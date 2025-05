Ameriški meteorologi z zaskrbljujočo napovedjo

Letošnja sezona orkanov v Atlantiku bo intenzivnejša od običajne, je v četrtek napovedala ameriška Nacionalna agencija za oceane in ozračje (NOAA). Med junijem in novembrom bi lahko nastalo do 19 močnih tropskih neviht, od katerih bi se jih od šest do deset lahko razvilo v orkane, med njimi od tri do pet s hitrostjo vetra najmanj 180 kilometrov na uro.