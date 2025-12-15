Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Jaka Lopatič

Jaka Lopatič

15. 12. 2025
12.16

12 minut

smučarski skoki Nika Prevc Anže Lanišek Domen Prevc skakalne smuči Peter Slatnar

Sanjski začetek skakalne sezone

Peter Slatnar ima velik razlog za nasmeh na obrazu

Jaka Lopatič

Jaka Lopatič

Peter Slatnar | Foto Grega Valančič

Foto: Grega Valančič

Za slovenske smučarske skoke je uvod v novo sezono skoraj idealen. Domen Prevc je pri fantih v rumeni majici vodilnega, Anže Lanišek tretji, v ženski konkurenci pa je Nika Prevc z dvema zmagama druga skakalka zime. In kaj imajo vsi trije skupnega? Vsi skačejo s smučmi slovenskega proizvajalca Petra Slatnarja, ki je seveda zadovoljen ob dogodkih v začetku sezone. Stopničk se je nabralo že veliko, zmag pa kar devet.

Slovenski skakalni strokovnjak in podjetnik Peter Slatnar ima po uvodu v sezono resen razlog za zadovoljstvo. Skakalci in skakalke, ki nastopajo na njegovih smučeh, dosegajo izjemne rezultate, kar ne govori le o individualni kakovosti, temveč tudi o zaupanju v opremo, razvoj in znanje.

Domen Prevc
Domen Prevc serijsko zmaguje

V ospredju je seveda Domen Prevc, trenutno vodilni skakalec svetovnega pokala. Njegov izkupiček na uvodu v sezono je izjemen: štiri zmage, eno drugo mesto, dve tretji mesti.

Domen Prevc blesti v letošnji sezoni. | Foto: Guliverimage Domen Prevc blesti v letošnji sezoni. Foto: Guliverimage

Za končni uspeh sta vedno potrebna tudi dobra oprema in zaupanje vanjo. Ob dresih so tudi skakalne smuči izjemno pomemben dejavnik in Domen vselej prisega na smuči Petra Slatnarja, s katerimi je v Planici letos poletel tudi do svetovnega rekorda, ki znaša 254,5 metra.

Domen Prevc, Klingenthal
Anže Lanišek je Slatnarjeva stalnica

Zelo pomemben del zgodbe je tudi Anže Lanišek, ki se je v zadnjih sezonah uveljavil kot eden najbolj konstantnih skakalcev na svetu. Tudi letošnji uvod je potrdil njegove ambicije in Anže, enako kot Domen, prisega na Slatnarjevo in slovensko znanje. Veselil se je že dveh zmag in enega drugega mesta, ob preostalih dosežkih pa ga to uvršča na tretje mesto v svetovnem pokalu.

Tudi ženski skoki v znamenju Slatnarja

Slatnarjeve smuči letijo daleč tudi pod težo ženskih skakalk. Razumljivo je prvo ime Nika Prevc, čeprav ima veliko moč v ženskih skokih tudi japonska skakalna kraljica Sara Takanashi, ki celotno kariero skače na slovenskih smučeh – pred tem je na Elanovih.

Nika Prevc je zelo razpoložena na skakalnicah in je že pri treh zmagah. | Foto: Reuters Nika Prevc je zelo razpoložena na skakalnicah in je že pri treh zmagah. Foto: Reuters

Na Slatnarjevih smučeh torej blesti najboljša skakalka sveta v zadnjih dveh zimah Nika Prevc, ki je sezono začela silovito – tri zmage, dve drugi in eno tretje mesto. Ne glede na odlične dosežke pa v skupnem seštevku (še) ni prva. Pred njo je Japonka Nozomi Maruyama, ki je silovito vstopila v letošnjo zimo in ima pred našo Niko 134 točk naskoka.

Peter Slatnar vedno stremi k razvoju skakalne opreme in išče novosti. | Foto: Grega Valančič/Sportida Peter Slatnar vedno stremi k razvoju skakalne opreme in išče novosti. Foto: Grega Valančič/Sportida

Uvrstitve na stopničke s Slatnarjevimi smučmi nabira tudi Kanadčanka Abigail Strate, ki je v novi sezoni dvakrat stopila na oder za zmagovalke – obakrat se je zavihtela na drugo mesto.

Ob vseh teh dosežkih ima slovenski skakalni strokovnjak in podjetnik Peter Slatnar razlog za veliko zadovoljstva. Poudariti je treba še, da z njegovimi vezmi skače ogromno najboljših predstavnikov moškega in ženskega spola, kar daje dodatno težo slovenskemu znanju v smučarskih skokih.

