Potem ko zaradi zahvalnega dne v četrtek v ligi NBA ni bilo nobene tekme, se v noči na soboto obeta velika poslastica. Los Angeles Lakers na čelu z Luko Dončićem bodo namreč v Crypto.com Areni pričakali nekdanji klub Slovenca, Dallas Mavericks. Lakersi bodo v zadnji tekmi skupinskega dela pokala NBA Emirates poskušali nadaljevati niz petih zmag. V torek so si že zagotovili naslov v zahodni skupini B z zmago nad Los Angeles Clippersi s 135:118, kar pomeni, da so se že uvrstili v četrtfinale izločilnih bojev, medtem ko Mavsi po izkupičku 1-2 nimajo več možnosti za napredovanje. Pri Dallasu se po poškodbi vrača tudi Anthony Davis, ki bo prvič po menjavi igral proti svojemu nekdanjemu klubu.

Čeprav bo noč na soboto postregla s kar enajstimi tekmami, pa bo zagotovo največ oči ljubiteljev lige NBA usmerjenih proti Los Angelesu, kjer Luko Dončića čaka obračun z nekdanjim klubom Dallas Mavericks. Za Slovenca bo to tretji medsebojni obračun, odkar je bil lani februarja vpleten v šokantno menjavo na relaciji Dallas–Los Angeles. Obe tekmi so Lakersi dobili, na zadnji je s 45 točkami blestel prav slovenski as, ki je večkrat poudaril, da bodo tekme z Dallasom zanj vedno nekoliko posebne.

Pri Lakersih sta pred srečanjem z Dallasom pod vprašajem nastopa dveh košarkarjev. Kot vse kaže, bo po poškodbi nared Deandre Ayton, za katerega je trener JJ Redick že povedal, da je bil njegov izvid magnetne resonance brezhiben, zato je njegov nastop proti Dallasu zelo verjeten. Pod večjim vprašajem pa je zaradi težav s hrbtom Marcus Smart.

Na drugi strani se pri Dallasu veselijo vrnitve Anthonyja Davisa, ta je bil ob Dončiću drugi, ki je bil februarja vpleten v odmevno menjavo. Davis je zaradi poškodbe mečne mišice izpustil zadnjih 14 tekem, prav toliko jih je od prihoda v Dallas tudi odigral. Z ekipo je odpotoval v Los Angeles, nekaj ur pred tekmo pa je postalo jasno, da bo zaigral proti Lakersom. Tudi sam je jasno izrazil željo, da bi ekipi pomagal že proti svojemu nekdanjemu moštvu, v sredo pa je po dolgem času z ekipo opravil celoten trening. Za Davisa bo to prvi medsebojni obračun z nekdanjim klubom od menjave, saj je lani oba zaradi poškodbe izpustil. Zagotovo pa proti Jezernikom ne bodo igrali Kyrie Irving, Dereck Lively in Dante Exum – zadnji je že sklenil sezono. Bo pa to hkrati tudi prvi obračun Dončića z novincem Cooprom Flaggom.

Pri Dallasu so obračun z Lakersi napovedali z besedami "Dončić spet kandidat za MVP". Na vprašanje, ali se Dončićeva igra to sezono kaj razlikuje od takrat, ko je igral za Mavs, je trener Jason Kidd odgovoril: "Je eden najboljših strelcev na svetu, zato ne vem, ali je kaj drugače. Mislim, da se vidi, da je samozavesten in igra na zelo visoki ravni ... če ne celo MVP. To smo videli že, ko je bil tukaj v Dallasu, in zdaj to počne v Los Angelesu," je dejal Kidd. "Vrnil se je tudi LeBron, Luka igra na zelo visoki ravni. Je prvi strelec lige in Lakers igrajo na visoki ravni, tu so še Reaves, celotna ekipa … Moramo biti sposobni upočasniti njihov napad in jih prisiliti v napake," je še dejal Kidd.

Poleg zmagovalcev šestih skupin se bo v četrtfinale pokala uvrstila tudi najboljša drugouvrščena ekipa v vsaki konferenci. Ekipe čaka še enajst tekem, ki bodo določile osem moštev za izločilne boje. Vanje se uvrstijo zmagovalci vsake od šestih skupin, iz vsake konference pa po eno povabilo prejme še najboljše drugouvrščeno moštvo z najboljšim rezultatom v skupinskem delu. Četrtfinalne tekme bodo odigrane 9. in 10. decembra na terenu najboljših ekip skupinskega dela. Polfinale bo 13. decembra, finale pa 16. decembra. Zadnja dva kroga bosta odigrana v T-Mobile Areni v Las Vegasu. Četrtfinalne in polfinalne tekme štejejo za redni del sezone in vplivajo na položaj ekip na lestvici lige, finale pa ne.

