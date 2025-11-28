Za Leipzig in Bayern na papirju lahka naloga

Mönchengladbach na prvi tekmi 12. kroga nemške bundeslige gosti RB Leipzig. Kevina Kampla iz osebnih razlog ni v kadru Leipziga. Vodilni na lestvici Bayern München bo v soboto gostil St. Pauli, ki zaseda 16. mesto in ima le dve zmagi. Bavarci so pri 10 zmagah in enem remiju. Na derbiju kroga bosta v soboto igrala tretji in četrti na lestvici Bayer Leverkusen in Dortmund.