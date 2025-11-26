Vloga naturaliziranega in hkrati tudi najstarejšega košarkarja na uvodu v kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2027 tokrat pripada Alenu Omiću, ki se je po poletju in evropskem prvenstvu vnovič brez pomisleka pridružil izbrani vrsti, ki jo v petek čaka tekma z Estonijo, v ponedeljek pa še s Švedsko.

"Pa sem spet tukaj," je na jutranjem treningu v koprski Bonifiki nasmejan in dobro razpoložen kot vedno slovenske predstavnike sedme sile v svojem značilnem slogu pozdravil Alen Omić. Po hudi zagati in težavah slovenske izbrane vrste na visokih položajih je poleti reprezentanci nesebično priskočil na pomoč, selektorjevemu klicu oziroma klicu športnega direktorja reprezentanc na KZS Saši Dončiću pa se je odzval tudi na začetku novega poglavja in začetku kvalifikacij za mundial 2027.

"Klic je prišel zelo hitro po koncu evropskega prvenstva oziroma po mojem odhodu v Turčijo. Ko me je klical Saša Dončić in dejal, da name računajo v tem ciklusu, sem takoj samo rekel ja in gremo na delo. Tako kot poleti nisem postavljal nobenih pogojev, rad imam Slovenijo in zdaj sem tukaj," je bil nasmejan Omić.

Kar zadeva prihodnost, si vrata pušča odprta. Večkrat je že poudaril, da bo Sloveniji na voljo vselej, ko bo to želela. "Za zdaj smo govorili samo o tem ciklu, potem pa bomo videli, kako naprej. Pomembno bo tudi, da ostanemo zdravi, gremo korak za korakom."

Alen Omić z Luko Dončićem na letošnjem evropskem prvenstvu. Foto: FIBA

Boleč pogled na EuroBasket

Omić je bil poleti eden izmed najopaznejših članov izbrane vrste na parketu, še bolj pa zunaj njega, kjer je ves čas skrbel za dobro voljo in energijo med soigralci, ki so ga nemudoma sprejeli medse. Izkušeni center sicer še vedno ni povsem predelal bolečega četrtfinalnega poraza proti Nemčiji.

"Če zdaj pogledam nazaj in na to tekmo z Nemčijo, lahko realno rečem, da so nas na neki način okradli in oškodovali. Smo edina reprezentanca, ki je proti Nemčiji vodila s 35, bili smo prava klapa, želeli smo si več, a ko najboljši igralec že v uvodu dobi tehnično napako, je jasno, da marsikaj ne deluje, kot bi moralo. Ta poraz še vedno boli, a življenje gre naprej. Še bodo priložnosti," je prepričan.

Foto: FIBA

"Reprezentanca mi je dala veliko, spet sem bil del te ekipe po desetih letih. Želim se na lep način posloviti od izbrane vrste, ker mi je Slovenija dala res veliko, tu sem že več kot 15 let, igral sem za mlajše selekcije, marsikaj sem prestal. Želim si lepega odnosa z vsemi, in ko bo enkrat čas za konec, si želim, da ostanemo ekipa," je dodal.

Zdaj je povsem osredotočen na nove naloge in tudi številne nove reprezentančne soigralce, saj je izbrana vrsta precej pomlajena. "Ko sem pogledal kader in videl, da sem najstarejši, sem si rekel, 'Uf, pa so prišli ti časi.' Vem, kako je bilo meni, ko sem prvič prišel v reprezentanco in so bili tam Slokar, Lorbek, Dragić, Vidmar …, ki so pomagali nam. Zdaj je prišel čas, da jaz pomagam mlajšim. Vsi smo željni dela, energije je veliko, sam pa ne skrivam moje želje 24/7. Komaj čakam, da pridejo tekme. Želimo si zmage doma in tudi na Švedskem, v poštev pridejo samo zmage," je prepričan. "Ko ni Luke, pa smo tukaj drugi igralci. Garali bomo v obrambi, mi starejši bomo pomagali mlajšim, in ko gremo na teren, gremo po zmago."

Selitev v Turčijo

Po koncu poletja je kar nekaj časa čakal na nov začetek klubskega udejstvovanja. V sredini oktobra je tako postalo jasno, da bo svojo kariero nadaljeval pri turškem Merkezefendi Basketu iz Denizlija, ki je trenutno na devetem mestu turške superlige.

V letošnji sezoni igra v Turčiji. Foto: Guliverimage

"V Turčiji sem mesec in pol, malce se še lovim v ritmu igranja samo ene tekme na teden. Klub dela dobro, imam vse, kar potrebujem, velik plus je tudi lepo vreme. Uživam. Dobro in veliko se trenira, časa je veliko, počutim se pripravljenega, lahko bi imeli tekmo že danes. V klubu imamo zdaj prosto, ustreza mi, da sem tukaj, da treniram in delam, kot pa da bi bil doma. Ko pridem nazaj, nas takoj časa tekma s Fenerbahčejem, tako da bom prišel nazaj že v ritmu," pravi.

Kot je dodal, je imel pred sklenitvijo sodelovanja s turškim klubom med drugim tudi ponudbo iz Italije. "Bili smo blizu sklenitve sodelovanja, a so se stvari razvile v drugo smer, čez noč so dobili drugega igralca. A takšno je življenje, razumem trenerja in klub. Zaradi tega sem izgubil mesec dni igranja, a zdaj sem v ritmu," je dodal 33-letni košarkar, ki svojo pozornost zdaj posveča zgolj in samo reprezentančnem delu. "Nobena tekma ne bo lahka, poslušati moramo selektorja, delati po načrtu ter to pokazati na parketu. Dali bomo svoj maksimum. Navijači bodo v petek naš šesti igralec, upam, da pridejo v čim večjem številu. Želimo si zmag in uspeha," je dodal.

