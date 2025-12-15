Strelsko razpoloženi Hrovat popeljal Dijon do zmage

Slovenski košarkarji v tujini so bili precej dejavni minuli teden. Kot je v tedenskem poročilu zapisala Košarkarska zveza Slovenije, je blestel predvsem Gregor Hrovat, ki je k zmagi Dijona v francoski ligi proti Saint Quentinu s 83:77 prispeval 31 točk.

V Franciji sta bila sicer uspešna tako Dijon kot Limoges Leona Stergarja. Z razmerjem štirih zmag in sedmih porazov si delita 11. mesto na lestvici. Dijon je do zmage prišel po dveh porazih, Hrovat pa je v 36 minutah ob 31 točkah vpisal še štiri skoke in pet podaj. Limoges je v zaostali tekmi 9. kroga gostoval pri Gravelinesu in zmagal s 84:79. Stergar je zabeležil devet točk, tri skoke in dve podaji.

Mega je v ligi Aba brez Urbana Krofliča z 90:89 premagala Zadar. Zanimiva tekma je bila v Splitu, kjer so gostitelji po podaljšku z 98:93 premagali Igokeo. Junak zmage je bil Zoran Dragić, ki je v podaljšku dosegel 10 od 17 točk Splita, med drugim je zadel tri trojke zaporedoma. Dragić je sicer zbral 16 točk, tri skoke in pet podaj.

V Španiji sta brez tekme ostala Žiga Samar in Mike Tobey. Gran Canaria bi morala gostiti Baskonio, a so lokalne oblasti zaradi nevihte Emilia, ki je grozila otoku, zaprle vse športne objekte in tekmo prestavile. Mladi Stefan Joksimović je odigral tekmo za razvojno ekipo Baskonie, ki je v ligi tercera FEB s 103:72 premagala De Morro Fino Canbasket. Zabeležil je 23 točk, sedem skokov in šest podaj.

V dresu Bilbaa se je v španski ligi izkazal Martin Krampelj. Za zmago s 93:75 nad Lleido je v slabih 19 minutah igre zbral 15 točk in štiri skoke. Bilbao pa je začel tudi drugi del Fibinega evropskega pokala, in sicer z zmago 94:79 nad Sportingom, takrat Kramplja ni bilo v postavi.

Merkezefendi Basket z Alenom Omićem je v Turčiji čakala nova težka tekma. Po dvoboju s Feberbahčejem se je v gosteh pomeril z Galatasarayem, ki je bil boljši z 98:89. Omić je zabeležil šest točk, pet skokov in podajo.

Poraza sta doživela tudi Aljaž Kunc in Miha Lapornik. Torun je v poljskem prvenstvu zabeležil sedmi poraz. V gosteh je premoč moral priznati ekipi Dziki iz Varšave. Slovenski dvojec je bil med boljšimi posamezniki svoje ekipe. Kunc je tekmo končal s 17 točkami in devetimi skoki, Lapornik je zbral 16 točk in tri skoke.

V Nemčiji je Braunschweig s 93:99 izgubil proti Syntainicsu. Luka Ščuka zaradi poškodbe še vedno ne igra.

Preberite še: