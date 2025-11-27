Slovenska košarkarska reprezentanca bo v petek odigrala prvo tekmo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027. Slovence za uvod čaka srečanje z Estonijo, vloga kapetana pa bo pripadla Gregi Hrovatu, ki verjame v uspeh reprezentance. 31-letni Primorec je v Slovenijo prispel kljub opozorilom kluba, v katerem so si želeli, da bi izkušeni člen tokratno akcijo izpustil.

V ponedeljek se je v Kopru prvič po koncu evropskega prvenstva zbrala slovenska košarkarska reprezentanca. Medtem ko so med košarkarji, ki so oblekli opremo z logotipom Jordana in slovenskim grbom, prednjačili mlajši oziroma tisti s krajšim seznamom odigranih tekem, pa se je vabilu selektorja Aleksandra Sekulića brez pomislekov odzval tudi izkušeni Gregor Hrovat. Ta je v vseh zadnjih kvalifikacijskih ciklih in velikih tekmovanjih brez pomislekov oblekel slovenski dres, reprezentanci pa bo s svojim bogatim repertoarjem izkušenj pomagal tudi tokrat. "Vedno se je lepo zbrati z vsemi fanti, lepo je biti doma, sploh v mojem Kopru. Imamo en cilj in to sta dve zmagi, verjamem, da bomo v petek začeli z zmago," je prepričan Hrovat.

V zadnjih letih je postal nepogrešljivi člen reprezentance. Foto: FIBA

Koliko 31-letnemu košarkarju pomeni igranje za izbrano vrsto, je jasno tudi ob dejstvu, da je njegov klub, francoski Dijon, jasno izrazil pomisleke glede tokratne reprezentančne akcije, a se Hrovat na to ni oziral.

"Že od začetka sem si želel biti del reprezentančne akcije. S klubom smo bili malce na nasprotnih bregovih, malce smo se pregovarjali, a sem sam takoj povedal česa si želim, saj sem že večkrat povedal, da če sem le zdrav, bom vedno prisoten. Vse je povezano tudi s tem, ko sem se po evropskem prvenstvu vrnil nekoliko iztrošen, nisem imel niti časa sanirati vseh manjših poškodb, tako da so v klubu izrazili željo, da bi ostal v klubu. Ni bilo nobenih prepovedi, da ne bo kakšnih nesporazumov, sem pa tudi sam takoj jasno in glasno povedal, da si želim v reprezentanco, ker si želim pomagati in so se tudi s tem na koncu strinjali," je pojasnil Hrovat.

V kvalifikacije kot kapetan

Od udejstvovanja v slovenski izbrani vrsti ga ni odvrnila niti iztrošenost po poletnem tekmovanju. "Po evropskem prvenstvu sem bil res iztrošen, tudi moj začetek v klubu ni bil takšen, kot sem si sam želel. A v zadnjem obdobju prihajam k sebi, vsaka tekma je boljša in verjamem, da sem zdaj stoodstotno pripravljen. Začetek pa je bil res težek, ker se moraš po reprezentanci hitro privaditi na nov sistem, a zdaj sem ujel malce boljši ritem in se dvigamo," pravi.

Na petkovi in ponedeljkovi preizkušnji bo reprezentanco na parket popeljal kot kapetan. "Podobno vlogo sem imel že februarja, ko sva bila najbolj izkušena jaz in Edo, zdaj sva jaz in Alen. Skušali bomo pomagati sploh najmlajšim, da se čimprej vklopijo in začutijo, kaj pomeni igrati za reprezentanco. Vem, da motivacija pri nikomur ne bo težava, vsi vemo, kaj je naš posel in k temu stremimo," je še dodal Hrovat.

Četrto sezono nosi dres Dijona. Foto: Guliverimage

V primerjavi s poletjem in evropskim prvenstvom je v Kopru trenutno zbranih precej mlajših obrazov, le trije košarkarji vključno s Hrovatom so starejši od 30 let. "Ekipa je podobna kot februarja, za večino fantov tudi vemo, zakaj jih ni zraven, imajo svoje razloge. Verjamem, da bomo vsi, ki smo tukaj dali vse od sebe, in da bodo dosegli dve zmagi. Toliko časa sem že zraven, da vem, kaj približno lahko pričakujemo in kaj moram narediti, da bom pomagal tej ekipi, tudi trenerji vedo, kaj lahko pričakujejo od mene. Mladih fantov je res veliko in treba jim je pokazati in dokazati, kaj pomeni nositi dres z državnim grbom, verjamem pa, da vsi vedo, zakaj so tu in kaj je naš cilj," je še dodal.

Dvigujeta se on in klub

Hrovat, ki je tik pred reprezentančnim premorom navdušil s košem s sredine igrišča ob zvoku sirene, že četrto sezono igra v dresu francoskega Dijona, ki pa mu na začetku sezone ne gre po planih. "Start klubske sezone se nam ni izšel po željah, tudi v Evropi ni šlo po pričakovanjih, verjamem, da bo ekipa tudi trenutni čas izkoristila za priprave in verjamem, da se bomo v decembru še dvignili," je še dodal.

Zdaj je povsem osredotočen na naloge v reprezentanci. V petek bo v Kopru nasprotnik Estonija, zatem v ponedeljek ekipo čaka še gostovanje na Švedskem. "Mislim, da se ljudje sploh ne zavedajo, da v teh kvalifikacijah sploh ni slabih ekip. Moramo vedeti, da obe zasedbi že dlje časa igrata z istim kadrom, a šlo bo za dve zelo težki tekmi, če bomo želeli zmagati, bo treba pokazati naš pravi obraz. Vsaka tekma je pomembna, tudi skupina, s katero se križamo je zahtevna, praktično ni prostora za spodrsljaje in napake. Mi bomo šli s tekme na tekmo in bomo videli, kaj bo to prineslo," je še dodal Hrovat.

