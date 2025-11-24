Slovenska košarkarska reprezentanca se je zbrala v Kopru, kjer jo v petek čaka uvodna tekma kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027. Zasedbi trenerja Aleksandra Sekulića se je naknadno pridružil Bine Prepelič. Prvič bodo pred novinarje stopili v torek dopoldne.

V Kopru se bo zbralo 15 košarkarjev, med njimi ni polovice članov z zadnjega evropskega prvenstva na Poljskem in v Latviji, do tekme z Estonijo v petek ob 18. uri pa bodo v Bonifiki opravili sedem treningov. Na ponedeljkovem treningu so zaradi klubskih obveznosti manjkali še Žiga Samar, Martin Krampelj in Rok Radović.

"Občutki ob zboru reprezentance so fantastični. Reprezentančni vpoklic so sanje vsakega košarkarja in mi predstavlja veliko čast in privilegij. Vesel sem, da sem tukaj in bom po najboljših močeh pomagal ekipi. Časa do prve tekme nimamo na pretek. A se fantje med seboj dobro poznamo in lahko zatrdim, da bomo naredili vse, da čim boljše odigramo in kvalifikacije začnemo z dvema zmagama," je po prvem treningu povedal debitant Tim Tomažič.

🇸🇮 #mojtim zbran na Obali – priprave za #FIBAWC so se začele!



Z #reprezentanco tudi Bine Prepelič, ki ga je strokovni štab naknadno poklical v izbrano vrsto. 🔥



Prvi izziv v koprski Bonifiki reprezentante čaka že v petek.



🏀 Slovenija – Estonija

🎟 Vstopnice: Eventim /kzs.si pic.twitter.com/liHU7o525H — Košarkarska zveza SIovenije (@kzs_si) November 24, 2025

Barve Slovenije bodo zastopali Miha Cerkvenik, Gregor Glas, Gregor Hrovat, Stefan Joksimović, Robert Jurković, Martin Krampelj, Urban Kroflič, Aljaž Kunc, Alen Omić, Bine Prepelič, Rok Radović, Žiga Samar, Žak Smrekar, Leon Stergar in Tim Tomažič. V reprezentanci z eurobasketa 2025 manjkajo Luka Dončić, Klemen Prepelič, Aleksej Nikolić, Luka Ščuka, Mark Padjen in Edo Murić, ki je sklenil reprezentančno kariero.

V prvem ciklusu bo Slovenija odigrala še eno tekmo, in sicer v ponedeljek, prvega decembra v Göteborgu s Švedsko.

Glede na sistem tekmovanja je vsaka tekma pomembna, saj bodo ekipe, ki se bodo uvrstile v drugi del, prenesle vse točke iz prvih šestih tekem. Za pot na SP, ki bo v Katarju, bo potrebno odigrati 12 dvobojev.