Napoveduje, da bi lahko tudi Bermudi doživeli "smrtno nevarne" razmere, močno deževje pa je napovedal tudi za Bahame.

Ljudje deskajo na obali Dominikanske republike pred prihodom orkana Erin, prvega orkana atlantske sezone 2025. Foto: Reuters

Napovedujejo nadpovprečno sezono orkanov

Zaradi močnih vetrov ameriška obalna straža uvaja omejitve za plovila v pristaniščih na St. Thomasu in St. Johnu na Ameriških Deviških otokih ter v šestih občinah v Portoriku, vključno s San Juanom.

Nacionalna uprava za oceane in atmosfero (NOAA), glavna vremenska agencija ameriške vlade, je letos napovedala "nadpovprečno" sezono orkanov v Atlantiku. Število tropskih neviht, ki dosežejo četrto in peto kategorijo, naj bi se zaradi globalnega segrevanja povečalo.