Konec velikega niza Detroita, MVP blestel kljub bolezni

Noč na četrtek prinaša je prinesla devet srečanj v ligi NBA. Začelo se je v TD Gardnu, kjer so Boston Celtics gostili Detroit Pistons, zmagali s 117:114 in in prekinili niz 13 zaporednih zmag vodilne ekipe vzhoda. Pod deseto zaporedno zmago so se podpisali prvaki Oklahoma City Thunder, ki so s 113:105 ugnali Minnesoto Timberwolves, aktualni MVP Shai Gilgeous-Alexander je dosegel 40 točk. Srečanje v New Orleansu med Pelicans in Memphisom je bilo odločeno šele po podaljšku, s 133:128 so zmagali Grizzlies.

Dogajanje sta v TD Gardnu odprli ekipi Boston Celtics in Detroit Pistons. Boston je z deseto zmago sezone končal niz kar 13 zaporednih zmag Detroita, ki je izgubil tretjič v sezoni. Vodilna ekipa vzhoda je tako zapravila priložnost, da bi se podpisala pod rekordni dosežek franšize, ki si ga zdaj v številu zaporednih zmag delijo z ekipama, ki sta osvojili šampionski prstan v sezonaah 2003/2004 in pred tem v 1989/90.

Štiri sekunde pred koncem so sodniki ob vodstvu Bostona in ogledu posnetka dosodili osebno napako Jordanu Walshu, ki je nepravilno oviral Cada Cunninghama pri metu za tri točke. Član Detroita je bil natančen dvakrat, tretjič je zgrešil, skok je dobil Payton Pritchard,ki je nato z zadetima prostima metoma potrdil zmago Bostona. Jaylen Brown je ob zmagi dosegel 33 točk in deset skokov, Derrick White jih je dodal 27. Cunningham jih je za Detroit prispeval 42.

Prvaki Oklahome City Thunder pa so prišli še do desete zaporedne zmage, potem ko so v ponovitvi finala zahodne konference od lani, s 113:105 ugnali Minnesoto Timberwolves. Shai Gilgeous-Alexander, ki je bil pred tekmo zaradi bolezni pod vprašajem, je dosegel 40 točk, iz igre je metal 12/19. OKC je postala šele peta ekipa v zgodovini lige NBA, ki je sezono začela z izplenom 18-1. Gilgeous-Alexander je v 91 zaporednih tekmah dosegel vsaj 20 točk, kar je tretji najdaljši niz v zgodovini lige NBA, takoj za dvema nizoma Wilta Chamberlaina. Ob porazu Minnesote je Anthony Edwards dosegel 31 točk in osem skokov.

V odličnem nizu so še naprej Toronto Raptors, ki so za deveto zaporedno zmago s 97:95 premagali Indiano Pacers. Srečanje je s košem iz polrazdalje v zadnji sekundi odločil Brandom Ingram. Ta je bil s 26 točkami najboljši strelec Toronta.

Podaljšek je odločil srečanje v New Orleansu, kjer so Memphis Grizzlies s 133:128 premagali New Orleans Pelicans. Podaljšek je v zadnji sekundi rednega dela tekme s košem za 122:122 New Orleansu zagotovil Zion Williamson, a so bili nato v podaljšku boljši Grizzlies. Zmago Memphisa je s črte prostih metov potrdil Jaren Jackson Jr., ki je bil s 27 točkami prvi strelec svoje ekipe. Jose Alvarado je za New Orleans dosegel 24 točk.

Los Angeles Lakers in Luko Dončića naslednja tekma čaka v soboto zjutraj ob 4. uri po slovenskem času. Zagotovo nas čaka prava poslastica, saj v dvorano Crypto.com prihajajo Dallas Mavericks, ekipa, ki je po tem, ko se je letošnjega februarja v šokantni menjavi znebila 26-letnega kapetana slovenske reprezentance, povsem razpadla. Pri Teksašanih sicer tli iskrica upanja, da bi se lahko na tekmi proti Jezernikom na igrišče vrnil nekdanji član zasedbe iz mesta angelov Anthony Davis.

