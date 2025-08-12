Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes izključil možnost umika ukrajinskih vojakov iz Donbasa v okviru morebitnega mirovnega sporazuma z Rusijo. Ob tem je prihajajoče srečanje predsednikov ZDA in Rusije, Donalda Trumpa in Vladimirja Putina, označil za zmago slednjega, češ da bo to še dodatno odložilo morebitne nove sankcije proti Rusiji.

"Ne bomo se umaknili iz Donbasa (...), če se danes umaknemo iz Donbasa - iz naših utrdb, našega ozemlja, višin, ki jih nadzorujemo -, bomo Rusom jasno odprli izhodišče za pripravo ofenzive," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP novinarjem povedal Zelenski.

Pri tem je opozoril, da Rusija načrtuje nove kopenske ofenzive na vsaj treh območjih fronte. Prav tako je priznal, da so ruske sile napredovale za približno deset kilometrov v bližini kraja Dobropilia, a poudaril, da jih bo Kijev kmalu uničil.

"Ruske enote so napredovale deset kilometrov globoko na več mestih. Nihče od njih nima opreme, imajo le orožje v rokah. Nekatere so že našli, nekatere uničili, nekatere zajeli. Ostale bomo našli in jih v bližnji prihodnosti uničili," je dodal.

Pred napovedanim petkovim srečanjem predsednikov ZDA in Rusije, Donalda Trumpa in Vladimirja Putina, je Zelenski še ocenil, da je Putin dosegel "osebno zmago". Kot je pojasnil, je bil ruski predsednik povabljen na pogovore na ozemlju ZDA, petkovo srečanje pa bo po njegovem še odložilo morebitne nove sankcije proti Moskvi.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je medtem danes novinarjem povedala, da se bosta Trump in Putin v petek sestala v kraju Anchorage na Aljaski. Ponovila je, da je Trump odločen končati vojno v Ukrajini in ocenila, da bo srečanje dalo "najboljšo indikacijo, kako končati vojno".

Prepričana je, da bo za sklenitev dogovora o končanju vojne potrebno soglasje tako Kijeva kot Moskve. Po njenih besedah Trump upa, da bo v prihodnosti prišlo tudi do tristranskega srečanja s Putinom in Zelenskim. Ob tem je še dodala, da bi Trump lahko v prihodnje odpotoval v Rusijo, poroča britanski BBC.

Ameriški državni sekretar Marco Rubio in ruski zunanji minister Sergej Lavrov pa sta danes po telefonu govorila o pripravah na srečanje Trumpa in Putina. "Obe strani sta potrdili svojo zavezanost uspešnemu poteku dogodka," je povedala tiskovna predstavnica State Departmenta Tammy Bruce.

13.03 Rusija po prepričanju Zelenskega pripravlja nove ofenzive v Ukrajini

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes opozoril, da se Rusija pripravlja na nove ofenzive v Ukrajini. "Vidimo, da se ruska vojska ne pripravlja na konec vojne. Nasprotno, ukvarja se s premiki, ki kažejo na priprave na nove operacije," je zapisal na družbenem omrežju X.

Pred napovedanim petkovim srečanjem predsednikov ZDA in Rusije, Donalda Trumpa in Vladimirja Putina, se je Zelenski evropskim voditeljem zahvalil za jasno podporo neodvisnosti in ozemeljske celovitosti Ukrajine. Znova je poudaril, da je treba o vprašanjih, povezanih z varnostjo Ukrajine in Evrope, "razpravljati skupaj".

Ukrajinska vojska je danes sporočila, da so ruske sile ta teden napredovale in prebile obrambno črto v ozkem, a pomembnem sektorju na vzhodu Ukrajine v bližini mesta Pokrovsk. Ob tem so poudarili, da preboj ruskih vojakov še ne pomeni ruskega nadzora nad ozemljem.

Foto: X/@Playfra0 Pred petkovim vrhom na Aljaski se bodo v sredo s Trumpom in Zelenskim pogovarjali evropski voditelji. Zelenski je v ponedeljek posvaril pred morebitnim popuščanjem Putinovim zahtevam glede ozemeljskih koncesij Ukrajine, medtem pa Trump zatrjuje, da bo nekaj izmenjav ozemlja potrebnih za končanje vojne.

11.11 Orban zavrača izjavo voditeljev EU in poziva k srečanju z Rusijo

Madžarski premier Viktor Orban je v pojasnilu, zakaj se ni pridružil današnji skupni izjavi voditeljev držav EU o Ukrajini pred sestankom predsednikov ZDA in Rusije, dejal, da noče postavljati pogojev za srečanje, na katero ni bil povabljen. Ob tem je EU pozval, naj skliče lasten vrh z Moskvo, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.

