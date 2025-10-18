Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B.

Sobota,
18. 10. 2025,
14.12

Sobota, 18. 10. 2025, 14.12

1 ura, 26 minut

Je to pot, po kateri namerava Putin priti v Budimpešto?

Sa. B.

Vladimir Putin | Čeprav uradni načrt Putinovega leta še ni bil predstavljen, je najverjetnejša poti skozi Turčijo in Srbijo. | Foto Reuters

Čeprav uradni načrt Putinovega leta še ni bil predstavljen, je najverjetnejša poti skozi Turčijo in Srbijo.

Foto: Reuters

Zaradi sankcij Evropske unije in omejitev zračnega prostora Putinovo potovanje v Budimpešto, kjer naj bi se srečal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom, predstavlja velik logistični izziv. Po mnenju strokovnjakov je najverjetnejša pot skozi Turčijo in Srbijo.

Ruskim vladnim letalom je od začetka leta 2022 prepovedano leteti nad večino evropskih držav. To pomeni, da se bo moral Putin med potjo izogniti skoraj vsem članicam EU, ki niso njegove zaveznice.

Čeprav uradni načrt Putinovega leta še ni bil predstavljen, bo njegovo letalo najverjetneje letelo okoli Ukrajine, čez Črno morje in Turčijo, nato bo moralo okoli Grčije ter pot do Budimpešte nadaljevati čez Bosno in Hercegovino ter Srbijo. V primerjavi z neposrednim letom je ta pot daljša za okoli 3.500 kilometrov, čas pa se podaljša za približno tri ure.

Tvegano tudi letenje nad Črnim morjem

Njegovo potovanje bo zahtevalo tudi skrbno usklajevanje s turško in srbsko kontrolo zračnega prometa ter načrte za nepredvidene razmere v primeru vremenskih ali diplomatskih zapletov. Varnostni strokovnjaki ob tem opozarjajo, da zaradi povečane vojaške aktivnosti v regiji operativna tveganja predstavlja tudi letenje nad Črnim morjem.

To sicer ne bi bilo prvič, da bi moral Putin ali drugi ruski uradniki za udeležbo na mednarodnih srečanjih uporabiti obvozno pot. Od uvedbe prepovedi letov nad zahodnim zračnim prostorom so bila ruska diplomatska letala prisiljena leteti nad srednjo Azijo, Bližnjim vzhodom ali Balkanom, da bi dosegla destinacije, ki so sicer oddaljene le nekaj ur.

