Slovenski skakalni reprezentanci sta zadnjič letos po treningu v Planici strnili misli in razkrili načrte za prvi vrhunec, novoletno turnejo. Na generalko pod goro Titlis v Engelberg se odpravljata v istih postavah, ki sta velike uspehe dosegli na prejšnjih postojankah. Na čelu ekip sta oba zvezdnika, Domen in Nika Prevc. Vodilni skakalec svetovnega pokala priznava, da življenje v rumenem ni samoumevno, pa tudi najlažje ne, tako da je treba znati dobro usmerjati energijo in sebe večkrat postaviti na prvo mesto.

Junak v rumeni majici Prevc se veseli konca tedna v Švici. "Na Engelberg imam lepe spomine, ampak kot pravim, na vsako prizorišče je treba priti zbrano. Stvari niso samoumevne, vedno se je treba zbrati, 'oddelati' svoje. Upam, da pride še kakšen tako uspešen konec tedna," je po dveh dvojnih zmagah (Wisla, Klingenthal) na druženju z novinarji povedal Prevc in dodal, da se je po vseh uspehih nabralo kar veliko obveznosti, tako da je treba znati pravilno usmerjati energijo.

Priznal je, da mu to trenutno ne uspeva povsem po željah: "Trenutno mi ne gre najbolje, nabralo se je res veliko. Pri tem ne gre le za medije, ampak tudi za to, da poskušaš 'nadrilati' opremo, občutke, ob tem pa vsak, ki te v dnevu sreča, misli, da ti lahko vzame deset minut, kar pa potem počasi postane utrujajoče. Velikokrat moraš ego potegniti ven, reči: 'Dovolj imam,' se obrniti in iti po svoje, tudi če je nekdo užaljen, a treba je poskrbeti zase."

Hrgota: Morda se vse skupaj zdi preprosto, a ...

Moško vrsto bodo poleg najboljšega skakalca te zime, ki se tako v Švico odpravlja s popotnico štirih zaporednih zmag, zastopali še tretji v svetovnem pokalu Anže Lanišek, Timi Zajc, Rok Oblak in Lovro Kos.

Selektor Robert Hrgota je seveda zadovoljen z izjemnim uvodom v sezono in si želi, da bi njegovi varovanci nadaljevali v takšnem ritmu. Foto: Aleš Fevžer

"Uvod je bil res super. Zdaj pa je najbolj bistveno, da fantje ohranjajo fokus. Morda se pri Domnu zdi vse skupaj zelo preprosto, sploh zadnje štiri tekme, ampak v resnici je v to vložil precej truda. Enako tudi Anže – ampak vidimo pa, da te lahko že vsaka manjša napaka veliko stane. Zato je zelo pomembno, da ostanejo osredotočeni," je na začetku povedal Hrgota.

Kot je priznal, ga je tako dober začetek sezone Domna Prevca in Anžeta Laniška nekoliko presenetil, sploh glede na lansko kalvarijo na začetku zime, ko se je šele po novoletni turneji krivulja dosežkov začela obračati navzgor.

"Ne verjamem, da je v celotni karavani kakšen trener, ki bi rekel, da na uvodu pričakuje šest zaporednih zmag (Lanišek dvakrat, Prevc štirikrat, op. STA). To je brez dvoma pozitivno presenečenje. Vendar pa smo vedeli, da fantje delujejo na visoki ravni, čeprav so bili morda sami pred sezono malo bolj skeptični," je bil iskren glavni trener.

"Pri Anžetu, ki je v zelo dobri formi, lahko vidimo, da je ob manjši napaki hitro na 15. mestu. Nič nam ni podarjeno, treba se je bojevati za vsako mesto v 'top deset'." Foto: Reuters

"Fantje so bili mirni, zbrani, niso zganjali evforije. Pomembno je, da tako tudi ostane. Nihanja zagotovo še bodo, ker ne bomo zmagali 20-krat zapored. Pri Anžetu, ki je v zelo dobri formi, lahko vidimo, da je ob manjši napaki hitro na 15. mestu. Nič nam ni podarjeno, treba se je bojevati za vsako mesto v 'top deset'," je še poudaril Hrgota.

Tepeš je mislil, da bodo imeli več težav

Tudi selektor skakalk Jurij Tepeš je po vseh težavah v reprezentanci s poškodbami z uvodom v olimpijsko zimo zelo zadovoljen. Poleg Nike Prevc, ki je v Klingenthalu s svojo 25. zmago prehitela starejšega brata Petra Prevca in postala absolutna slovenska rekorderka, bodo v Švici tekmovale še Nika Vodan, Katra in Tinkara Komar ter Maja Kovačič.

"Zelo zadovoljen sem, moram reči, da kar z vsemi. Mislil sem, da bomo imeli več težav." Foto: Luka Kotnik

"Zelo zadovoljen sem, moram reči, da kar z vsemi. Mislil sem, da bomo imeli več težav. No, na uvodu jih je nekaj bilo, vendar jih sproti rešujemo in se mi zdi, da se že počasi dvigamo. Ključen je bil tisti trening v Lillehammerju po tekmi, ki smo ga načrtovali že pred sezono. To je bila kar prava izbira," je uvod ocenil Tepeš.

Prvo ime slovenske vrste je nedvomno dvakratna zaporedna skupna zmagovalka svetovnega pokala Nika Prevc, ta čas druga v pokalu za Japonko Nozomi Marujama. Tepeš pa si želi, da bi se japonsko-slovenskemu dvoboju čim prej pridružila še Nika Vodan.

"Glede Nike Prevc je tako, da ima podobno sezono kot lani. Na uvodu je imela nekaj težav, seveda, če lahko sploh rečemo, da gre za težave, saj se redno uvršča na zmagovalni oder. Vemo pa vsi, da zna skakati še bolje," je o Prevc povedal selektor in pozdravil dvoboje z Marujamo. Foto: Reuters

Želi si, da bi se dvoboju pridružila še katera, morda Nika Vodan

"Konkurenca je dobrodošla in želim si, da bi bilo čim več teh tesnih dvobojev, pa ne samo z Marujamo. Želim si, da bi se pridružila še kakšna, na primer Nika Vodan. No, saj se tudi že je in njeni skoki so na visoki ravni, treba je na tekmo dodati samo še nekaj sproščenosti," meni Tepeš.

Prevc ne želi prehitevati

Skakalci bodo v Švico odpotovali že v četrtek, v petek jih čakajo kvalifikacije, skakalke pa imajo kvalifikacije na sporedu v soboto. To bo zadnje prizorišče pred prvim vrhuncem sezone – novoletno turnejo, ki se bo za moške s kvalifikacijami začela 28. decembra v Oberstdorfu.

Domen Prevc zatrjuje, da z mislimi še ni pri novoletni turneji, kjer bo kotiral najvišje. Foto: Sportida

Prevc bo eden glavnih kandidatov za skupno prestižno zmago, kar je kot zadnjemu Slovencu pred desetletjem uspelo bratu Petru. V sezoni 1996/97 pa je kot prvi Slovenec turnejo osvojil Primož Peterka.

Domen za zdaj o nemško-avstrijski turneji še ne želi razmišljati. "Nisem še tam. V mislih imam bolj Engelberg, potem pa konfiguriram, kako bomo speljali naslednji teden, kaj vse bomo naredili še pred novoletno turnejo, da bomo tja prišli čim bolje pripravljeni. Ampak to je drugi del, najprej Engelberg," ne želi prehitevati dogodkov.

Turneja dveh večerov se bo za skakalke v Garmisch-Partenkirchnu začela 30. decembra.