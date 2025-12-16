Fifa bo del vstopnic za mundial ponudila za 51 evrov

Potem ko je nogometne navijače po vsem svetu pošteno razjezila krovna nogometna zveza Fifa s svojim sistemom določanja zasoljenih cen za vstopnice za svetovno prvenstvo, je krovna zveza zdaj naredila korak za pomiritev. Del vstopnic bo ponudila po ceni 60 dolarjev oziroma 51 evrov, tudi za finale.

Fifa je program cenejših vstopnic predstavila ob robu razglasitve najboljših v letu 2025 v Dohi. Te vstopnice bodo namenjen navijaškim klubom oziroma navijačem, ki so včlanjeni v združenja privržencev reprezentanc. Prav v teh organizacijah, ki združujejo najzvestejše privržence, so z ogorčenjem ugotavljali, da do ogled v živo za njihove člane precejšen finančni zalogaj, med drugim so cene vstopnic za finale že dosegle minimalno ceno 4.000 dolarjev (3.400 evrov).

A je Fifa zdaj sporočila, da bo za deset odstotkov vstopnic, ki jih bo vsaka udeleženka svetovnega prvenstva dobila kot del nacionalne kvote, zagotovila enotno ceno 60 dolarjev. Dogovor je Fifa dosegla po pogovorih s predstavniki udeleženk v Dohi, svet Fife bo sicer o tem odločal na sredinem zasedanju.

Vendar bo takšen cenik pomagal le peščici navijačev, saj karte za nacionalno kvoto pomenijo le osem odstotkov kapacitete vsakega stadiona, tako da bo večina gledalcev še vedno pri nakupu prepuščena zakonitostim Fifinega tržnega sistema določanja cen. Kot so še dodali, bo Fifa odgovornost za razdelitev teh cenovno ugodnih vstopnic prevalila na posamezne nogometne zveze udeleženk. V svoj bran sistema tržnega določanja cen pa je Fifa pojasnila, da ima v zadnji fazi prodaje vstopnic kar 20 milijonov zahtevkov za nakup.