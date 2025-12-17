Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

17. 12. 2025,
15.11

Sreda, 17. 12. 2025, 15.11

52 minut

Bogate denarne nagrade na nogometnem SP 2026

STA

Foto FIFA

Foto: FIFA

Mednarodna nogometna zveza Fifa je potrdila višino denarnega sklada za svetovno prvenstvo, ki bo junija in julija prihodnje leto v ZDA, Mehiki in Kanadi. Ta bo znašal 727 milijonov dolarjev oziroma 618 milijonov evrov, kar je 50-odstotno povečanje v primerjavi s SP 2022 v Katarju.

Zmagovalna reprezentanca bo dobila 50 milijonov dolarjev oziroma 42,5 milijona evrov, finalist 28 milijonov evrov, tretje mesto prinaša 24,7 milijona evrov, četrto skoraj 23 milijonov evrov, reprezentance med petim in osmim mestom bodo dobile po 16,2 milijona, med devetim in 16. 22,8 milijona, med 17. in 32. 9,4 milijon, med 33. in 48. mestom pa 7,7 milijona evrov.

Dodatno bo vsaka reprezentanca prejela 1,3 milijona evrov za stroške priprav. Tako bo vsaka reprezentanca, ki bo nastopila na SP 2026, dobila vsaj devet milijonov evrov.

Kljub tem visokim denarnim nagradam so v teh dneh v ospredju kritike navijačev glede cen vstopnic. Fifa je sicer v torek dodatno dala v nacionalne kvote tudi vstopnice za 60 dolarjev oziroma 51 evrov, a bodo te predstavljale le deset odstotkov vstopnic v nacionalnih paketih.

Sicer pa bodo najcenejše vstopnice za uvodno tekmo skoraj 200 evrov, za finale pa kar 3560 evrov.

Svet Fife je potrdil tudi termin za uvodno žensko klubsko svetovno prvenstvo, to bo med 5. in 30. januarjem 2028.

