Avtor:
M. P.

Petek,
28. 11. 2025,
20.15

Osveženo pred

1 ura, 6 minut

Nemško prvenstvo, 12. krog

Za Leipzig in Bayern na papirju lahka naloga

Harry Kane, Bayern | Foto Reuters

Harry Kane je prvi strelec bundeslige, njegov Bayern pa vodilni na lestvici.

Foto: Reuters

Mönchengladbach na prvi tekmi 12. kroga nemške bundeslige gosti RB Leipzig. Kevina Kampla iz osebnih razlog ni v kadru Leipziga. Vodilni na lestvici Bayern München bo v soboto gostil St. Pauli, ki zaseda 16. mesto in ima le dve zmagi. Bavarci so pri 10 zmagah in enem remiju. Na derbiju kroga bosta v soboto igrala tretji in četrti na lestvici Bayer Leverkusen in Dortmund.

Harry Kane
Sportal Freiburg razjezil Bayern, nato prejel porcijo! Leipzig slavil brez Kampla.

Nemško prvenstvo, 12. krog:

Petek, 28. november:

Sobota, 29. november:

Nedelja, 30. november:

Lestvica:

Najboljši strelci:

14 – Kane (Bayern)
– Burkardt (Eintracht)
– Tabaković (Borussia M.)
– Burkardt (Eintracht), Diaz (Bayern), Olise (Bayern), Undav (Stuttgart)
– Asllani (Hoffenheim), Baumgartner (Leipzig), Guirassy (Borussia D.), Kaminski (Köln), Schick (Bayer), Uzun (Eintracht)

