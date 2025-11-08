Opozorilo Evropi: Prihaja nova hladna vojna!

Najbolj znani ruski opozicijski poslovnež Mihail Hodorkovski je v Bruslju posvaril, da se mora Evropa pripraviti na dolgotrajno konfrontacijo z Rusijo, tudi če bi se vojna v Ukrajini končala jutri. Po njegovih besedah se Rusija še desetletja ne bo znebila imperialno-vojaške miselnosti, ki jo je pod vodstvom Vladimirja Putina povsem prevzela.

Pripravljeni moramo biti na hladno vojno, ki bo trajala najmanj deset let

"Evropa naj se pripravi na novo hladno vojno, ki bo trajala vsaj desetletje," je za Politico dejal Mihail Hodorkovski, nekdanji naftni magnat in danes izgnanec, ki živi v Londonu. Po njegovem mnenju je edino, kar lahko zadrži nadaljnjo rusko agresijo proti Evropi, še vedno občutek, da je Zahod vojaško verodostojen in pripravljen na odgovor.

Mihail Hodorkovski opozarja na dogodke, ki bi lahko sledili. Foto: Guliverimage

Zahodne obveščevalne službe in Nato opozarjajo, da Moskva znova uporablja taktike t. i. hibridnega vojskovanja - od kibernetskih napadov do širjenja dezinformacij - z namenom destabilizacije evropskih držav in ustvarjanja razdora med zaveznicami.

Putinov vpliv je postal neomajen

Hodorkovski, ki je deset let preživel v sibirski kazenski koloniji, je pojasnil, da bi bil Putinov prijem na oblast mogoče omajati le v prvih dveh letih po začetku invazije na Ukrajino, če bi Rusija doživela odločilen vojaški poraz. "To okno priložnosti se je zaprlo," je dejal.

Srečanje Vladimirja Putina in Donalda Trumpa, ki še danes simbolizira zapleten odnos med Moskvo in Washingtonom. Foto: Guliverimage

Dodaja, da Putinov režim notranje slabi, vendar počasi in nevidno. "V Rusiji imamo tradicijo. Naši diktatorji odidejo med 70. in 80. letom starosti," je dejal s kančkom ironije. Putin je oktobra praznoval 73. rojstni dan.

Novi udarec opoziciji

Pred nekaj tedni so ruske oblasti proti Hodorkovskemu sprožile nov kazenski postopek, v katerem ga FSB obtožuje vodenja teroristične organizacije in domnevnega načrtovanja nasilnega prevrata s pomočjo ukrajinskih paramilitarcev. Na seznamu se je znašlo še 22 članov njegovega protivojnega odbora, med njimi akademiki in poslovneži v izgnanstvu.

Putin med govorom o varnostni politiki Rusije. Foto: Guliverimage

Po mnenju analitikov gre za jasen signal, da Kremelj še vedno čuti strah pred legitimnostjo ruskih demokratičnih sil, ki si prizadevajo vzpostaviti dialog z Evropo. Hodorkovski je poudaril, da je ostro odzivanje Moskve na te pobude dokaz, "kako zelo Putina skrbi že simbolna krepitev opozicije."

Po mnenju Hodorkovskega in zahodnih varnostnih analitikov Evropa vstopa v obdobje strateške obrambne pozornosti, podobno tisti iz časov hladne vojne. To pomeni okrepljene vojaške proračune, digitalno varnost in preizkus evropske enotnosti.

"Moja generacija ne bo dočakala normalne Rusije"

Hodorkovski priznava, da bo proces spremembe v Rusiji izjemno dolgotrajen. "Moja generacija ne bo dočakala dneva, ko se bo ruska družba vrnila v stanje normalnosti," pravi. A dodaja, da ga to ne odvrača: "Ko delaš v težki industriji, veš, da se nekateri procesi začnejo zdaj, a trajajo desetletja."

Vladimir Putin med televizijskim nastopom, kjer pogosto utrjuje podobo močnega voditelja pred domačo javnostjo. Foto: Guliverimage

Evropa se tako, po njegovih besedah, ne sooča le z vojno v Ukrajini, ampak z začetkom novega obdobja globalnega tekmovanja – hladne vojne 2.0, v kateri bo moral Zahod znova dokazati svojo vzdržljivost in enotnost.

A kot opozarja Hodorkovski, "je to šele začetek dolge zgodbe, ki se bo merila v desetletjih, ne v letih."