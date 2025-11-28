Petek, 28. 11. 2025, 20.15
1 ura, 6 minut
Nemško prvenstvo, 12. krog
Za Leipzig in Bayern na papirju lahka naloga
Mönchengladbach na prvi tekmi 12. kroga nemške bundeslige gosti RB Leipzig. Kevina Kampla iz osebnih razlog ni v kadru Leipziga. Vodilni na lestvici Bayern München bo v soboto gostil St. Pauli, ki zaseda 16. mesto in ima le dve zmagi. Bavarci so pri 10 zmagah in enem remiju. Na derbiju kroga bosta v soboto igrala tretji in četrti na lestvici Bayer Leverkusen in Dortmund.
Nemško prvenstvo, 12. krog:
Petek, 28. november:
Sobota, 29. november:
Nedelja, 30. november:
Lestvica:
Najboljši strelci:
14 – Kane (Bayern)
8 – Burkardt (Eintracht)
7 – Tabaković (Borussia M.)
6 – Burkardt (Eintracht), Diaz (Bayern), Olise (Bayern), Undav (Stuttgart)
5 – Asllani (Hoffenheim), Baumgartner (Leipzig), Guirassy (Borussia D.), Kaminski (Köln), Schick (Bayer), Uzun (Eintracht)