Voditelji držav EU so danes pred za petek napovedanim srečanjem ameriškega predsednika Donalda Trumpa z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom na Aljaski podali skupno izjavo, v kateri so poudarili, da mora Ukrajina imeti svobodo, da sama odloča o svoji usodi.

Pri tem so izpostavili, da lahko resnična mirovna pogajanja stečejo šele po prekinitvi ognja ali zmanjšanju sovražnosti, mednarodne meje pa da se ne smejo spreminjati s silo.

Orban za razliko od ostalih voditeljev članic izjave ni podpisal. Kot je kasneje pojasnil na omrežju Facebook, se je za to odločil, ker izjava "poskuša postaviti pogoje za srečanje, na katerega voditelji EU sploh niso bili povabljeni".

"Že dovolj žalostno je, da je EU potisnjena na stranski tir. Edino, kar bi bilo še hujše, bi bilo, če bi mi z klopi kričali navodila," je dejal in tako po lastnih besedah vnaprej odgovoril na očitke, da je "Putinova lutka".

Po njegovih besedah bi bila edina smiselna poteza za EU, da po vzoru ZDA skliče lastno srečanje z Rusijo.

Orban, ki je eden redkih evropskih voditeljev, ki ohranja stike z Moskvo, se že ves čas vojne v Ukrajini zavzema za pogajanja, obenem pa zavrača vojaško pomoč Kijevu.

9.54 Dramatičen prodor Rusov: ukrajinska obramba se je zrušila

Po poročilih se je napad začel 10. avgusta, ko so ruske diverzantsko-izvidniške skupine v samo dveh dneh napredovale deset kilometrov globoko na ukrajinsko ozemlje. Po tem so s pomočjo enot na motorjih obšle obrambne trdnjave in vstopile v Kučeriv Jar, Zoloti Kolodjaz in Vesele.

The Zolotyi Kolodyaz catastrophe. For whoever is asking "what the hell", "why" and "how".



V zadnjih 24 urah je v Vesele prispelo približno dvajset ruskih vojakov. Njihov cilj je po navedbah istih virov približati se cesti Dobropilja–Kramatorsk, hkrati pa utrditi položaje v bližini Novovodjana in Petrivke.

Analitiki menijo, da je glavni razlog za umik ukrajinskih sil kronično pomanjkanje pehote. Ocenjujejo, da na fronti manjka med 30 in 40 odstotki vojakov, kar povzroča redke rotacije in izčrpane enote, ki ne morejo dlje časa držati položajev.

Bohdan Krotevič, podpolkovnik in nekdanji načelnik obrambnega štaba Mariupola, je na omrežju X vrh ukrajinske vojske obtožil strateških neuspehov in oslabitve obrambe vzdolž odseka od Pokrovska do Kostjantinivke.

Opozoril je, da sta Pokrovsk in Mirnograd skoraj obkoljena, medtem ko je Kostjantinivka pod pritiskom. Obstaja strah, da bi se ruske sile prebile do Kostjantinivke in se povezale s četami, ki napredujejo iz smeri Limana. Takšen razvoj dogodkov bi tlakoval pot prevzemu celotnega Donbasa in služil ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu kot močan pogajalski adut.

Da bi ustavila nadaljnje napredovanje Rusov, je Ukrajina premaknila 92. jurišno brigado iz Harkiva in 4. brigado Nacionalne garde iz Dobropilja. Toda vojaški viri dvomijo, da bodo ti ukrepi zadostni brez okrepitve poveljniške strukture.

Razmere se še vedno hitro spreminjajo, opozorila s terena pa postajajo vse ostrejša: če se bo trenutni tempo ruskega napredovanja nadaljeval, bi lahko Dobropilja padla pred Pokrovskom.

7.46 Voditelji EU: Ukrajina mora sama odločati o svoji usodi

V izjavi, iz katere se je izvzela Madžarska, so voditelji pozdravili prizadevanja ameriškega predsednika Donalda Trumpa za končanje vojne, a poudarili, da mora biti vsak dogovor o miru v skladu z mednarodnim pravom. Pri tem so izpostavili, da se mednarodne meje ne smejo spreminjati s silo.

"Ukrajinski narod mora imeti svobodo, da sam odloča o svoji prihodnosti. Pot k miru v Ukrajini se ne more določiti brez Ukrajine," so sporočili voditelji.

EU bo Ukrajini še naprej stala ob strani in jo bo podpirala na poti do članstva v Uniji, piše v izjavi, objavljeni pred petkovim napovedanim srečanjem Trumpa z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

Visoka zunanja predstavnica EU Kaja Kallas je po ponedeljkovi izredni videokonferenci zunanjih ministrov EU dejala, da "dokler Rusija ne bo pristala na popolno in brezpogojno premirje, ne smemo niti razpravljati o kakršnemkoli popuščanju". Ob tem je napovedala nov paket sankcij proti Moskvi.